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Türkiye'nin 'sakin kenti' ziyaretçilerini büyülüyor

Erzurum'un ‘sakin kent’ unvanı verilen Uzundere ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından geçen yıl ‘Türkiye'nin 11’inci sakin kenti’ seçilen Uzundere, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü'nün yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ve ormanlarıyla dikkati çekiyor.

AA
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Üç bin yıllık tarihinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Uzundere, geleneksel yaşam biçimlerini korumayı hedefleyen ‘sakin kent’ ağına kabul edilmesinin ardından, bu yıl yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiyenin sakin kenti ziyaretçilerini büyülüyor

Uzundere'nin misafirlerini büyüleyen doğal güzellikleri, tarafından havadan görüntülendi. İlçe Belediye Başkanı Halis Özsoy. Uzundere'nin sakin şehirler ağına seçilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiyenin sakin kenti ziyaretçilerini büyülüyor

Özsoy, "İnsanımızın olağanüstü misafirperverliği ve bozulmamış doğamız, sakin kentler ağına girmemizi sağladı. Fizikte 'çarpan etkisi' diye bir deyim var. Bu ağa girdikten sonra, tam bu deyimle, yerli turistin yanında yabancı turist patlaması da oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiyenin sakin kenti ziyaretçilerini büyülüyor

Dünyada, sakin kentleri ziyaret eden bir kitle bulunduğunu anlatan Özsoy, "O kitle, düzenli olarak Uzundere'ye gelip ziyaretler gerçekleştiriyor. Natürel doğamız ve doğal insan malzememiz, onları daha da çok cezbediyor." dedi.

Türkiyenin sakin kenti ziyaretçilerini büyülüyor

Özsoy, ilçenin güzelliklerinin yanında doğal yaşam tarzının da dikkati çektiğini vurguladı. İlçenin endemik bitki bakımından zengin olduğuna işaret eden Özsoy, "Uzundere'ye gelenler, doğal meyveleri, köy yumurtasını, tereyağını yiyebiliyor. Doğal sit alanlarımız var.

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Ziyaretçilerimiz Tortum Gölü'nde rafting, kano yapabilecek. Bisikletiyle doğa gezintilerine çıkabilecek, dağlarımızdaki mesire alanlarında kamp yaparak, konaklayabilecek." diye konuştu.

Türkiyenin sakin kenti ziyaretçilerini büyülüyor

Doğaseverlerin aradığı her şeyi ilçede bulabileceğini dile getiren Özsoy, "Doğaseverler, adrenalin tutkunu da oluyor. Burada kaya tırmanışları da yapılıyor. Yabancı turistler, bu tür aktiviteler nedeniyle günlerce başka bir yere gitme ihtiyacı duymadan Uzundere'de kalabiliyor." dedi.

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Kaynak: AA

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