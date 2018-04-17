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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uçurumda asılı tabutlar
Seyahat
Hürriyet Haber
17.04.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Uçurumda asılı tabutlar

Filipinler'de Igorot kabilesi 2000 yıllık bir geleneği hala sürdürüyor. Burada yaşlılar kendi tabutlarını hazırlıyor ve tabutlar gömülmek yerine uçurumda asılı bırakılıyor. İşte detaylar…

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Filipinler'in en kalabalık ve en büyük Luzon adasındaki Cordillera Dağları'nın uzak bir köşesinde Sagada köyündeyiz. Başkent Manila'dan 8,5 saat uzaktaki bu köyde eski bir gelenek hala yaşatılıyor.

Uçurumda asılı tabutlar

Igorot kabilesinin 2000 yıldır sürdürdüğü bu geleneğe göre, ölüler el oyması tabutlara konarak uçurumun kenarında asılı tutuluyor. Igorotlar ölülerin bu şekilde atalarının ruhuna daha yakın olduklarını düşünüyor.

Uçurumda asılı tabutlar

Yaşlılar çevredeki ağaç kütüklerini oyarak kendi tabutlarını hazırlayıp kenarına isimlerini yazıyorlar. Ölüler tabuta konmadan önce ahşap 'ölü sandalyesi'nde üzerleri yapraklarla ve battaniyeyle kaplı bir halde tütsülenerek çürümeleri geciktiriliyor. Böylece yakınları birkaç gün boyunca cenazelere saygı ziyaretinde bulunuyor.

Uçurumda asılı tabutlar

Söylentiye göre eskiden tabutların boyu daha kısa tutulduğu için bazen ölüleri anne karnındaki pozisyonda tabuta yerleştirmek için kemikleri kırılırmış. Ama bugün tabutlar 2 metre boyunda yapılıyor. Igorotlar eskiden insanın dünyaya geldiği pozisyonda bu dünyadan ayrılması gerektiğine inanırmış.

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Hintkamışı yapraklarına sarılı cesetler tabuta konmadan önce, tabutların durması için uçurumun dik yüzüne metal çubuklar çakılıyor. Ölünün yakınları, kendilerine şans getireceği inancıyla, ölünün su toplamış cesedinden kendi üzerlerine sıvı damlasın diye bekliyor.

Uçurumda asılı tabutlar

Filipinler'de sadece Igorotların cenaze töreni bu şekilde. Tabutları uçurum duvarında saklama geleneği Çin ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de çok önceleri uygulanıyordu. Son dönemlerde tabutları görmek için köyü ziyarete gelen turistler olmuş. Köylüler bu şekilde önemli bir geçim kaynağına kavuşmuş.

Uçurumda asılı tabutlar

Turistlere rehberlik yapan köylülerden Bangyay adlı kadın, Sagada'da artık daha az uçurum mezarlığı olduğunu, ama bu geleneğin süreceğine inandığını söylüyor. Bangyay kendisi de ölümden sonraki hayata bu şekilde geçmek ve 'turist rehberliğinden turistik ziyaret nesnesine' dönüşmek istediğini anlatıyor.

Kaynak: BBC

 

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