Uçağı kaçırmamak için altın kurallar!

HAVALIMANINA VAKTINDE GİDİN

Trafik, olası aksilikler her neyse önceden bunları elemek en önemlisi. Erken çıkın, havalimanında bekleyin, üstelik cidden konforlu alanlar… Son dakika koşularından çok daha mutlu vakit geçireceğinizi garanti ederiz.





ONLINE CHECK-IN NİMETİ

Bu da oldukça vakit kazandıran bir durum. Hele bir sırt çantasıyla seyahat ediyorsanız ve bagaj vermenize gerek yoksa ekstra vakit yaratmaya gerek kalmadan her şeyi kolaylaştırıyor. Tek yapmanız gereken beş dakikanızı ayırmak ve koltuğunuzu seçmek. Sonrası büyük huzur!

UÇUŞ İÇİN GEREKLİ BELGELERİ HAZIR EDİN

Pasaportunuz, biletiniz, kimliğiniz… Ne gerekiyorsa hepsini aynı ve kolay ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Uçağın kapısına ulaşıp paniklemekten iyidir. Sonrası zaten keyifli yolculuklar dileği!





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