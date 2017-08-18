Uçak kalkarken ve inerken telefonumuzu neden kapatmalıyız?

Uçuş Modu Nedir?

Cihazınızın uçuş modu açık olduğunda sinyal iletişimi kesilir ve veri aktarımı gerçekleşmez. Uçuş sırasında bunun önemli olma sebebi cep telefonları ve diğer elektronik cihazların hassas elektronik sistemleri etkileyebileceği durumu.

Telefonumuz açık kalsa ama kullanmasak olmuyor mu?

Telefonunuz yalnızca ekran kilidi modunda olsa ve onu kullanmasanız dahi veri alışverişi yapabiliyor. Sinyal alıp göndermeye devam ediyor. Dolayısıyla kullanmanız ya da kullanmamanız bir değişiklik yaratmıyor. Haliyle kapatın gitsin. Hem biraz uzaklaşmış da olursunuz!

Peki cep telefonu ve benzeri cihazlar neden tehlikeli?

Bildiğiniz gibi uçağın kalkış ve inişi sırasında pilotlar doğrudan uçuş kontrol merkezleri ile iletişim halinde. Bu koordinasyon seyahatinizin sorunsuz geçmesi açısından da oldukça önemli. Akıllı cihazlardan gelen sinyallerin bu iletişimi etkileme riski bulunuyor. Bu nedenle uçuş sırasında elektronik cihazların kullanımına izin verilmiyor.

Keyifli, güvenli seyahatler!

Life Pinner tarafından hazırlanmıştır.