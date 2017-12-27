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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HürriyetSeyahatÜç din bir bahçede: Dinler Bahçesi
Seyahat Üç din bir bahçede: Dinler Bahçesi
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Seyahat
Hürriyet Haber
27.12.2017 - 16:28| Son Güncelleme:

Üç din bir bahçede: Dinler Bahçesi

Üç büyük dinin buluştuğu yer olan Kudüs’e gidemiyorsanız bir benzeri olan Dinler Bahçesi’ne gitmek isteyebilirsiniz. Antalya Belek’te bulunan Dinler Bahçesi kilise, cami ve bir de sinagogu içinde barındırıyor. Dinler Bahçesi'nin yapılma amacı ise saygıyı ve hoşgörüyü vurgulamak. İşte Dinler Bahçesi hakkında bazı bilgiler…
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Kudüs’ten sonra üç büyük dinin buluştuğu yer Antalya’da bulunan Dinler Bahçesi. 2004 yılında yapılan bu bahçede cami, sinagog ve kilise yan yana bulunuyor. Bu bahçe yapılırken dinlerin diğer dinlere hoşgörülü ve saygılı olduğu mesajı verilmek istenmiş. Günde ortalama 200 ziyaretçi karşılayan bu bahçe aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerden de oldukça rağbet görüyor. Bu bahçedeki camiye Cennet Bahçesi, kiliseye de Ruhullah adı verilmiş. Sinagogun ismi ise konulmamış.

Üç din bir bahçede: Dinler Bahçesi

Antalya Belek’te bulunan Dinler Bahçesi’nde din adamları tarafından gelen ziyaretçilere birçok ikramda bulunuluyor. Bahçenin açılması sonucunda bugüne kadar golf, futbol ve kongre turizmiyle Antalya’nın önemli bölgelerinden biri olan Belek, yeni bir kimliğe kavuşmuş oldu.  

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Antalya Demredeki gizemli güzellik
Antalya Demre'deki gizemli güzellik!


Dinler Bahçesi'nde Noel ayini

Bu yıl Noel ayini Dinler Bahçesi’nde yapıldı. Her yıl yapılan ayine civardaki Hristiyan insanlar ve tatil için orada bulunanlar katıldı. Cami ve sinagogun ortasında kalan kilisede Noel ilahileri okundu ve ayinde hoşgörü mesajı verildi.

Üç din bir bahçede: Dinler Bahçesi


Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!

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