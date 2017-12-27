Üç din bir bahçede: Dinler Bahçesi
Kudüs’ten sonra üç büyük dinin buluştuğu yer Antalya’da bulunan Dinler Bahçesi. 2004 yılında yapılan bu bahçede cami, sinagog ve kilise yan yana bulunuyor. Bu bahçe yapılırken dinlerin diğer dinlere hoşgörülü ve saygılı olduğu mesajı verilmek istenmiş. Günde ortalama 200 ziyaretçi karşılayan bu bahçe aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerden de oldukça rağbet görüyor. Bu bahçedeki camiye Cennet Bahçesi, kiliseye de Ruhullah adı verilmiş. Sinagogun ismi ise konulmamış.
Antalya Belek’te bulunan Dinler Bahçesi’nde din adamları tarafından gelen ziyaretçilere birçok ikramda bulunuluyor. Bahçenin açılması sonucunda bugüne kadar golf, futbol ve kongre turizmiyle Antalya’nın önemli bölgelerinden biri olan Belek, yeni bir kimliğe kavuşmuş oldu.
Dinler Bahçesi'nde Noel ayini
Bu yıl Noel ayini Dinler Bahçesi’nde yapıldı. Her yıl yapılan ayine civardaki Hristiyan insanlar ve tatil için orada bulunanlar katıldı. Cami ve sinagogun ortasında kalan kilisede Noel ilahileri okundu ve ayinde hoşgörü mesajı verildi.
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