Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler
Seyahat
Hürriyet Haber
19.04.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

Dünya üzerinde tanınmayanlar ile beraber 206 ülke bulunuyor. Ve bu kadar ülkenin kendine ait farklı özellikleri mevcut. İşte bilinen ülkelerin bilinmeyen yanları…

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 Yeni Zelanda’da tek bir kara yılanı dahi yoktur. Hatta hayvanat bahçelerinde bile yılan sergilenmez.

Büyük Okyanus’taki Niue ismindeki ada ülkesinde, madeni paraların üzerinde Pokemon, Doktor Who, Donald Duck gibi popüler karakterler kullanılır.

Niue’nin bir diğer özelliği de dünyanın ilk kablosuz bağlantı ülkesi olmasıdır. Devletin kurduğu bağlantı noktalarıyla ülkenin her yerine internet yayını yapılır ve herkes bundan bedava yararlanır.

Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

Büyük Okyanus’taki bir başka ada ülkesi olan Nauru’da nüfusun yüzde 95’i obez, yani aşırı şişmandır.

Dünyada bayrağı dörtgen şeklinde olmayan tek ülke Nepal’dir.

7 milyon nüfuslu Papua Yeni Gine’de 848 farklı dil konuşulur.

Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

Dünyanın en zengin lideri olan Brunei Sultanı’nın araba koleksiyonunda 604 adet Rolls Royce, 574 adet Mercedes ve 452 adet Ferrari vardır. Üstelik bu arabalar toplam koleksiyonun sadece dörtte biridir.

1948’den bu yana Kosta Rika’nın silahlı kuvvetleri, yani ordusu yoktur.

2 milyon 150 bin kilometrekare yüzölçümüyle Türkiye’nin 3 katı büyük olan Suudi Arabistan’da tek bir nehir dahi yoktur.

Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

Grönland FIFA’ya kabul edilmemiştir, çünkü ikliminden ötürü futbol sahalarında yeterince çimen yetişmez.

Finlandiya’nın 5 buçuk milyon nüfusuna karşın ülkede 2 milyon civarında sauna bulunur. Sauna kültürü çok yaygın olduğu için büyük şirketlerde çalışanlara özel saunalar vardır.

Libya’nın yüzde 99’u çöldür. Ülkenin bazı bölümlerine on yıllar boyunca tek bir damla bile yağmur yağmaz.

Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

Dünyadaki futbol toplarının yüzde sekseni Pakistan’da üretilir.

Avustralya kıyılarının toplamı 30 bin kilometrekaredir ve gidebileceğiniz 10 bin 685 farklı plaj vardır. Yani her gün birinde yüzeyim derseniz bitirmeniz yaklaşık 30 yıl sürer.

Bayrağında modern bir tüfek olan tek ülke Mozambik’tir. Bu tüfek AK47 model bir kalaşnikoftur.

Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

50 yıl önce bağımsızlığına kavuşan ada ülkesi Nauru, dünyada başkenti olmayan tek ülkedir.

Dünyada en az ormana sahip olan ülke Haiti’dir. Topraklarının sadece yüzde ikisi ormanlık alandır.

İngiltere’nin sömürgesi olan Falkland Adaları’nda 3 bin insana karşın 500 bin civarında koyun yaşar.

Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler

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