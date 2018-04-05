Uçurum kenarına yapılmış sıra dışı evler
Eğer maceraya atılmayı yaşam tarzının haline getirmek istiyorsanız bu listedeki evler tam size göre… Sadece botla ulaşım sağlanan evden, uçurumun tam bitimine inşa edilmiş evlere kadar birçok farklı seçenek sunan bu evler görenleri büyülüyor.
Gil Bartolome Architects’ten Casa del Ancantilado
Bu değişik tasarımlı evin fantastik romanlardan esinlenmiş olması muhtemel çünkü evin cephesini tasarlarken ejderhalardan esinlenilmiş. İspanya Salobrena’da Casa del Ancantilado adı verilen evi Gil Bartolome Architects tasarlamış. Ev ayrıca muhteşem Akdeniz manzarasıyla dikkat çekiyor.
WMR Arquitectos’tan Till House
WMR Arquitectos sakince yaşamak isterken güzel manzarasıyla sizi alıp götüren bir ev tasarlamak istemiş ve Till House adını verdiği tasarımı hayata geçirmiş. Atlantik okyanusu manzarasıyla evde kalanları her dışarıya baktığında büyüleyen bu tasarımda ahşap kullanılmış ve güneş enerjisiyle desteklenmiş.
OPA’dan Casa Brutale
Uçurumun kenarına inşa edilmiş evlerden hiçbiri bu yapılması planlanan evle yarışamayacak gibi duruyor. İnanılmaz mimari yapısıyla dikkat çeken bu ev OPA tarafından inşa edilecek ve Ege Denizine bakan cephesiyle fark yaratacak…
MacKay- Lyons Swetapple Architects’ten Cliff House
MacKay-Lyons Sweetapple Architects uçurumda inşa edilmek üzere bir ev tasarladığında uçmanın nasıl bir his olduğunu deneyimlemek üzerine düşünülmüş. Doğal ışığı almak için özel olarak düşünülen mimarisiyle Atlantik okyanusu sınırındaki ev maceracıların tercih edeceği cinsten.
Matthias Arndt’ın Triangle Cliff House
Matthias Arndt Triangle Cliff House’u tasarlarken, konseptlere önem vermiş ve akılda kalıcı bir tasarımın olmasını istemiş. Her açıdan manzarayı görebilmek adına evin etrafı pencerelerle çevrelenmiş. Manzara izlemek isteyenlerin görmesi gereken mimari yapıların başında da bu ev geliyor.
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