Uçurtmanın kuyruğuna takılın

JÜRİ



Mehmet Nuri Akgöz /İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı

Ayşe Rayet Aracı / Uçurtma Müzesi Müdürü

Yunus Aracı / Türk Uçurtma Takımı Üyesi

Orhan Bahtiyar / Düştepe Oyun Müzesi Müdürü

Ahmet Bayar / Uçurtma imalatçısı

Ömür Kurt / Hürriyet Gazetesi çocuk yazarı

İbrahim Yıldırım / İstanbul Uçurtmacılar Derneği üyesi

Mümtaz Aslan / Uçurtma imalatçısı

Fatma Ormanlı / Uçurtma Şenliği organizatörü

Murat Sağdıç / Uçurtma imalatçısı

1- Uçurtmanın havalimanı: Maltepe dolgu alanı

Geniş alanı, ağaçlandırmanın köşe noktalarda olması ve rüzgârının güzelliği ile uçurtma için İstanbul’un en ideal noktalarından. Yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, spor alanları, eğlence ve aktivite bölgeleri ve kafeteryalar çocuklar uçurtma uçururken yetişkinlerin de iyi vakit geçirmesini sağlıyor.



2- Yumuşak kum, güçlü rüzgâr: Şile Kumbaba Plajı

Büyük uçurtmalarının olabildiğince yükseğe çıkmasını isteyenler için en uygun adreslerden. Ağaçlandırmanın olmaması ve sürekli esen rüzgâr burayı uçurtmacıların uğrak noktası yapıyor. Ayşe Rayet Aracı “Hem Karadeniz rüzgârı hem de uzun bir şerit boyunca kumun yumuşaklığı burada uçurtma uçurmayı keyifli kılıyor” diyor.









3- Boğaz havasında salınsın: Tarihi Beykoz Çayırı

Birçok şenliğe ve festivale de ev sahipliği yapan alan özellikle sonbahar rüzgârı ile uçurtma peşinde koşmak isteyenler için oldukça uygun ve geniş. Piknik alanları ve civardaki tesisler ile büyüklerin de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak olanaklara sahip. Alanda köpekler çok ancak hepsi dost canlısı.



4- Ulaşımı kolay: Yenikapı dolgu alanı

Ağaçsız bu bölge kolay ulaşılabilirliği, deniz kenarında olması nedeniyle tercih ediliyor. Her daim rüzgâr alan bir yer olması burayı uçurtma sevenlerin gözdesi yapıyor. Mehmet Naci Akgöz “Aileler uçurtma etkinliği için çocuklarını burada gönül rahatlığıyla bırakıp onlar eğlenirken kendileri de piknik yapabilir” diyor.



5- Meraklısının toplanma yeri: Caddebostan sahili

Akşamüzeri rüzgârının uygunluğu nedeniyle birçok uçurtma meraklısının gözde alanı. Yürümek, koşmak, bisiklete binmek ve manzara izlemek için de İstanbul’un en güzel noktalarından.Ömür Kurt, “Uçurtmaların iplerinin birbirine dolanmaması için dikkat etmek gerek. Ayrıca büyükler için de çok sosyal bir alan” diyor.









6- Kendin yap, kendin uçur: Mimar Sinan Parkı

Ataşehir’de bulunan park geniş bir alana sahip ve yüksekte olması nedeniyle de oldukça iyi rüzgâr alıyor. Etrafının açık olması ve bölgedeki ağaçlandırmanın parkın etrafında bulunması uçurtma uçurmayı kolaylaştırıyor. Gitmişken içinde uçurtma atölyeleri düzenlenen ‘Düştepe Oyun Müzesi’ni de ziyaret etmeyi unutmayın.



7- Bulutlara uzansın: Heybeliada Ümit Tepesi

Adanın batı yakasında bulunan tepe, aldığı rüzgâr ve manzarasıyla uçurtma uçurmaya ayrı bir keyif katıyor. Akşamüstü havası uçurtma için oldukça ideal bir rüzgâr sağlıyor. Ancak alanın ormanlık olması biraz dikkat etmeyi gerektiriyor. Uçurtma dışında da adada görülecek çok yer var.



8- Poyraz ve karayelin evi: Avcılar Denizköşkler sahili

Arkasındaki ağaçlıklı park alanı piknikçilerin ve mangalcıların hâkimiyetinde… Oldukça uzun olan sahilin denize yakın ve açık kısımları ise uçurtmacılar için tam bir cennet. Mümtaz Aslan, “Bu mevsimde poyraz ve karayel rüzgârını uçurtma için en uygun şekilde alan bölgelerin başında geliyor” diyor.



9- Sınırsız gökyüzü: Karaburun plajı

İstanbul merkeze 25 km. uzaklıkta, Karadeniz kıyısında yer alan Karaburun Köyü’ndeki plaj, yılın bu günlerinde aldığı rüzgârla ve etrafının uygunluğuyla uçurtmacıları kendine çekiyor. Hafta sonları oldukça kalabalık olabilen plajın arkasında yer alan tepeler uçurtmacılar için daha ideal bir ortam sunuyor. Balık restoranlarında yorgunluk atabilirsiniz.









10- Uçurtma ve ötesi: Çırpıcı şehir parkı

Bakırköy’de bulunan parkın büyüklüğü 116 bin 527 metrekare. Rüzgârı uçurtma için oldukça ideal ancak parktaki ağaçlara dikkat etmek gerekiyor. Ulaşımı oldukça kolay olan park, bisiklet, yürüyüş, futbol, tenis, basketbol, çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı ve macera kulesi gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birçok aktivite seçeneği de sunu