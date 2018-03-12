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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Ülkelerin isimleri nereden geliyor?
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Ülkelerin isimleri nereden geliyor?
Seyahat
Hürriyet Haber
12.03.2018 - 17:06, Son Güncelleme:

Ülkelerin isimleri nereden geliyor?

 Haritalarda gördüğümüz, bazılarımızın da hayallerini süsleyen ülkelerin adlarının nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? Hepimiz gün içinde çoğu zaman bu ülkelerin adlarını ansak da anlamlarını düşünmeyiz. Eğer siz de ülkelerin isimlerinin anlamlarını merak ediyorsanız bu haber tam size göre. İşte sizin için 8 ülke ve isimlerinin anlamları…

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1- Ukrayna

Vizesiz ve pasaportsuz tatil avantajıyla kolayca yurt dışına çıkmak isteyenlerin favori adresi Ukrayna’nın adı yerel dilde ‘’sınır ülkesi’’ anlamını taşıyor. Bu ismin ülkenin coğrafi konumu nedeniyle verildiği düşünülüyor. Lviv, Kharkiv ve Kiev gibi şehirleri ile ülkemizden çok sayıda gezgini cezbediyor.

Ülkelerin isimleri nereden geliyor

2- Macaristan

Kış aylarında bile keyfini sürebileceğiniz kaplıcalarıyla tam bir keyif merkezi olan ülkenin adı İngilizce ‘’Hungary’’ olarak anılıyor ve ‘’on okçu’’ anlamına gelen ‘’onogur’’ sözcüğünden geldiği tahmin ediliyor. Aslında Buda ve Peşte olarak iki ayrı şehirden meydana gelen efsanevi başkenti Budapeşte de tarihi meydanları, parkları ve eğlenceli geceleriyle görülmeye değer.

Ülkelerin isimleri nereden geliyor

3- Azerbaycan

Modern mimarisi ve canlı şehir yaşamıyla ziyaretçileri en fazla şaşırtan yerlerden biri ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü. Peki, ülke adını nereden alıyor dersiniz? Bir inanışa göre ülkenin ismi Farsça karşılığı ‘’ateş muhafızları’’ olan kelimeye dayanıyor. Diğer bir yaygın inanış ise Perslerin bölgeye hâkim oldukları dönemde yönetimde olan ‘’Atropates’in adının zamanla değişerek Azerbaycan haline geldiği.

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Ülkelerin isimleri nereden geliyor

4- Amerika Birleşik Devletleri

Kıtaya bilinen ilk ayak basan kâşif Kristof Kolomb. Buna karşılık Amerika adını buranın yeni bir kıta olduğunu keşfeden Amerigo Vespuci’den alıyor. Maceralar ülkesi Amerika’yı keşfetmeye New York’la başlamaya ne dersiniz.

Ülkelerin isimleri nereden geliyor

5- Finlandiya

İskandinav coğrafyasının baş döndüren ülkelerinden Finlandiya’nın ismi ‘’Fin diyarı’’ anlamına geliyor ve bu adın kökeninin ‘’balık pulu’’ anlamındaki ‘’finna’’ sözcüğüne dayandığı düşünülüyor.

Ülkeler ve geleneksel dansları
Ülkeler ve geleneksel dansları

Ülkelerin isimleri nereden geliyor

6- Kazakistan

Doğu Avrupa ve Orta Asya toprakları üzerinde geniş bir alana yayılan Kazakistan’ın ismi ‘’yersiz yurtsuz dolaşmak’’ anlamındaki ‘’Kaz’’ kelimesine dayandırılıyor.

Ülkelerin isimleri nereden geliyor

7- Malta

Orta Akdeniz’de takımadalardan meydana gelen Malta’nın ismi Antik Yunan diline dayanıyor. ‘’Arı’’ ve ‘’bal’’ anlamlarına gelen ‘’melitta’’ ve ‘’meli’’ sözcüklerinin zaman içinde Malta olarak anılmaya başlandığı düşünülüyor.

Ülkelerin isimleri nereden geliyor

8- Singapur

Sakız çiğnemek gibi ilginç kurallarıyla bilinen Singapur dünyanın en küçük ve düzenli ülkelerinden. Singapur’un ismi Malay dilinde ‘’Singa Pura’’ yani ‘’aslanlar şehri’’ demek.

Bu ülkelerde bunları yapmak bedava
Bu ülkelerde bunları yapmak bedava!

 Ülkelerin isimleri nereden geliyor

 

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