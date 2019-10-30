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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Üçkaya Vadisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.10.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Üçkaya Vadisi kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan Iğdır'ın Üçkaya Vadisi, sonbaharda oluşan rengarenk görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Vadisi, her mevsim sunduğu farklı güzelliklerle görenleri kendine hayran bırakıyor. Tuzluca ilçesinden başlayıp Üçkaya köyüne kadar uzanan 26 kilometre uzunluğundaki vadi, sonbaharın gelmesiyle sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlara büründü. Sonbaharın birbirinden güzel renklerini yansıtan vadideki meyve, söğüt ve kavak ağaçları adeta görsel şölen sunuyor. Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan ve çok sayıda akarsuyu da içinde barındıran Üçkaya Vadisi, ortaya koyduğu manzaralarla kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Üçkaya köyü muhtarı Kemal Otay, vadinin mutlaka görülmesi gereken doğal zenginlikler arasında yer aldığını söyledi. Doğanın sunduğu her güzelliğin Üçkaya Vadisi'nde bulunduğunu belirten Otay, "Köy rengarenk, doğa harika olmuş. Bu vadi Tuzluca ilçesinden başlayıp 26 kilometre boyunca çeşitli güzellikleri içinde barındırır. Ağacın her türü, yeşilin her tonu, şelalesiyle, kayalıklarıyla bu vadinin içinde yer alır" diye konuştu.

"Buraya gelen resmen aşık oluyor"

Vadinin adının her geçen gün daha da ün kazandığını ve her mevsim ziyaretçilerin ilgisinin arttığını aktaran Otay, şöyle devam etti: "Bitki örtüsü ve ağaçlar o kadar güzel renklere bürünüyor ki kartpostal gibi oluyor. Bu mevsim gelince yapraklar sararıyor, sarı güzel bir renk alıyor. Buraya gelen resmen aşık oluyor, her şey çok güzel. İlkbaharda, yazda ve sonbaharda vadiye çok gelen oluyor, vadi adından bahsettirdikçe daha fazla ilgi gördüğünü gözlemliyoruz. Doğayı sevenleri, güzel bir manzara, güzel bir doğa görmek isteyenleri vadiye davet ediyorum."

"Resmen bir doğa festivalini izledik"

Vadiyi gezmeye gelen doğa fotoğrafçılarından Ömer Teker de burada eşine nadir rastlanır güzelliklerle karşılaştığını dile getirerek, şunları söyledi: "Böyle bir vadinin olduğunu duyunca arkadaşlarımla fotoğraf çekmek için geldik. Gerçekten de çok güzel tonlar bir araya gelmiş, doğa üzerine ne ararsanız var. Yeşil bir vadi, sararmış ağaçlar, ortasından geçen akarsular ve kayalar, resmen bir doğa festivalini izledik. Doğa fotoğraflarına ilgi duyan fotoğrafçılara burayı görmelerini öneririm."

 

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