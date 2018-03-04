Uçak biletlerinin ‘oynak fiyatları’

Arkadaşlarımla konuşurken veya yeni tanıştığım biriyle sohbet ederken konu bir şekilde havacılığı ve hemen ardından da uçak biletine gelir. Son dakika alınan ucuz bir bilet, çok az mille Amerika’ya business uçmak veya biletin tarihi değiştirilemeyip uçulamaması gibi birçok hikâye anlatılır. Bu hafta en çok sorulan veya ‘efsane’ haline gelen hikâyeleri topladım. Unutmayın, havayollarının amacı doğru zamanda bileti doğru fiyata satabilmektir. Gün gelir havayolları ortalamayı düşürmemek için bomboş koltuklarla uçmayı göze alır. Ama gün gelir, nakit akışı için çok ilginç fiyatlarla havayolu ortaya çıkabilir.



5 DAKİKADA İÇ HAT BİLET FİYATI 40 TL OYNAR MI?



“Acı bir haber aldık. Bir yakınımız vefat etmişti. Cenaze ertesi gündü. Hemen o akşam Ordu-Giresun uçağına binmemiz gerekiyordu. Birkaç akrabamızla hem telefonla görüşüyor hem de aynı uçakla gitmeye çalışıyorduk. Dört saat sonraki uçağa binmeye karar verdik. Ben fiyatları incelerken kuzenim bilet aldığını söyledi. Aradan 5 dakika bile geçmemişti. Ben aynı uçuşa aynı sınıf bileti 40 TL daha pahalı aldım. Bu nasıl oluyor?”



Bir yolcu uçağının 200 koltuğu olduğunu düşünün. Genellikle bir yıl önceden satışa açılan uçakta fiyatlar genellikle 5’li veya 10 koltuklu paketlere ayrılır. En ucuzdan satış yapıldıkça bir üst fiyat paketine geçilir. Havayolu bir üst fiyatı satmakta zorlanırsa indirim yapabilir. Bu olayda muhtemel iki bilet alışı sırasında ya 20-30 kişilik grup bileti satıldı. Yani fiyat birkaç sınıf birden değişti. Ya da düşük olasılıkla bir sonraki sınıf ile aralardaki fiyat farkı yüksekti.

FİYAT KARŞILAŞTIRMA SİTELERİ NE KADAR DOĞRU

“Aynı uçuş için fiyat karşılaştırma sitelerine bakıyorum. Fiyatlar arasında neden bu kadar büyük fark var? En ucuz her zaman iyi mi? Yoksa kazıklanıyor muyuz”



Yolcuların artık çok büyük bölümü internet üzerinden biletlerini kendileri alıyor. Kimi doğrudan havayolunun sitesine giriyor. Bazıları ise sürekli çalıştığı, güvendiği internet bilet satış sitelerinden satın almayı gerçekleştiriyor.

Fiyatları karşılaştırmak isteyenler ise bu hizmete veren sitelere yöneliyor. Aynı havayolunun aynı uçuşuna baktığınızda bazen değişik fiyatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Aman bileti alırken dikkat. Örneğin ucuz fiyata sahip bilet, iptal edilemez veya para iadesi yapılmayan, uçulmadığında yanan bir bilet olabilir. Değişiklik yapmak istediğinizde paranızı geri alamayabilirsiniz. Her ne kadar iç denetim yapılsa da bazen yönlendirildiğiniz sitelerden aldığınız bilet için acente ile görüşmeye kalktığınızda merkezi alakasız bir ülkede, çağrı merkezi cevap vermeyen bir ‘sanal acenteye’ düşebiliyorsunuz. Güvenmediğiniz yerden biletinizi almayın!

SON DAKİKA BİLET FİYAT DÜŞER Mİ?

“Kıtalararası uçuş için biletimi yaklaşık 3 ay önceden aldım. Uçuşa birkaç gün kala başka bir arkadaşım da gelmeye karar verdi. Biletini son dakika almasına rağmen fiyat farkı neredeyse yok gibiydi. Son dakika bilet fiyatı düşer mi? Yoksa ‘biletinizi erken alın’ bir şehir efsanesi mi?”



Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Genellikle bilet fiyatları düşmez ama ciddi sayıda iptal işleri değiştirebilir. Ya da havayolunun nakit ihtiyacı nedeniyle indirime gitmiş olabilir. Tüm havayolları zaman zaman ölü dönemler için bu uygulamayı yapan. Ama siz yine de biletinizi erken almaya çalışın. Kafanız en azından rahat olur.



BİLETİ MİLLE ALMAK MANTIKLI MI



“Alışveriş, uçuş derken özel yolcu programlarında ciddi mil birikiyor. Ama iş mille bilet almaya gelince havayolları bazen neredeyse bilet fiyatının yarısı kadar vergi-hizmet bedeli gibi ücretler talep ediyorlar. Bu tür durumda mille mi yoksa ücretli mi bilet almalı?”



Bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Her yıl yolcuların biriktirdikleri milyarlarca mil kullanılmadığı için uçup gidiyor. Hesabınızı iyi yapın. Ne milinizi yakın ne de mille bilet alacağım derken ciddi ödemeler yapın. Yıl sonunda yanacak millerinizi kontrol etmeyi de unutmayın. Belki hesabınızdaki mil bilet almaya yetmeyebilir. Ama birçok havayolu mille alışveriş imkânı sunuyor.

PROMOSYON KAMPANYALARI KANDIRMACA MI



“Promosyon kampanyalarında çok ilginç fiyatlar çıkabiliyor. Ama havayolu şirketi … TL’den/Dolar’dan başlayan fiyatlar derken hiç o fiyata bilet bulamıyoruz. Havayolları bizleri kandırıyor mu?”



Tüm dünyada otoriteler bu konuda çok hassas. Havayollarının çok sıkı denetleniyor. Eğer kampanyadan bilet alacaksanız, promosyonları çok iyi takip edin. Erken davranan biletini ucuza alıyor.

ACENTE Mİ YOKSA İNTERNET Mİ



“İnterenet, çağrı merkezleri, sanal acenteler derken bir yere gidip, birebir konuşup bilet alırsak yine de uygun fiyatı yakalayabilir miyiz?”



Her ne kadar yolcuların önemli bölümü internetten bile alsa da birçok kişi veya şirketler bilet satış acenteleri ile çalışmaya devam ediyor. Acentelerin temel amacı size ek hizmet verebilmek. Yani bilet değişikliğinizi yapmak, gerektiğinde koltuğunu seçmek… En önemlisi de danışmanlık sunmak. Bu hizmeti iyi veren acenteler işlerini devam ettiriyor.