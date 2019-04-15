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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uçak, tren ve gemiden kütüphaneler
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Uçak, tren ve gemiden kütüphaneler

Çankırı'da "Temalı Kütüphaneler Projesi" kapsamında uçak ve trenin ardından gemi de kütüphaneye dönüştürüldü.

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Çankırı Belediyesi tarafından hazırlanan "Temalı Kütüphaneler Projesi" kapsamında, ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagon kiralanarak, kütüphaneye uygun şekilde tasarlandı. Daha sonra, ömrünü tamamlamış bir Airbus A 300 tipi uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente götüren belediye, bunu da kütüphaneye dönüştürdü. Son olarak kentteki vatandaşların kitap okuma alışkanlıklarının artırılması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda oluşturulan gölette gemi inşa edildi.

Uçak, tren ve gemiden kütüphaneler


Üst katı "millet kıraathanesi" projesi kapsamında kafeterya olarak ayrılan 41 metrelik geminin alt tarafı da okuma salonu şeklinde düzenlendi. Ziyaret edilebilen ancak resmi açılışının gelecek günlerde yapılması planlanan kütüphanede vatandaşlar, geminin dümen ve güverte bölümlerinde kitap okuma fırsatı buluyor.

Uçak, tren ve gemiden kütüphaneler


"Kütüphanede 2 bin 25 kitap var"
Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, gemi kütüphaneye farklı konularda 2 bin 25 kitap yerleştirdiklerini, çocuklar ve halkın bunlardan yararlanmaya başladığını belirtti. Kente gelen ziyaretçilerin temalı kütüphanelere ilgi gösterdiğini anlatan Yenigürbüz, şunları söyledi: "Bu farklı mekânlarda, klasik kütüphaneciliğin dışında çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak için farklı ortamlar sunuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütüphane Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde, okuma oranlarında ciddi artış olduğunu ifade ettiler. Bu tür mekânların da okuma alışkanlığının artmasına katkı sağladığını düşünüyoruz."

Uçak, tren ve gemiden kütüphaneler

Çocuğuyla gemi kütüphaneye gelen Mustafa Erkoç da kitabın sadece halk kütüphanelerinde okunmaması gerektiğini ifade etti.
Erkoç, "Farklı kütüphaneler, çocuklarda farklı algılar oluşturuyor. Temalı kütüphane birçok öğrenciyi ağırlıyor. Öğrencilerin buralarda kazandıkları okuma alışkanlığını evlerinde de devam ettireceğini düşünüyorum" dedi.

 

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