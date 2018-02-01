Üç ülkeyi birbirinden ayıran nehir: Parana
Paraná Nehri (Portekizce: Rio Paraná, İspanyolca: Río Paraná), Güney Amerika'da Amazon Nehri'nden sonra ikinci en büyük akarsu. Orta Brezilya'nın güneydoğu kesimindeki platodan doğan nehir Uruguay Nehriyle birleşerek Atlas Okyanusu kıyısında geniş Río de la Plata halicini oluşturuyor.
Iguazu nehri ise 1.320 km uzunluğunda Paraguay ve Arjantin ülkeleri arasından akıp ardından Parana nehri ile birleştiği noktada Brezilya-Arjantin-Paraguay ülkelerini bağlıyor.
Paraná'nın yaklaşık 2,8 milyon km²'lik su toplama alanı Brezilya'nın güneydoğu kesiminin büyük bir bölümünü, Paraguay'ı ve Arjantin'in kuzey kesimini kapsıyor. Orta Amerika'nın bu üç ülkesini birleştiren nehirde aynı anda üç ülkeyi beraber gözetleyebiliyorsunuz. Nehri sandalla geçerek üç ülkeyi birden ziyaret etmek de mümkün. Fakat bu yolu denemek oldukça riskli çünkü geçtiğiniz ülkenin polisleri sizi yakalayıp ülkeye kaçak girdiniz muamelesi yapabilir.
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