Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı

Veganlık veya veganizim hayvanların kullanılmasıyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer ürünlerin kullanılmasını reddediyor. Bunların yerine meyve, sebze, kuru baklagil ve tahıl ürünleri gibi besinler tüketiliyor. Son yıllarda dünyada veganlık giderek daha da fazla kabul görmeye başladı. Barselona’dan sonra ikinci vegan kenti olan Aydın Didim’de her yıl nisan ayında vegan festivali düzenleniyor. 19-22 Nisan tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleşecek olan festival, veganlık ve vegan beslenmeye ilgili olan-olmayan herkesi bekliyor. Tarihi Apollon Tapınağı’nın yakınında kurulacak olan stantlarda vegan yemekleri ve yerel lezzetler birlikte ziyaretçilere sunulacak.











Dopdolu dört gün



1- Festivalin açılış gününde vegan lezzetleri yarışmaları ve yemek atölye çalışmaları düzenlenecek. Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu Hayvan Özgürlüğü Sanat Etkinlikleri Açılış Kokteyli’yle beraber Grup Eflatun ve Pamela konserleriyle eğlenceye doyacaksınız.



2- İkinci gün biraz daha hareketli… Festival açılış töreninin ardından vegan lezzet yarışmaları ve diyetisyen Kevser Başkara söyleşisi olacak. Yetişkinlere ve çocuklara özel atölyelerle beraber doktor Oğuzcan Kınıkoğlu ve Murat Kınıkoğlu sağlıklı yaşamın sırlarını anlatacak. Didem Balık ve Dolunay Obuk konserleriyle ikinci gün sona erecek.











3- Festivalin üçüncü gününde erken saatlerde Panormas Limanı’ndan Apollon Tapınağı’na doğru ‘Kutsal Yol Yürüyüşü’ yapılacak. Gazeteci yazar Zülal Kalkandelen ve Onur Tekşen festivalde ziyaretçilere merak edilenleri anlatacak. Vegan burger başta olmak üzere yetişkinlere ve çocuklara atölye çalışmalarıyla yarışmalar yapılacak. Günün sonunda Golden Horn Brass ve Derya Uluğ konserleriyle festivalin üçüncü günü tamamlanacak.



4- Festivalin son gününde yapılacak olan yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla güne devam edilirken Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Hayvanlara Adalet Derneği üyeleri festivale katılacak. Nirvan Bilirmul ve Pınar Keleş konserleriyle festival son bulacak.

Nasıl gidilir?

Festival alanı Didim merkeze 15 dakikalık mesafede bulunan Apollon Tapınağı’nın yakınına kurulacak. İlçe merkezinden minibüs ve otobüslerle ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca festivale servisler aracılığıyla ziyaretçiler götürülecek.









Gelmişken tarihe yolculuk edin



Milet Tiyatrosu: Didim sınırları içerisinde şehir merkezine yakınlığıyla bilinen Milet Tiyatrosu’na özel araçlar dışında şehir merkezinden minibüslerle de ulaşılabiliyor. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan bölgede antik tiyatro ve Milet Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Bafa Gölü Tabiat Parkı: Doğanın içinde yeni bir hayat barındıran ve Didim’de gezilmesi gereken yerlerinden… Çam ve zeytin ağaçlarıyla birlikte çeşitli balık ve kuş türlerini barındırıyor. Biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası doğru adres…

Faustina Hamamı: Milet Antik Kenti içerisinde bulunan tarihi amfi tiyatroya yaklaşık 150 metre mesafede bulunan Faustina Hamamı tarih ve kültür dolu geziniz için ideal bir durak olabilir.

Priene Antik Kenti: Antik Yunanistan döneminden kalma dev sütun ve antik tiyatrosuyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Didim’e gelmişken buradaki Helenistik kalıntıları mutlaka görmelisiniz