Uçakta temizlik seti dağıtılacak

Havayolları kabinde ne kadar maliyetlerini kıssa da özellikle uzun menzilli uçuşların ayrılmaz parçası, ’amenity kit’ olarak adlandırılan özel yolcu çantaları. First class’ta lüks bir çanta içinde marka kozmetiklerden ekonomide basit uyku bantlarına kadar havayolları farklı ürünleri yolcularına sunuyor. Bu konuda havayolları arasında ciddi bir tasarım yarışı var. Singapur Havayolları, first ve business class yolcuları için kabinde verdiği ‘amenity kit’lerin içine özel bir leke çıkartıcı ve koku giderici koymaya başlayacak. Havayolunun 70’inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan kitler, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.







Tasarım ve üretimi New York merkezli The Laundress şirketi tarafından hazırlanan setlerde siyah ve metalik gri renklerde. First class, suite class ve business yolcularına verilecek kitlerin içinde leke çıkartıcı, kumaşa sinen kötü kokuları bastıran özel bir deodorant çıkıyor. Setin üçüncü parçası ise sabun. Set, siyah deri bir çanta ile verilecek.

Yolcular yanlarına alıyor

Yapılan araştırmalar, yolcuların çok önemli bölümünün içindeki ürünleri hemen denediği hatta birçoğunun da yanlarına alıp götürdüklerini ortaya koyuyor. İlk kullanılanlar, uyku maskesi, çorap ve kulak tıkaçları. Çantanın içindeki nemlendiriciler, mini parfümler veya diş macunları doğrudan diğer seyahatler için bavulun bir parçası oluyor. Diş macununu ve fırçası ve tıraş seti de en azından bir kez kullanılıyor.





Kitin en uzun ömürlü parçası ise çanta. Geçmişte CD player, şimdi ise tablet konuluyor. Deri olanlar ve marka tasarımların modası ise geçmiyor.

Meraklılar internetten topluyor

Amenity kitleri toplayan meraklılar internet üzerinden bazı setlere birkaç yüz dolar verebiliyor. Paketinde, yıpranmamış setlerin fiyatları çok daha yüksek.

+ Şu an en çok talep gören kitlerin başında ‘Japon All Nippon Airways’in Rimowa tarafından hazırlanmış, first class yolcularına verilen mini bavul görünümlü çantaları. Fiyatları 275 dolar civarında.





+ Avustralyalı Qantas Havayolları’nın uyku seti de ilgi çekenler arasında. Ortalama fiyatı 175 dolar.

+ Lufthansa’nın pijamalı first class kiti ortalama 150 dolara alıcı buluyor.

+ Kitler kadar özellikle 1960’ların ikinci yarısında yolculara dağıtılan çantalar da ilgi çekiyor. Panam, American Havayolları’nın omuz çantaları internette durumuna göre 50 dolar civarında fiyattan satılıyor.





+ THY’nin amenity kitleri arasında en pahalısı, 67 dolara satılan iPad çantası olarak da kullanılabilen Crabtree&Evelyn tasarımı çanta.

EN İYİ AMENITY KİT’LER

Havayolları, bu konuda dünyada önde gelen tasarım ve moda şirketleri ile çalışıyor. Genellikle tasarımlar en az 4-5 farklı model imal ettiriliyor. Altı ayda bir değiştiriliyor. Yeni ürünlerini tanıtmak isteyen kozmetik şirketleri bu konuda havayolları ile sponsorluk anlaşmaları yapıyor. Bu konuda en detaylı değerlendirmeyi Skytrax yapıyor. İşte geçen yılın en iyi amenity kitlere sahip havayolları: