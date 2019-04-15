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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı
Seyahat
Erdem ENGİNAR
15.04.2019 - 09:00, Son Güncelleme:

Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı

Düşüncesinin temelinde doğa, hayvan ve insan sevgisi yatan, Türkiye’nin ilk Vegan Festivali’nin üçüncüsü bu yıl 19-22 Nisan tarihleri arasında Didim’deki Apollon Tapınağı’nın olduğu bölgede gerçekleşecek. Didim Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenecek festivalde, veganlık ve vegan beslenme üzerine birçok etkinlik sizi bekliyor.

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Veganlık veya veganizim hayvanların kullanılmasıyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer ürünlerin kullanılmasını reddediyor. Bunların yerine meyve, sebze, kuru baklagil ve tahıl ürünleri gibi besinler tüketiliyor. Son yıllarda dünyada veganlık giderek daha da fazla kabul görmeye başladı. Barselona’dan sonra ikinci vegan kenti olan Aydın Didim’de her yıl nisan ayında vegan festivali düzenleniyor. 19-22 Nisan tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleşecek olan festival, veganlık ve vegan beslenmeye ilgili olan-olmayan herkesi bekliyor. Tarihi Apollon Tapınağı’nın yakınında kurulacak olan stantlarda vegan yemekleri ve yerel lezzetler birlikte ziyaretçilere sunulacak.

Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı

Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı


Dopdolu dört gün

1- Festivalin açılış gününde vegan lezzetleri yarışmaları ve yemek atölye çalışmaları düzenlenecek. Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu Hayvan Özgürlüğü Sanat Etkinlikleri Açılış Kokteyli’yle beraber Grup Eflatun ve Pamela konserleriyle eğlenceye doyacaksınız.

2- İkinci gün biraz daha hareketli… Festival açılış töreninin ardından vegan lezzet yarışmaları ve diyetisyen Kevser Başkara söyleşisi olacak. Yetişkinlere ve çocuklara özel atölyelerle beraber doktor Oğuzcan Kınıkoğlu ve Murat Kınıkoğlu sağlıklı yaşamın sırlarını anlatacak. Didem Balık ve Dolunay Obuk konserleriyle ikinci gün sona erecek.

Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı

Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı



3- Festivalin üçüncü gününde erken saatlerde Panormas Limanı’ndan Apollon Tapınağı’na doğru ‘Kutsal Yol Yürüyüşü’ yapılacak. Gazeteci yazar Zülal Kalkandelen ve Onur Tekşen festivalde ziyaretçilere merak edilenleri anlatacak. Vegan burger başta olmak üzere yetişkinlere ve çocuklara atölye çalışmalarıyla yarışmalar yapılacak. Günün sonunda Golden Horn Brass ve Derya Uluğ konserleriyle festivalin üçüncü günü tamamlanacak.

4- Festivalin son gününde yapılacak olan yarışmalar ve atölye çalışmalarıyla güne devam edilirken Hayvan Hakları İzleme Komitesi ve Hayvanlara Adalet Derneği üyeleri festivale katılacak. Nirvan Bilirmul ve Pınar Keleş konserleriyle festival son bulacak.

Nasıl gidilir?
Festival alanı Didim merkeze 15 dakikalık mesafede bulunan Apollon Tapınağı’nın yakınına kurulacak. İlçe merkezinden minibüs ve otobüslerle ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca festivale servisler aracılığıyla ziyaretçiler götürülecek.

Türkiye’nin Vegan Festivali için geri sayım başladı


Gelmişken tarihe yolculuk edin

Milet Tiyatrosu: Didim sınırları içerisinde şehir merkezine yakınlığıyla bilinen Milet Tiyatrosu’na özel araçlar dışında şehir merkezinden minibüslerle de ulaşılabiliyor. Tarihi açıdan büyük bir öneme sahip olan bölgede antik tiyatro ve Milet Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

Bafa Gölü Tabiat Parkı: Doğanın içinde yeni bir hayat barındıran ve Didim’de gezilmesi gereken yerlerinden… Çam ve zeytin ağaçlarıyla birlikte çeşitli balık ve kuş türlerini barındırıyor. Biraz olsun kafa dinlemek istiyorsanız burası doğru adres…

Faustina Hamamı: Milet Antik Kenti içerisinde bulunan tarihi amfi tiyatroya yaklaşık 150 metre mesafede bulunan Faustina Hamamı tarih ve kültür dolu geziniz için ideal bir durak olabilir.

Priene Antik Kenti: Antik Yunanistan döneminden kalma dev sütun ve antik tiyatrosuyla ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Didim’e gelmişken buradaki Helenistik kalıntıları mutlaka görmelisiniz

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