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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uçurumun kenarında tehlikeli kahvaltı
Seyahat
Anadolu Ajansı
27.06.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Uçurumun kenarında tehlikeli kahvaltı

Siirt'te bazı vatandaşlar, doğanın binbir rengini barındıran Botan Vadisi'nde uçurumun kenarında kurulan sofrada tehlikeye aldırış etmeden kahvaltı yapıyor.

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Son dönemlerde sosyal medyada yer alan fotoğraflarla gündeme gelen ve kartpostallık görüntüsüyle ilgi çeken Botan Çayı manzaralı vadi, doğa tutkunlarından ilgi görüyor. Vadide stresten uzak vakit geçiren ziyaretçiler, güzel manzarada çektirdiği fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştiriyor. Bazı ziyaretçiler, Botan Barajı'nın olduğu mevkide yaklaşık 250 metre yükseklikteki uçurumda bulunan kayalıkta düzenlenen kahvaltı organizasyonuna, tehlikeye aldırış etmeden katılıyor. 

Uçurumun kenarında tehlikeli kahvaltı

"Manzarası huzur veriyor"

Kahvaltı organizasyonlarını düzenleyen Kadir Özdemir (28), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güzelliklerini duyurmak için gönüllü olarak çeşitli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü belirten Özdemir, "Yurttan ayrıldıktan sonra fotoğrafçılıkla uğraşmaya başladım. Burada kahvaltı organizasyonları ve doğa gezileri düzenliyorum. Sosyal medyada yaptığım paylaşımlarla bu doğal değerleri görmeye gelenler oldu. Çok sayıda insan Siirt'in doğa güzelliklerini yakından gördü." dedi.

Vadideki Rasıl Hacar Tepesi'ndeki kafede çalıştığı sırada çektiği bir fotoğrafın sosyal medyada çok sayıda beğeni almasıyla hayatının değiştiğine dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti: "Ondan sonra il dışından, yurt dışından gelenler oldu, Almanya'dan gelen oldu. Daha sonra ilgimi çeken bu uçurumun kenarında kahvaltı organizasyonları yapmaya başladım. Burası tehlikeli olsa da manzarası insana huzur veriyor. Ben de emeğimin karşılığını bu şekilde alıyorum." Özdemir, "Botan harikalar diyarıdır, halkımız çok mükemmel. Burada terör yok. Sadece insanlara huzur veren dağlar ve kanyonlar var. Buraya gelenler sadece kahvaltı yapmıyor, manzara karşısında kitap okuyor, yamaçları, dağları seyrediyor. Müzik dinliyor, suya giriyor." diye konuştu.

Uçurumun kenarında tehlikeli kahvaltı

 

"Yüksek yere çıkarak doğayı seyrediyoruz"

Ziyaretçilerden Emin Sadık da Botan Vadisi'nin herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyledi. Vadideki uçurumun kenarında kahvaltı organizasyonuna katıldığını anlatan Sadık, "Doğa manzarası eşliğinde böyle bir kahvaltı yapmak nasip oldu. Botan manzarası eşliğinde yüksek yere çıkarak doğayı seyrediyoruz. İnsana huzur veriyor." ifadelerini kullandı. Zeki Eren de sosyal medyada gördüğü kahvaltı organizasyonunun ilgisini çektiğini belirtti. Buraya gelenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Eren, "Botan Vadisi çok güzel ve eşsiz bir manzaraya sahip. Son zamanlarda buradaki kahvaltı organizasyonu ilgi odağı haline geldi. Tehlikeli olsa da huzur veren bu eşsiz manzara karşısında kahvaltı yapmanın tarifi yok." ifadelerini kullandı.

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Doğanın içinde huzurlu hafta sonu tatili İçeri girişler 8 lira...
Doğanın içinde huzurlu hafta sonu tatili! İçeri girişler 8 lira...

Kayalıklarda 'dikkatli olun' uyarısı

İl Özel İdaresi ve ve Dicle Kalkınma Ajansınca yürütülen çalışmalarla turizme kazandırılan, yürüyüş, koşu, bisiklet parkuru, 52 kameriye, engellilere de yönelik olmak üzere çocuk oyun alanları, mescit, 5 seyir terası bulunan Rasıl Hacar Tepesi'nde (Deliklitaş) vadinin daha güvenli seyredilmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemleri alındı. Kahvaltı organizasyonunun yapıldığı Botan Vadisi kenarındaki Kayaboğaz köyünün Botan Baraji mevkisinde ise bu yönde bir önlem bulunmadığından vatandaşlar için dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarı levhaları yer alıyor.





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