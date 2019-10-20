Uçurtmanın kuyruğuna takılın
Uçurtmaları hazırlayın! Mevsim, büyük-küçük herkesi mutlu eden bu aktivite için en güzel rüzgârları sağlıyor. Uzman jürimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinde İstanbul’da kalacaklar için en ideal uçurtma uçurma alanlarını belirledi.
JÜRİ
Mehmet Nuri Akgöz /İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı
Ayşe Rayet Aracı / Uçurtma Müzesi Müdürü
Yunus Aracı / Türk Uçurtma Takımı Üyesi
Orhan Bahtiyar / Düştepe Oyun Müzesi Müdürü
Ahmet Bayar / Uçurtma imalatçısı
Ömür Kurt / Hürriyet Gazetesi çocuk yazarı
İbrahim Yıldırım / İstanbul Uçurtmacılar Derneği üyesi
Mümtaz Aslan / Uçurtma imalatçısı
Fatma Ormanlı / Uçurtma Şenliği organizatörü
Murat Sağdıç / Uçurtma imalatçısı
1- Uçurtmanın havalimanı: Maltepe dolgu alanı
Geniş alanı, ağaçlandırmanın köşe noktalarda olması ve rüzgârının güzelliği ile uçurtma için İstanbul’un en ideal noktalarından. Yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor alanları, eğlence ve aktivite bölgeleri ve kafeteryalar çocuklar uçurtma uçururken yetişkinlerin de iyi vakit geçirmesini sağlıyor.
2- Yumuşak kum, güçlü rüzgâr: Şile Kumbaba Plajı
Büyük uçurtmalarının olabildiğince yükseğe çıkmasını isteyenler için en uygun adreslerden. Ağaçlandırmanın olmaması ve sürekli esen rüzgâr burayı uçurtmacıların uğrak noktası yapıyor. Ayşe Rayet Aracı “Hem Karadeniz rüzgârı hem de uzun bir şerit boyunca kumun yumuşaklığı burada uçurtma uçurmayı keyifli kılıyor” diyor.
3- Boğaz havasında salınsın: Tarihi Beykoz Çayırı
Birçok şenliğe ve festivale de ev sahipliği yapan alan özellikle sonbahar rüzgârı ile uçurtma peşinde koşmak isteyenler için oldukça uygun ve geniş. Piknik alanları ve civardaki tesisler ile büyüklerin de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak olanaklara sahip. Alanda köpekler çok ancak hepsi dost canlısı.
4- Ulaşımı kolay: Yenikapı dolgu alanı
Ağaçsız bu bölge kolay ulaşılabilirliği, deniz kenarında olması nedeniyle tercih ediliyor. Her daim rüzgâr alan bir yer olması burayı uçurtma sevenlerin gözdesi yapıyor. Mehmet Naci Akgöz “Aileler uçurtma etkinliği için çocuklarını burada gönül rahatlığıyla bırakıp onlar eğlenirken kendileri de piknik yapabilir” diyor.
5- Meraklısının toplanma yeri: Caddebostan sahili
Akşamüzeri rüzgârının uygunluğu nedeniyle birçok uçurtma meraklısının gözde alanı. Yürümek, koşmak, bisiklete binmek ve manzara izlemek için de İstanbul’un en güzel noktalarından.Ömür Kurt, “Uçurtmaların iplerinin birbirine dolanmaması için dikkat etmek gerek. Ayrıca büyükler için de çok sosyal bir alan” diyor.
6- Kendin yap, kendin uçur: Mimar Sinan Parkı
Ataşehir’de bulunan park geniş bir alana sahip ve yüksekte olması nedeniyle de oldukça iyi rüzgâr alıyor. Etrafının açık olması ve bölgedeki ağaçlandırmanın parkın etrafında bulunması uçurtma uçurmayı kolaylaştırıyor. Gitmişken içinde uçurtma atölyeleri düzenlenen ‘Düştepe Oyun Müzesi’ni de ziyaret etmeyi unutmayın.
7- Bulutlara uzansın: Heybeliada Ümit Tepesi
Adanın batı yakasında bulunan tepe, aldığı rüzgâr ve manzarasıyla uçurtma uçurmaya ayrı bir keyif katıyor. Akşamüstü havası uçurtma için oldukça ideal bir rüzgâr sağlıyor. Ancak alanın ormanlık olması biraz dikkat etmeyi gerektiriyor. Uçurtma dışında da adada görülecek çok yer var.
8- Poyraz ve karayelin evi: Avcılar Denizköşkler sahili
Arkasındaki ağaçlıklı park alanı piknikçilerin ve mangalcıların hâkimiyetinde… Oldukça uzun olan sahilin denize yakın ve açık kısımları ise uçurtmacılar için tam bir cennet. Mümtaz Aslan, “Bu mevsimde poyraz ve karayel rüzgârını uçurtma için en uygun şekilde alan bölgelerin başında geliyor” diyor.
9- Sınırsız gökyüzü: Karaburun plajı
İstanbul merkeze 25 km. uzaklıkta, Karadeniz kıyısında yer alan Karaburun Köyü’ndeki plaj, yılın bu günlerinde aldığı rüzgârla ve etrafının uygunluğuyla uçurtmacıları kendine çekiyor. Hafta sonları oldukça kalabalık olabilen plajın arkasında yer alan tepeler uçurtmacılar için daha ideal bir ortam sunuyor. Balık restoranlarında yorgunluk atabilirsiniz.
10- Uçurtma ve ötesi: Çırpıcı şehir parkı
Bakırköy’de bulunan parkın büyüklüğü 116 bin 527 metrekare. Rüzgârı uçurtma için oldukça ideal ancak parktaki ağaçlara dikkat etmek gerekiyor. Ulaşımı oldukça kolay olan park, bisiklet, yürüyüş, futbol, tenis, basketbol, çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı ve macera kulesi gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birçok aktivite seçeneği de sunu
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