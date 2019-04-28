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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uluslararası yol arkadaşları
Seyahat
Hakan Gence / hgence@hurriyet.com.tr
28.04.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Uluslararası yol arkadaşları

İki yıl önce, aldığım bir davetle kendimi Royal Caribbean filosunun en teknolojik gemisi unvanına sahip ‘Ovation of the Seas’de buldum. Rota, uzak diyarlar... Singapur’dan başla, Phuket ve Malezya’yı gez, varış noktasına dön.

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Singapur limanında, Hint Okyanusu’nun uçsuz bucaksız manzarasını arkasına almış dev bir gemi... Burada nasıl vakit geçer? “Eğlenmek imkânsız olsa gerek” diye düşünerek bindim gemiye. Kısa sürede kabine yerleştim. Deniz tutmasından korkuyordum, bu önyargımın üstüne bir çizgi attım. Çünkü geminin hareket ettiğini hissetmek bile neredeyse imkânsız. Özel bir teknoloji sayesinde suyun üzerinde kayarak ilerliyormuş meğer.

Okyanus güneşinde koşu

Adeta bir kutunun içinde, günlerce aynı insanlara bakarak ne yaparım diye düşünen varsa panik yapmasın. Bu tip gemilerin içi küçük bir tatil beldesinden farksız. Mesela benim seyahat ettiğim 18 katlı gemide tatili  5 bin yolcu, 1500 mürettebat toplam 6 bin 500 kişiyle yapıyorsunuz. Bir gördüğünüze bir daha rastlamanız neredeyse imkânsız.

Sıkılmak pek mümkün olmuyor. Eğer benim gibi alışveriş seviyorsanız bir günü keyifle geçirirsiniz. Çünkü dünya markalarının bulunduğu ve gümrüksüz alışveriş imkânı sunan bir cadde var içinde. Mağazalardaki ürünler gün içinde sık sık değişiyor. Farklı saatlerde farklı indirimler sunuluyor.

Sporsuz olmaz diyenler için büyük bir koşu pisti var. Her sabah atılan iki tur, nefes nefese kalmaya yetiyor. Bu da okyanus güneşinin altında büyük haz veriyor.

Çocuklar ve yetişkinler için terasta çarpışan arabalar var. Denizin ortasında suya girmeden olmaz diyenler yapay sörf havuzunu, su kaydıraklarını, havuzları kullanabilir. 

Uluslararası yol arkadaşları

İçkiler robotlara emanet

Phuket’e demir atıyoruz ama gemi bana bu tatil beldesinden daha cazip geliyor. Özellikle kalabalık bir izleyici kitlesinin toplandığı ‘Bionic Bar’ en ilginç kısmı... Burada seçtiğiniz içkiyi robot barmenler hazırlıyor. Yaklaşık bir dakika sürüyor! İçki yudumlarken barmenle sohbet etmeye alışkın olanları tatmin etmeyebilir.

Gemi içinde yalnız kalacağınızı düşünmeyin. Kültür-sanat meraklılarına, her gün profesyonel şovların sergilendiği dev bir gösteri alanı mevcut ve yabancı diliniz varsa burada yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hatta belki de gemi seyahatinin en güzel taraflarından biri bu: Uluslararası yolcuları. Özellikle gece kulüpleri ve gemi güvertesi sosyalleşmeye uygun. Her an biri yanınıza oturup sohbete başlayabiliyor ya da arkadaş grupları birbiriyle kolaylıkla kaynaşıyor.

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