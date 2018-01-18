Türkler 2017'de en çok nerelere gitti! İşte detaylar...
En çok uçak bileti bakılan ülkeler
Yurt içi seyahati tabii ki ilk sırada yer alıyor. Toplam pay içerisinde yurt içi seyahatin önceki yıla göre daha çok arttığını görmekteyiz. En çok seyahat edilen ülke olan Almanya’nın geçen seneye göre düşüş yaşadığını görüyoruz. Üçüncü sırada yer alan Ukrayna ise kimlik kartı ile ziyaret ediliyor olmasının verdiği avantaj ile toplam pay içerisindeki oranını önemli ölçüde arttırdı. Hemen arkasından gelen ABD ve İtalya’nın ise benzer oranlarda düşüş yaşadığı görülüyor.
Yurt içinde nereye uçuyoruz?
İstanbul önceki seneye göre toplam pay içerisindeki payını yüzde 9 arttırarak ilk sıradaki yerini koruyor. Tatil severlerin gözdelerinden İzmir ve Antalya ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Başkent Antalya ise Adana’nın hemen önünde beşinci sırada. Bodrum’un birçok büyük ili geride bırakarak altıncı sırada yer alması ise çok şaşırtıcı olmasa gerek.
Yurt dışında en çok uçak bileti araması yapılan şehirler
Eğlence severlerin gözdesi Hollanda’nın başkenti Amsterdam geçen seneye oranla toplam payda yüzde 10’luk bir düşüş yaşasa da ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahatin getirdiği etkiyle popülerliği devamlı artan Kiev ise ikinci sırada. Kiev’i, Londra, Bangkok ve Paris izliyor.
Kaç gün öncesinden bilet alıyoruz?
En uygun fiyatlar ile uçak bileti bulabileceğiniz Skyscanner kaç gün önceden bilet aldığımız bilgisini de bizlerle paylaştı. Yurt içi seyahatlerde ortalama 23 gün öncesinden uçak bilet alıyoruz. Bu sayı Almanya için 45 güne çıkıyor. Avrupa kıtası dışında yer alan ABD ve Tayland için Avrupa ülkelerine göre daha önceden bilet alındığı verisini de görmekteyiz. Vizesiz seyahat edilen Ukrayna ve Kıbrıs’a ise nispeten daha yakın tarihte bilet alıyoruz.
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