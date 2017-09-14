Yoğun seyahatler ve uçak yolculukları yorucu olmasının yanında kimi zaman da bazı rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Kulak tıkanıklığından şiddetli baş ağrılarına kadar pek çok şikayete neden olan basınç kaynaklı sorunlar kişilere problem yaratabiliyor. Kulak tıkanıklığı özellikle üstü solunum yolu rahatsızlıklarından da kaynaklanıyor.

Kulak yapısı itibari ile iç ve dış basıncı dengeleyebilen bir özelliğe sahip. Burnunuzu ellerinizle kapattığınızda kulaklarınızın tıkandığını açtığınızda ise tıkanıklığın yok olduğunu görebilirsiniz. Yutkunma sırasında duyduğunuz çıtırtı ise östaki borunuzun düzgün çalışıp çalışmadığını size gösterir. Tıkanma ve tekrar açılma gibi bir olay yaşamadıysanız basınç dengeleme probleminden şüphelenebilirsiniz. Barotravma olarak bilinen bu basınç sorunları kulaklarda şiddetli ağrılara, sıvı toplanmaları veya geçici sağırlık problemlerine neden olabiliyor. Sinüzit sorunu olanlar, geniz eti ve alerjik nezle gibi şikayetlere sahip olanlar bu travmayı yaşamaya daha yatkın.

Uçakta kulaklarınız tıkanıyorsa bu yöntemleri deneyin

Doktorunuza danışarak dekonjestan özellikli haplardan kullanabilirsiniz. Bu haplar uçağa binmeden bir gün önce ve yolculuktan hemen önce kullanılabiliyor.

Basınç değişimi sırasında sakız çiğnemek veya su içmek de basıncı dengeleyebilme açısından önemli. Bebeklere ise emzik vermek bu durumu daha hafif atlatmalarını sağlayabilir. Bunun yanında yutkunma hareketleri de basınç sorunlarını en aza indirmede etkili. Basınç değişikliğinin olduğu kalkış ve iniş sırasında uyumuyor olmak da bu yöntemleri denemeniz için gerekli.

Üst solunum yolları ve burnun açık olması da basıncı en az zararla atlatmaya yardım ediyor. Burun açıcı spreylerden yardım almak ve spreyleri uçuştan en az 5 saat önceden kullanmak tıkanıklığın giderilmesinde etkili. İnişten yarım saat önce de sprey sıkılabilir. Spreylerin gerekli anlarda kullanılması ve aşırı kullanımın zararlı olabileceği ise unutulmamalı. Esneme hareketi ile kulaktaki basınç dengelenebilir ve kulak tıkanıklığının önüne geçilebilir. Uçak kalkarken burnu kapatarak yutkunmak da basıncı dengelemeyi sağlıyor. Uçak inerken ise ağız ve burun kapalı bir şekilde dışarı nefes vermek kulaklardaki basıncı azaltmaya yardımcı oluyor. Bu hareketleri yaparken ise herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığınız olmaması önemli.

Uçuş sırasında sıvı almak basınç şikayetlerini en aza indiriyor. Çocukların dik oturtulması ve iniş sırasında sıvı bir şeyler içmesi östaki borularının düzenli çalışmasını sağlıyor. Şeker emmek de östaki borusunun açık kalmasında etkili oluyor.

Eğer basınç sorunlarınız ciddi boyuttaysa uçak yolculuğu yapmamanız gerekir. Yolculuğunuzu başka bir şekilde planlayabilirsiniz. Bunun yanında kulağınızda şiddetli bir ağır hissederseniz veya kulağınızdan kan geldiyse acilen bir doktora görünmenizde fayda var.

Fotoğraflar: Pratik Gezi Rehberi, Join Turizm, Modanium, N Türkiye