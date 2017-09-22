Ulusal Anlamda Turizm Bilinci Oluşuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet Gazetesi işbirliğinde düzenlenen ‘Mersin’i Keşfet’ etkinliği TÜRSAB’ın ülkemizin turizmdeki zenginliğini ortaya koyma ve ulusal manada turizm bilincioluşturma adımlarından biri olma niteliği taşıyor.

Uluslararası turizm alanında, onlarca yıldır hızlı bir büyüme ve başarılı gelişim gerçekleştiren Türkiye, bugün dünyada üst sıralarda, en çok turist ağırlayan ülkeler arasında kendisine yer buldu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün 2015 değerlendirmelerine göre, Türkiye, uluslararası turist gelişleri itibariyle dünyada 6’ıncı sırada yer aldı. Turizm alanındaki gelişimimiz elbette sadece yabancı ziyaretçileri ülkemizde ağırlamakla sınırlı kalmadı. Ülkemiz, uluslararası turizmdeki bu başarı tablosunun yanı sıra, iç turizm ve yurtdışına yönelik turizm hareketlerinde de dikkate değer gelişmeler kaydetti. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye; turizmin her alanında gelişen bir ülke olma özelliğini kanıtlamış oldu.

Yaşanan tüm gelişmeler, katedilen tüm bu mesafeler önemli olsa da Türkiye’nin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler göz önünde bulundurulduğunda ve ulaşabileceğimiz potansiyel dikkate alındığında henüz önümüzde almamız gereken çok yol olduğunun da farkında olmamız gerekiyor. Türkiye’nin turizmde ulaştığı seviyeyi çok daha yukarılara çekme potansiyeline sahip bir ülke olduğu gerçeğinin farkındayız. İşte bu nedenle TÜRSAB olarak, ülkemizin sahip

olduğu tüm değerlere sahip çıkılması ve turizm açısından değerlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı aralıksız biçimde sürdürüyoruz. Bu çerçevede turizmin ülkemizin dört bir yanına yayılması ve turizmin oluşturduğu ekonomik refahın yanı sıra sosyal birliktelik duygusunun da ülkemizde güçlendirilmesi yönünde adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. TÜRSAB olarak en önemli hedeflerimizden biri, turizmdeki gelişimin bölgesel olmaktan çıkartılıp ülke sathına yayılmasını sağlanması ve bu yolla hem ekonomik hem de sosyal anlamda bir gelişim sağlanmasıdır.

Bu anlayışla yola çıkılarak Mersin Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet Gazetesi işbirliğinde düzenlenen “Mersin’i keşfet” etkinliği de Birliğimiz TÜRSAB’ın ülkemizin turizm alanındaki zenginliğini ortaya koyma ve ulusal manada turizm bilinci oluşturma yönündeki adımlarından biri olma niteliği taşıyor. Hürriyet Gazetesi ile birlikte geçtiğimiz aylarda Hatay ve Aydın gibi kentlerimizde düzenlenen etkinliğin bir benzerini Mersin’de gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Zira Mersin; pırıl pırıl denizi, parıldayan güneşi, Akdeniz sahili boyunca uzanan muhteşem güzellikteki altın sarısı kumsalları ile kıyı turizminde olduğu kadar sahip olduğu tarihi, kültürel, gastronomik zenginlikleri ile de turizm açısından müthiş bir potansiyel barındırıyor. Aynı zamanda önemli bir liman kenti olan Mersin; Hititler’den Asurlar’a, Fenikeliler’den Frigyalılar’a, Bizans’tan Selçuklular’a, Karamanoğulları’ndan Osmanlılara kadar pek çok farklı devlet ve medeniyete ev sahipliği yapmış ve bugün tüm bu medeniyetlerin izlerini, kültürel birikimlerini birer nişan gibi üzerinde taşıyor.

Mersin’in 32 kilometrelik kıyı bandında yer alan çok sayıda tarihsel, arkeolojik ve doğal sit alanları arasında özellikle il merkezinde ilk yerleşim yerlerinden olan Yumuktepe ve Soli Harebeleri, Anamur’da Anamuryum harabeleri ve Mamure Kalesi, Aydıncık’ta Dört Ayaklı Anıt Mezar, Bozyazı’da Arsione, Nagidos ve Softa Kalesi, Erdemli’de Kanlıdivane Harebeleri, Ayaş, Korikos, Adamkaya Kabartmaları, Gülnar’da Meydancık Kale, Mut’ta Alahan manastırı, Silifke’de Aynı Zamanda İçinde Küçük Bir Kiliseyi De Barındıran Cennet - Cehennem Mağarası, Silifke Kalesi, Tekir Ambarı, Jüpiter Tapınağı, Aya Tekla, Holmi Öreni, Silifke Afrodisyası, Uzuncaburç, Olba, Tarsus’ta Kleopatra Kapısı, Gözlükule Höyüğü, Aziz St. Paul Kuyusu, Donuktaş Roma yolu sizi tarihin derinliklerine götürüp hayretler içinde bırakabilir.

Tarih ve kültür açısından muazzam zenginlikler barındıran Mersin sunduğu lezzetler ile de hafızalarımızda yer edinmeyi başarıyor. Sokaklara mandalina kokusu salan narenciye bahçeleri, Mersin’e has olan ve buradan tüm Türkiye’ye yayılan Cezerye, Tantuni gibi lezzetleri ve kebapları ile misafirlerin damaklarında özel tatlar bırakan bu özel kent, binlerce yıllık yerleşim bölgesi olmasından kaynaklanan kültürel zenginliğini gastronomi alanındaki çeşitliliğe aktarıyor. Çeşitlilik ve zenginlik tanımlamasını Mersin açısından sadece gastronomi alanıyla sınırlı tutmak da Mersin açısından büyük haksızlık olur. Zira Mersin, el sanatları, gelenek ve görenekleri, halk oyunları, türküleri, ezgileri ile de çok farklı ve renkli bir görünüme sahip bulunuyor.

Mersin’e renk ve çeşitlilik sağlayan unsurlardan bir diğeri de şehrin farklı turizm türlerine olanak sağlayan doğal yapısı oluşturmakta. Plajlarında yelken, sörf, su kayağı ve benzeri su sporların yapılabildiği Mersin’in akarsularında rafting yapmanın heyecanını duyabilir, şehrin 6 farklı noktasında bulunan tepelerden yamaç paraşütü yapıp Mersin’in güzeliklerini kuşbakışı keşfedebilirsiniz. Mersin’in bu değerlerle turizm açısından sahip olunması gereken tüm niteliklere sahip bulunuyor. İnanıyorum ki Mersin’e olan ilgi önümüzdeki yıllarda daha da artacak ve Mersin turizmde hak ettiği noktaya ulaşacaktır. TÜRSAB olarak turizmin gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki turizm bir ekonomik aktivite olmanın ötesinde kültürleri kaynaştıran, barışı, hoşgörüyü ve birliktelik duygusunu güçlendiren bir sektördür. Bu anlayışla tüm vatandaşlarımızı

daha çok seyahat etmeye ve ülkemizdeki zenginlik ve güzellikleri daha yakından görmeye davet ediyorum. Henüz bu güzel şehrimizi görmemiş olan vatandaşlarımızı da Mersin’i keşfetmeye çağırıyorum. Bavullarınızı hazırlayın Mersin’i keşfe çıkın.