Uçakta zihninizi de uçurmaya hazır mısınız?

İş seyahatindesiniz. Uçaktan indikten sonra önemli bir toplantıya gireceksiniz. Kafanız günlerdir çalışmaktan karışık. Zihninizi toplamakta zorluk çekiyorsunuz. Veya kıtalararası uçuşta saatlerdir aynı koltukta, aynı pozisyonda uçmaktan sıkıldınız.

Meditasyon yapıp zihninizi boşaltmaya, aynı zamanda da kaslarınızı esnetmeye hazır mısınız? Nerede olduğunuzun hiç önemi yok. 10 bin metrede koltuğunuzda otururken de yoga yapabilirsiniz.



Geçen yıl, Los Angeles – Mexico City uçağında bir kadın yaptığı yoga ise sosyal medya fenomeni haline gelmişti. Üçlü koltuğun koridor tarafından oturan yolcu, yanındaki diğer iki kişinin uyumasına rağmen inanılmaz esneme hareketleri sergilemişti.



HAYDİ BAŞLAYIN

BOYUN HAREKETLERİ: Yoga’da birçok teknik var. Boynunuzu yukarı-aşağı veya sağa-sola çevirerek başlayabilirsiniz. Omuz ve sırt hareketleriyle devam edebilirsiniz.



ESNEYİN: Esneme hareketleri sayesinde vücudunuzdaki kanı harekete geçirip dolaşımı hızlandıracaksınız. Özellikle kol ve ayak kaslarınızın hareket ettirmek kısa sürede sizi rahatlatacaktır.



AYAK HAREKETLERİ: Uzun uçuşlarda kan dolaşımı ayaklarda neredeyse durma noktasına geliyor. ‘Ekonomi sınıfı sendromu’ gibi sorunlara neden oluyor. Yogada esnemeyle birlikte ayak hareketleri çok önemli.



NEFES TEKNİKLERİ: Yoganın birçok yararından biri de doğru nefes alıp verebilmek. Kalp atışlarınızı düzenleyen bu teknik, kalp krizi riskini de azaltıyor. Nefes teknikleri aynı zamanda sinir sisteminde de gevşeme sağlıyor.



TEKRAR EDİN: Esneme hareketlerini tekrar edebildiğiniz kadar yapın. Kısa sürede kendinizi farklı bir dünyada bulacaksınız.







UÇAKTA YOGA YAPARKEN DİKKAT



+ Öncelikle uçakta olduğunuzu unutmayın. Koltuğunuzun dışına taşmadan, yanınızdaki veya önünüzde oturanları koltuğu iterek rahatsız etmeyin.



+ Koridor tarafındaki koltukları seçmeniz, hareketleri daha rahat yapmanızı sağlayacaktır.



+ Kabin ekipleri, koridora çıkıp yerde yoga yapmanıza izin vermeyeceğini unutmayın. Bu konuda ısrarcı olmayın. Sonrasında uçuş güvenliğini tehditten başınız derde girebilir.



+ Kol ve ayak esnetme hareketlerini uçağın tuvaletinde yapabilirsiniz. Ancak arkanızda sıra varsa, insanları bekletmeyin.



+ Kemer ikaz lambaları yandığında, koltuğunuzda oturur durumda olun. Kemerinizi bağlamayı da unutmayın.

YOGA İNADI ACİL İNİŞ YAPTIRDI

Yoganın amacı zihinsel meditasyon ve sorunlardan arınmak. Ama yoga inadı, geçen yıl United uçağında ciddi bir krize neden oldu. Güney Koreli bir çift, evlilik yıldönümlerinin 40’ıncı yılına Hawaii’de girmek üzere United Havayolları ile Tokyo üzerinden adaya uçacaktı.

Hyongtae Pae, saatlerce oturmaktan sıkılmıştı. Önce uçağın mutfak bölümüne gitti. Yoga yapacağını söyledi. Kabin memurları, koltuğuna dönmesinde ısrar etti. 72 yaşındaki kadın yolcu, koltuğunun yanındaki koridorda yere oturdu. Tam yogaya yapacakken kabin memurlarının ikinci uyarısını yaptı.



EŞİYLE KAVGA ETTİ

Eşi de kendisine koltuğuna oturmasını söylerken ortalık karıştı. Karı kocanın kavgasına etrafta oturan yolcular da müdahale etti. Tehditler havada uçuştu.

Hawaii’ye acil inen uçaktaki Pae çifti tutuklandı. Hakim karşısına çıkartıldı. Çift, akıl sağlığı testi ve 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.









UÇUŞTA HAREKET EDİN

Yoga teknikleri hakkında bilginiz yok… Veya yapmaktan çekiniyorsunuz. Özellikle uzun uçuşlarda hareket etmeyi unutmayın. Kemer ikaz lambalarının yanmadığı anlarda, kabinde kısa yürüyüşler yapın.

Koltuğunuzda otururken mini jimnastik hareketleri ile boynunuzdan başlayarak omuzlarınızı, kollarınızı, ayaklarınızı hareket ettirin. Kan dolaşımınızı hızlandırın. Tüm uçuş boyunca bol bol su içmeyi de unutmayın.