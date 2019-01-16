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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uludağ'ın eteğinde muhteşem güzellik...
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: İHA
16.01.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Uludağ'ın eteğinde muhteşem güzellik...

Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın güney yamacındaki Gököz Göleti'nin beyaza bürünmüş hali gelenleri büyülerken, doğa yürüyüşü yapmak için Gököz'e gelen vatandaşlar buz tutan göletin üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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O anlar doğa fotoğrafçısı Yakup Altan tarafından havadan ve karadan kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Uludağın eteğinde muhteşem güzellik...

Doğa yürüyüşü yapmak için gelen Zafer Peker, "Burada hava sıcaklığı şehir merkezine göre 10 derece daha düşük olduğunu, Bursa merkezde hava açıkken burada kar altında göl manzarası seyredebilirsiniz" dedi.

Uludağın eteğinde muhteşem güzellik...

"Bulunduğumuz yer belki iki metreyi bulacak şekilde ama biz buz tutan gölde karşıdan karşıya geçmeyi başardık" diyen Peker, herkese bu muhteşem güzelliği görmeyi tavsiye etti.

Uludağın eteğinde muhteşem güzellik...

Uludağ'ın güney yamacındaki Keles'e bağlı Gököz Göleti kışın da kendine hayran bırakıyor.

Uludağın eteğinde muhteşem güzellik...

Eksi 10 derece soğukla birlikte buz tutan gölet hem fotoğraf hem de doğa tutkunlarının uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Uludağın eteğinde muhteşem güzellik...

Ziyaret için gelen vatandaşlar buz tutan gölette yüzlerce metre yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektiriyor. O göletin muhteşem güzelliği de havadan görüntülendi. Bursa'ya yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Gököz Göleti kış aylarında da güzelliğinden bir şey kaybetmiyor.

Uludağın eteğinde muhteşem güzellik...

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