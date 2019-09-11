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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

UluslararasÄ± Gastroantep Festivali baÅŸlÄ±yor
Seyahat
Ä°HA, Anadolu AjansÄ±
11.09.2019 - 17:40, Son GÃ¼ncelleme:

UluslararasÄ± Gastroantep Festivali baÅŸlÄ±yor

GÃ¼neÅŸten, topraktan, tarihten gelen yerel lezzeti tÃ¼m dÃ¼nyaya tanÄ±tmak amacÄ±yla bu yÄ±l ikincisi dÃ¼zenlenecek olan UluslararasÄ± Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) baÅŸlÄ±yor.

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Gazi ÅŸehir Gaziantep, tek yÃ¼rek, gastronomi festivaline kilitlendi. Almanya, BelÃ§ika, Fransa, GÃ¼rcistan, Hollanda, Ä°ngiltere, Ä°spanya, Ä°talya, LÃ¼bnan, Malezya, Rusya, Tayland, Amerika BirleÅŸik Devletleri, Brezilya, Ä°sveÃ§, Kolombiya, Meksika, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Yunanistan gibi 40 Ã¼lkeden gurme ve ÅŸeflerin katÄ±lacaÄŸÄ± festivalde, eÅŸsiz Antep mutfaÄŸÄ± yeniden uluslararasÄ± bir boyut kazanacak.

UluslararasÄ± Gastroantep Festivali baÅŸlÄ±yor

Gastronominin BaÅŸkenti

DÃ¼nya BankasÄ±â€™nÄ±n en rekabetÃ§i yedi ÅŸehirden biri olarak seÃ§tiÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nÃ¼n (UNESCO) 116 ÅŸehir arasÄ±nda gastronomi alanÄ±nda Kreatif Åžehirler AÄŸÄ±â€™nda (UCCN) TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil eden ilk ÅŸehir olan Gaziantep, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli gastronomi merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
GÃ¼neydoÄŸu ve Mezopotamyaâ€™nÄ±n dÃ¼nyaya aÃ§Ä±lan penceresi Gaziantep, gastronomisini GastroAntep Festivaliâ€™yle tanÄ±tacak. Gazi ÅŸehir, festivalle geleneksel lokantalarÄ±, yerel gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri ve zengin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli gastronomi destinasyonlarÄ±ndan biri olmayÄ± hedefine aldÄ±.

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UluslararasÄ± Gastroantep Festivali baÅŸlÄ±yor

Â Festival, biber hasadÄ±yla baÅŸlayacak

Gaziantep ValiliÄŸinin koordinasyonunda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Gaziantep'i GeliÅŸtirme VakfÄ± (GAGEV) iÅŸ birliÄŸinde 12-15 EylÃ¼l tarihlerinde organize edilecek UluslararasÄ± Gaziantep Gastronomi Festivaliâ€™ne (GastroAntep) sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala, festival coÅŸkusu kenti sardÄ±.12 EylÃ¼l 2019â€™da saat 10.00â€™da biber hasatÄ±yla baÅŸlayacak olan GastroAntep, 4 gÃ¼n boyunca Festival Park, ulusal ve uluslararasÄ± konuklara eÅŸsiz Antep yemeklerini sunacak. Festival, uluslararasÄ± dÃ¼zeyde yeme iÃ§me sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ileri gelenlerine ve ziyaretÃ§ilerine unutamayacaklarÄ± bir gastronomi deneyimi yaÅŸatacak.

