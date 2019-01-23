Türkiye'nin mavi cennetinde tatil yapacaklar için 'elinizi çabuk tutun' çağrısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin mavi cennetinde tatil yapacaklar için 'elinizi çabuk tutun' çağrısı
GeriSeyahat Türkiye'nin mavi cennetinde tatil yapacaklar için 'elinizi çabuk tutun' çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Türkiye'nin mavi cennetinde tatil yapacaklar için 'elinizi çabuk tutun' çağrısı
Seyahat
DHA
23.01.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Türkiye'nin mavi cennetinde tatil yapacaklar için 'elinizi çabuk tutun' çağrısı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki nitelikli otellerin 2019 yaz sezonu için yüzde 60'ının yabancı turistlere rezerve edildiğini, yerli tatilcilerin ön rezervasyonlar için elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Marmaris'te turizm sezonunun dolu geçmesi için belediye ve turizmcilerle koordineli hareket eden GETOB, kış sezonunda İngiltere ve Avrupa'da düzenlenen çeşitli fuarlara katılarak tanıtım yaptı. Kasım ayında İngiltere'de, bu ay ise Hollanda'daki turizm fuarlarına otel işletmecileriyle birlikte katılan TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 2019 turizm sezonunu değerlendirdi. Avrupalı turistlerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, "Geçen sene turizm sezonun bitmesinin hemen ardından Kasım ayında İngiltere'de turizm fuarına katıldık. Dünyaca ünlü kurumsal acentelerle yapılan görüşmelerde, İngiltere pazarından Marmaris'e bu sene yüzde 30-35 civarında bir artış var. Bu ay Güney Ege Bölgesi'nin turistik şehirlerinin eksiksiz katıldığı Hollanda'da düzenlenen turizm fuarında ise ilgi beklentilerimizin üzerindeydi. Hollandalı büyük tur operatörleri, Marmaris'e büyük ilgi gösteriyor. Hollanda pazarından yüzde 25 uçak koltuğu artışı mevcut. Güney Ege'nin turistik ilçeleri ve Marmaris için turizm pazarı çok hareketli. Belçika, Danimarka, İsveç, Almanya, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerinden ciddi talep söz konusu.

Türkiyenin mavi cennetinde tatil yapacaklar için elinizi çabuk tutun çağrısı


Kurumsal tur operatörleri ile yapılan görüşmeler ve anlaşmalar sonucunda, Marmaris ilçemizdeki 3 yıldız ve üzerinde, nitelikli dediğimiz oteller, şu an itibariyle yüzde 60 civarında yabancı turistlerle dolu. Turizm çalışanları ve konaklama sektörü işletmecilerini bu yıl hareketli bir sezon bekliyor" dedi.

Türkiyenin mavi cennetinde tatil yapacaklar için elinizi çabuk tutun çağrısı


"TÜRK MİSAFİRLERİMİZ BU YAZ ACELE ETMELİ"

İngiltere ve Kuzey Avrupalı turist sayısındaki artış nedeniyle tatilcilerin sorun yaşamaması için ellerini çabuk tutması gerektiğini vurgulayan Bülbüloğlu, "Türk misafirlerimiz bu yaz acele etmeli.

Türkiyenin mavi cennetinde tatil yapacaklar için elinizi çabuk tutun çağrısı


Hem ön rezervasyon avantajlarından yararlanmak hem de konaklama tesislerinde yer bulmak için tatil planlarını bu ayın sonuna kadar netleştirmeliler. Mart ayında seçim sonrası çok hızlı bir şekilde turizm sezonuna giriş yapacağız. Değerli Türk misafirlerimiz, konaklamada sıkıntı yaşamamaları için uyarılarımızı lütfen dikkate alsınlar" dedi.

Fotoğraflar: Ingimage

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin mavi cennetinde tatil yapacaklar için 'elinizi çabuk tutun' çağrısı

Tarih ve sanatın aynı sokakta buluştuğu yer: Buenos Aires

Kışın en huzurlu sığınağı: Sığacık

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını