Türkiye'nin Maldivleri: Salda Gölü

Salda gölü özellikle arabayla Denizli ve Antalya üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek bir lokasyonda. Bu güzellik dağların arasında saklanmış. Yol üzeri bir konumda değil. Belki hala bu kadar bakir olmasının nedeni de bu. Gölün çevresinde henüz turistik olmayan minik köyler var. Göl manzaralı bir otel de mevcut. Ancak göl çevresindeki kamp alanlarında konaklamak çok daha cazip bir seçenek.

Mavinin her tonunu görebileceğiniz bu gölün sahili dingin bir güzellik sunmakta. Suların çekilmesiyle yaz aylarında ortaya çıkan yedi beyaz ada da göle ayrı bir güzellik katıyor. Göl çevresi şimdiye kadar daha çok piknik amaçlı kullanılmış. Küçük işletmeler var göl manzarasına karşı yemek yiyip çay içebilirsiniz. Ayrıca gölün çevresinde bisiklet turları düzenleniyor, kuş gözleniyor, dalış imkanı sunuyor.

Suyu biraz soğuk ama güzel bir havada hazırlıklı giderseniz yüzebilirsiniz. Tabi ani derinleşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle önerilmeyen yerlerde yüzmemeniz çok önemli. Yüzme bilmeyenler ise girmemeli. Göl çevresinde halk plajları mevcut. Bunun yanı sıra Yeşilova Belediyesinin ve Orman Kampının kamp alanları da var. Özellikle gün batımında giderseniz bisiklet kiralayarak ya da arabanızda tüm gölün etrafında dolaşmanızı öneririm. İşletmelerin olduğu kıyıların karşısında çok daha bakir alanlar var.

Tektonik bir krater gölü olduğundan Salda’nın suyu soda, magnezyum açısından oldukça zengin. Zaten o eşsiz beyaz kumsalının sırrı da yine magnezyum. Gölün toprak yapısının sahip olduğu mineraller sayesinde suyunun cilt hastalıklarına karşı etkili olduğu söyleniyor. Burda çamur banyosu şimdiden gözde aktivitelerden. Önümüzdeki zaman içerisinde de sağlık turizmini buraya çekeceği düşünülüyor. Etrafındaki müsait alanla, tüm Türkiye’den kampçıların, karavancıların, bisikletçilerin, motorcuların popüler uğrak noktalarından biri olan Salda’yı önümüzdeki günlerde çok sık duyacakmışız gibi duruyor. Şimdiden gidip bu bakir halini keşfetmenizi öneririm.