UluslararasÄ± Gastroantep Festivali baÅŸlÄ±yor

Etkinlikler, seminerler, atÃ¶lyeler

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸefler, Ã¼nlÃ¼ pasta ÅŸefleri, UNESCO gastronomi ÅŸehirleri, yerli ve yabancÄ± basÄ±n temsilcileri, TÃ¼rkiyeâ€™nin gastronomi profesyonelleri, Ã¼niversiteler, gurmeler, gastronomi yazarlarÄ±, Gaziantepli tarÄ±m Ã¼reticileri ve TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± noktalarÄ±ndaki Gaziantep mutfaÄŸÄ±nÄ±n temsilcileri festivalde bir araya gelecek.Festivalde, DÃ¼nya UNESCO Gastronomi ÅŸehirlerinin Gaziantepâ€˜in yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nleriyle dÃ¼zenleyeceÄŸi workshop etkinliklerinin yanÄ± sÄ±ra festival kapsamÄ±nda Gaziantep sokak yemeklerinden gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerine kadar tohum, tarÄ±m, hasat konularÄ±nda uzman konuÅŸmacÄ±larÄ±n yer alacaÄŸÄ± seminerler gerÃ§ekleÅŸtirilecek.GastroAntep Festivali, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye Belediyeler BirliÄŸi, TÃ¼rkiye Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi ve Ä°pekyolu KalkÄ±nma AjansÄ±'nÄ±n kurumsal sponsorluÄŸundaki meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸacak. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸefler, Ã¼nlÃ¼ pasta ÅŸefleri, UNESCO gastronomi ÅŸehirleri, yerli ve yabancÄ± basÄ±n temsilcileri, TÃ¼rkiye'nin gastronomi profesyonelleri, Ã¼niversiteler, gurmeler, Gaziantepli tarÄ±m Ã¼reticileri ve TÃ¼rkiye'nin farklÄ± noktalarÄ±ndaki Gaziantep mutfaÄŸÄ±nÄ±n temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Festival kapsamÄ±nda konuklar iÃ§in geziler, mÃ¼ze ziyaretleri, panel ve seminerler, atÃ¶lyeler, ÅŸovlar, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, konserler ve pek Ã§ok eÄŸlenceli etkinlik organize edilecek.

UluslararasÄ± Gastroantep Festivali baÅŸlÄ±yor

Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸefler yerel Ã¼rÃ¼nleri kullanacak

Festival kapsamÄ±nda konuklar iÃ§in geziler, mÃ¼ze ziyaretleri, panel ve seminerler, atÃ¶lyeler, ÅŸovlar, kadÄ±n ve Ã§ocuklar iÃ§in atÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, konserler ve pek Ã§ok eÄŸlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± ÅŸefler, tamamen yerel Ã¼rÃ¼nler kullanarak workshoplar dÃ¼zenleyecek.DÃ¼nyanÄ±n yalnÄ±zca yerel Ã¼rÃ¼nlerle gerÃ§ekleÅŸtirilen tek gastronomi yarÄ±ÅŸmasÄ± â€˜Local Chefâ€™ yapÄ±lacak. BÃ¶ylece GastroAntep Festivali, Gaziantepâ€™in gastronomi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve yÃ¶renin tarÄ±msal gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin dÃ¼nyaya aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bir platform olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yacak. GastroAntep Festivaliâ€™yle TÃ¼rkiyeâ€™deki gastronomi Ã¶ÄŸrencilerine global platformlarda staj imkanÄ± saÄŸlanacak.

UluslararasÄ± Gastroantep Festivali baÅŸlÄ±yor

Festivale hangi sanatÃ§Ä±lar katÄ±lacak?

Â Festival kapsamÄ±nda Festival Park, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli isimlerini aÄŸÄ±rlayacak. Buna gÃ¶re, 13 EylÃ¼l Cuma gÃ¼nÃ¼ saat: 20.00 Mehmet Yakar, saat: 21.00 Yavuz BingÃ¶l, 14 EylÃ¼l Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat:19.30 OÄŸuz SÄ±rmalÄ±, saat 20.00â€™da ÅŸarkÄ±cÄ± Edis, 15 EylÃ¼l Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 20.00â€™da ise Berdan Mardini, Turgay BaÅŸyayla, Ã‡iÄŸdem DoÄŸan ve HÃ¼nkar sevilen ÅŸarkÄ±larÄ± seslendirecek.

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