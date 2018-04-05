Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler
Seyahat
Hürriyet Haber
05.04.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler

Eğer maceraya atılmayı yaşam tarzının haline getirmek istiyorsanız bu listedeki evler tam size göre… Sadece botla ulaşım sağlanan evden, uçurumun tam bitimine inşa edilmiş evlere kadar birçok farklı seçenek sunan bu evler görenleri büyülüyor.

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Gil Bartolome Architects’ten Casa del Ancantilado

Bu değişik tasarımlı evin fantastik romanlardan esinlenmiş olması muhtemel çünkü evin cephesini tasarlarken ejderhalardan esinlenilmiş. İspanya Salobrena’da Casa del Ancantilado adı verilen evi Gil Bartolome Architects tasarlamış. Ev ayrıca muhteşem Akdeniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler

WMR Arquitectos’tan Till House

WMR Arquitectos sakince yaşamak isterken güzel manzarasıyla sizi alıp götüren bir ev tasarlamak istemiş ve Till House adını verdiği tasarımı hayata geçirmiş. Atlantik okyanusu manzarasıyla evde kalanları her dışarıya baktığında büyüleyen bu tasarımda ahşap kullanılmış ve güneş enerjisiyle desteklenmiş.

Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler

OPA’dan Casa Brutale

Uçurumun kenarına inşa edilmiş evlerden hiçbiri bu yapılması planlanan evle yarışamayacak gibi duruyor. İnanılmaz mimari yapısıyla dikkat çeken bu ev OPA tarafından inşa edilecek ve Ege Denizine bakan cephesiyle fark yaratacak…

Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler

MacKay- Lyons Swetapple Architects’ten Cliff House

MacKay-Lyons Sweetapple Architects uçurumda inşa edilmek üzere bir ev tasarladığında uçmanın nasıl bir his olduğunu deneyimlemek üzerine düşünülmüş. Doğal ışığı almak için özel olarak düşünülen mimarisiyle Atlantik okyanusu sınırındaki ev maceracıların tercih edeceği cinsten.

Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler

Matthias Arndt’ın Triangle Cliff House

Matthias Arndt Triangle Cliff House’u tasarlarken, konseptlere önem vermiş ve akılda kalıcı bir tasarımın olmasını istemiş. Her açıdan manzarayı görebilmek adına evin etrafı pencerelerle çevrelenmiş. Manzara izlemek isteyenlerin görmesi gereken mimari yapıların başında da bu ev geliyor.

Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler

 

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