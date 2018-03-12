Ülkelerin isimleri nereden geliyor?
Haritalarda gördüğümüz, bazılarımızın da hayallerini süsleyen ülkelerin adlarının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepimiz gün içinde çoğu zaman bu ülkelerin adlarını ansak da anlamlarını düşünmeyiz. Eğer siz de ülkelerin isimlerinin anlamlarını merak ediyorsanız bu haber tam size göre. İşte sizin için 8 ülke ve isimlerinin anlamları…
1- Ukrayna
Vizesiz ve pasaportsuz tatil avantajıyla kolayca yurt dışına çıkmak isteyenlerin favori adresi Ukrayna’nın adı yerel dilde ‘’sınır ülkesi’’ anlamını taşıyor. Bu ismin ülkenin coğrafi konumu nedeniyle verildiği düşünülüyor. Lviv, Kharkiv ve Kiev gibi şehirleri ile ülkemizden çok sayıda gezgini cezbediyor.
2- Macaristan
Kış aylarında bile keyfini sürebileceğiniz kaplıcalarıyla tam bir keyif merkezi olan ülkenin adı İngilizce ‘’Hungary’’ olarak anılıyor ve ‘’on okçu’’ anlamına gelen ‘’onogur’’ sözcüğünden geldiği tahmin ediliyor. Aslında Buda ve Peşte olarak iki ayrı şehirden meydana gelen efsanevi başkenti Budapeşte de tarihi meydanları, parkları ve eğlenceli geceleriyle görülmeye değer.
3- Azerbaycan
Modern mimarisi ve canlı şehir yaşamıyla ziyaretçileri en fazla şaşırtan yerlerden biri ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü. Peki, ülke adını nereden alıyor dersiniz? Bir inanışa göre ülkenin ismi Farsça karşılığı ‘’ateş muhafızları’’ olan kelimeye dayanıyor. Diğer bir yaygın inanış ise Perslerin bölgeye hâkim oldukları dönemde yönetimde olan ‘’Atropates’in adının zamanla değişerek Azerbaycan haline geldiği.
4- Amerika Birleşik Devletleri
Kıtaya bilinen ilk ayak basan kâşif Kristof Kolomb. Buna karşılık Amerika adını buranın yeni bir kıta olduğunu keşfeden Amerigo Vespuci’den alıyor. Maceralar ülkesi Amerika’yı keşfetmeye New York’la başlamaya ne dersiniz.
5- Finlandiya
İskandinav coğrafyasının baş döndüren ülkelerinden Finlandiya’nın ismi ‘’Fin diyarı’’ anlamına geliyor ve bu adın kökeninin ‘’balık pulu’’ anlamındaki ‘’finna’’ sözcüğüne dayandığı düşünülüyor.
6- Kazakistan
Doğu Avrupa ve Orta Asya toprakları üzerinde geniş bir alana yayılan Kazakistan’ın ismi ‘’yersiz yurtsuz dolaşmak’’ anlamındaki ‘’Kaz’’ kelimesine dayandırılıyor.
7- Malta
Orta Akdeniz’de takımadalardan meydana gelen Malta’nın ismi Antik Yunan diline dayanıyor. ‘’Arı’’ ve ‘’bal’’ anlamlarına gelen ‘’melitta’’ ve ‘’meli’’ sözcüklerinin zaman içinde Malta olarak anılmaya başlandığı düşünülüyor.
8- Singapur
Sakız çiğnemek gibi ilginç kurallarıyla bilinen Singapur dünyanın en küçük ve düzenli ülkelerinden. Singapur’un ismi Malay dilinde ‘’Singa Pura’’ yani ‘’aslanlar şehri’’ demek.
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