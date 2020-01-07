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Türkiye'nin o şehrinde Sibirya soğukları... Sıcaklık eksi 11'e düştü, her yer buz tuttu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 14:10,Son Güncelleme:/

Türkiye'nin o şehrinde Sibirya soğukları... Sıcaklık eksi 11'e düştü, her yer buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, hava sıcaklığı geceleri eksi 11'e düştü, kentte adeta her yer buz tuttu. Aşırı soğuklardan ağaçlar da buz tutarken, Kars Çayı donmaya başladı.

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Kar yağışının ardından soğuk hava kenti olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ta soğuktan ağaçların dalları buz tutarken, çok sayıda araç donarak çalışmadı. Soğuk havadan Kars Çayı da nasibi aldı. Aşırı soğuktan çay donmaya başlarken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde daha da etkili olması bekleniyor.

Türkiyenin o şehrinde Sibirya soğukları... Sıcaklık eksi 11e düştü, her yer buz tuttu


Meteoroloji bile göstermiyor”

Kars'ta havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşların ilginç tespiti dikkat çekti. Meteorolojinin Kars'ı es geçtiğini belirten Ferdi Damat, “Evet gördüğünüz gibi Kars'ta havalar çok soğuk üşüyoruz. Meteoroloji bile göstermiyor bizim hava durumunu, yani eksilerde seyrediyor, çok soğuk, anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi, gelin Kars'ı siz de görün nasıl soğuk olduğunu” dedi.

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 “Vatandaşlar hayvanları kar üstünde dışarı çıkarıyor”

Kars'ın Çakmak köyünde vatandaşlar küçükbaş hayvanları kar üzerinde dışarıya çıkardı. Vatandaşlar, kar üzerinde kalan otlarını hayvanlarına yedirerek, ot ve samandan tasarruf etmeye çalışıyor. Küçükbaş hayvanları ise kurt saldırılarına karşı boğazlarında özel yapılı ‘hınç'lar bulunan çoban köpekleri koruyor. Kış şartlarının ağır geçtiği kentte, Sibirya soğuklarının önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 11 derece olarak ölçülürken, kentte sabah saatlerinde termometreler eksi 9'u gösterdi.

Türkiyenin o şehrinde Sibirya soğukları... Sıcaklık eksi 11e düştü, her yer buz tuttu

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