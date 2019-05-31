Uçmakdere paraşüt tutkunlarını bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriUçmakdere paraşüt tutkunlarını bekliyor
GeriSeyahat Uçmakdere paraşüt tutkunlarını bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Uçmakdere paraşüt tutkunlarını bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
31.05.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Uçmakdere paraşüt tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunlarını ağırlayacak. AA'nın haberine göre Uçmakdere'ye gelecek yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkaracak hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşama imkanı bulacak. Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde bayramda yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak.

Uçmakdere paraşüt tutkunlarını bekliyor

"TATİLCİLERİ UÇMAKDERE'YE BEKLİYORUZ"
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, yaptığı açıklamada, kentin tatillerde daha çok tercih edilmeye başlayan bir şehir olduğunu söyledi. Barut, Uçmakdere'nin doğal güzellikleri dolayısıyla yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline gelmeye başladığını ifade ederek, şunları belirtti: "Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle İstanbul'a yakın olan ilimize tatilcileri bekliyoruz. Tekirdağ, temiz sahilleri ve doğasıyla tatilcileri ağırlamayı bekliyor. Uçmakdere Mahallesi'nde ziyaretçilerin doğayla iç içe organik kahvaltı yapabilecekleri işletmeler mevcut. Uçuş yapmak isteyenler için de uygun pistlerde ziyaretçiler yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştirebilir. Tatilcileri Uçmakdere'ye bekliyoruz" dedi.

29
Bayramı İstanbulda geçirecekler için günübirlik gidilecek 10 adres
Bayramı İstanbul'da geçirecekler için günübirlik gidilecek 10 adres

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Başkanı Sadri Özel de bölgede 7 yıldır profesyonel uçuş gerçekleştirdiklerini aktardı. Uçmakdere'nin gökyüzüne dokunmak isteyenlerin adresi haline geldiğini belirten Özel, "7 yıldır burada profesyonel olarak tantem uçuşları gerçekleştiriyoruz. Yılın 12 ayında uçuş imkanı sağladığı için Tekirdağ, Türkiye'nin yamaç paraşütü sporu için en uygun uçuş pistlerinden birisi. Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili var. Hava müsaade ederse bayramda da yoğun bir uçuş programımız olacak. Bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını Uçmakdere'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Özel, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü turizmi açısından da önemli bir yer olduğunu aktararak, uçuş bölgesinin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta olmasının da paraşüt alanına ulaşım kolaylığı sağladığını dile getirdi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Ordu'da orman gülleri ile yaylalar renklendi
Uçmakdere paraşüt tutkunlarını bekliyor
150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma
Bayram kalabalığından uzak sessiz sakin adresler! Hepsi Türkiye'de...