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Uçak kalkarken ve inerken telefonumuzu neden kapatmalıyız?

Cep telefonları hayatımıza girdiğinden beri vazgeçilmez bir parçamız oldu. Onlarsız adım atmaz olduk. Fakat seyahat ederken bu durum bazı kısıtlamalara maruz kalabiliyor. Bu konuda daha dikkatli olmak adına neden uçaklarda cep telefonunu kapalı tutmamız gerektiğini sizin için araştırdık!

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Uçuş Modu Nedir?

Cihazınızın uçuş modu açık olduğunda sinyal iletişimi kesilir ve veri aktarımı gerçekleşmez. Uçuş sırasında bunun önemli olma sebebi cep telefonları ve diğer elektronik cihazların hassas elektronik sistemleri etkileyebileceği durumu.

Uçak kalkarken ve inerken telefonumuzu neden kapatmalıyız

Telefonumuz açık kalsa ama kullanmasak olmuyor mu?

Telefonunuz yalnızca ekran kilidi modunda olsa ve onu kullanmasanız dahi veri alışverişi yapabiliyor. Sinyal alıp göndermeye devam ediyor. Dolayısıyla kullanmanız ya da kullanmamanız bir değişiklik yaratmıyor. Haliyle kapatın gitsin. Hem biraz uzaklaşmış da olursunuz!

Peki cep telefonu ve benzeri cihazlar neden tehlikeli?

Bildiğiniz gibi uçağın kalkış ve inişi sırasında pilotlar doğrudan uçuş kontrol merkezleri ile iletişim halinde. Bu koordinasyon seyahatinizin sorunsuz geçmesi açısından da oldukça önemli. Akıllı cihazlardan gelen sinyallerin bu iletişimi etkileme riski bulunuyor. Bu nedenle uçuş sırasında elektronik cihazların kullanımına izin verilmiyor.

Keyifli, güvenli seyahatler!

Life Pinner tarafından hazırlanmıştır.

Kaynak: Hürriyet Haber

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