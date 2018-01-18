Türkler 2017'de en çok nerelere gitti! İşte detaylar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatTürkler 2017'de en çok nerelere gitti! İşte detaylar...
Seyahat Türkler 2017'de en çok nerelere gitti! İşte detaylar...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Balkanlar’da bir açıkhava müzesi: Saraybosna

Seyahat
Hürriyet Haber
18.01.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Türkler 2017'de en çok nerelere gitti! İşte detaylar...

Veri tabanında yer alan yüzlerce havayolu ve seyahat acentesi sayesinde ucuz uçak bileti bulmayı kolaylaştıran seyahat arama motoru devi Skyscanner, Türk seyahatseverlerin 2017 yılı içerisinde yaptığı uçak bileti aramalarını Hürriyet Seyahat okurları için analiz etti. Aşağıda yer alan infogramdan detaylı verileri görebilirsiniz.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

En çok uçak bileti bakılan ülkeler

Yurt içi seyahati tabii ki ilk sırada yer alıyor. Toplam pay içerisinde yurt içi seyahatin önceki yıla göre daha çok arttığını görmekteyiz. En çok seyahat edilen ülke olan Almanya’nın geçen seneye göre düşüş yaşadığını görüyoruz. Üçüncü sırada yer alan Ukrayna ise kimlik kartı ile ziyaret ediliyor olmasının verdiği avantaj ile toplam pay içerisindeki oranını önemli ölçüde arttırdı. Hemen arkasından gelen ABD ve İtalya’nın ise benzer oranlarda düşüş yaşadığı görülüyor.

Türkler 2017de en çok nerelere gitti İşte detaylar...

Yurt içinde nereye uçuyoruz?

İstanbul önceki seneye göre toplam pay içerisindeki payını yüzde 9 arttırarak ilk sıradaki yerini koruyor. Tatil severlerin gözdelerinden İzmir ve Antalya ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Başkent Antalya ise Adana’nın hemen önünde beşinci sırada. Bodrum’un birçok büyük ili geride bırakarak altıncı sırada yer alması ise çok şaşırtıcı olmasa gerek.

Yurt dışında en çok uçak bileti araması yapılan şehirler

Eğlence severlerin gözdesi Hollanda’nın başkenti Amsterdam geçen seneye oranla toplam payda yüzde 10’luk bir düşüş yaşasa da ilk sırada yer alıyor. Vizesiz seyahatin getirdiği etkiyle popülerliği devamlı artan Kiev ise ikinci sırada. Kiev’i, Londra, Bangkok ve Paris izliyor.

Türkler 2017de en çok nerelere gitti İşte detaylar...

Kaç gün öncesinden bilet alıyoruz?

En uygun fiyatlar ile uçak bileti bulabileceğiniz Skyscanner kaç gün önceden bilet aldığımız bilgisini de bizlerle paylaştı. Yurt içi seyahatlerde ortalama 23 gün öncesinden uçak bilet alıyoruz. Bu sayı Almanya için 45 güne çıkıyor. Avrupa kıtası dışında yer alan ABD ve Tayland için Avrupa ülkelerine göre daha önceden bilet alındığı verisini de görmekteyiz. Vizesiz seyahat edilen Ukrayna ve Kıbrıs’a ise nispeten daha yakın tarihte bilet alıyoruz.

Türkler 2017de en çok nerelere gitti İşte detaylar...

Detayları infogramda bulabilirsiniz. Ucuz uçak bileti için Skyscanner.com.tr sitesine girip havayolları ve seyahat acentelerinin fiyatlarını ücretsiz karşılaştırabilirsiniz.




Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın!

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
Türkler 2017'de en çok nerelere gitti! İşte detaylar...
Şeker ve tatlıya en fazla İsveçliler'in zaafı var!
Sömestr tatilinde gidilecek en güzel yerler! Hepsi Türkiye'de...
2000 yıldır gizemini koruyan bataklık