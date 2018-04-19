Ülkeler ile ilgili hayret edeceğiniz bilgiler
Dünya üzerinde tanınmayanlar ile beraber 206 ülke bulunuyor. Ve bu kadar ülkenin kendine ait farklı özellikleri mevcut. İşte bilinen ülkelerin bilinmeyen yanları…
Yeni Zelanda’da tek bir kara yılanı dahi yoktur. Hatta hayvanat bahçelerinde bile yılan sergilenmez.
Büyük Okyanus’taki Niue ismindeki ada ülkesinde, madeni paraların üzerinde Pokemon, Doktor Who, Donald Duck gibi popüler karakterler kullanılır.
Niue’nin bir diğer özelliği de dünyanın ilk kablosuz bağlantı ülkesi olmasıdır. Devletin kurduğu bağlantı noktalarıyla ülkenin her yerine internet yayını yapılır ve herkes bundan bedava yararlanır.
Büyük Okyanus’taki bir başka ada ülkesi olan Nauru’da nüfusun yüzde 95’i obez, yani aşırı şişmandır.
Dünyada bayrağı dörtgen şeklinde olmayan tek ülke Nepal’dir.
7 milyon nüfuslu Papua Yeni Gine’de 848 farklı dil konuşulur.
Dünyanın en zengin lideri olan Brunei Sultanı’nın araba koleksiyonunda 604 adet Rolls Royce, 574 adet Mercedes ve 452 adet Ferrari vardır. Üstelik bu arabalar toplam koleksiyonun sadece dörtte biridir.
1948’den bu yana Kosta Rika’nın silahlı kuvvetleri, yani ordusu yoktur.
2 milyon 150 bin kilometrekare yüzölçümüyle Türkiye’nin 3 katı büyük olan Suudi Arabistan’da tek bir nehir dahi yoktur.
Grönland FIFA’ya kabul edilmemiştir, çünkü ikliminden ötürü futbol sahalarında yeterince çimen yetişmez.
Finlandiya’nın 5 buçuk milyon nüfusuna karşın ülkede 2 milyon civarında sauna bulunur. Sauna kültürü çok yaygın olduğu için büyük şirketlerde çalışanlara özel saunalar vardır.
Libya’nın yüzde 99’u çöldür. Ülkenin bazı bölümlerine on yıllar boyunca tek bir damla bile yağmur yağmaz.
Dünyadaki futbol toplarının yüzde sekseni Pakistan’da üretilir.
Avustralya kıyılarının toplamı 30 bin kilometrekaredir ve gidebileceğiniz 10 bin 685 farklı plaj vardır. Yani her gün birinde yüzeyim derseniz bitirmeniz yaklaşık 30 yıl sürer.
Bayrağında modern bir tüfek olan tek ülke Mozambik’tir. Bu tüfek AK47 model bir kalaşnikoftur.
50 yıl önce bağımsızlığına kavuşan ada ülkesi Nauru, dünyada başkenti olmayan tek ülkedir.
Dünyada en az ormana sahip olan ülke Haiti’dir. Topraklarının sadece yüzde ikisi ormanlık alandır.
İngiltere’nin sömürgesi olan Falkland Adaları’nda 3 bin insana karşın 500 bin civarında koyun yaşar.
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