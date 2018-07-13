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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Türkiye'nin 'lavanta' diyarına ziyaretçi akını
Seyahat
Nurettin ARKAN | DHA
13.07.2018 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye'nin 'lavanta' diyarına ziyaretçi akını

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde lavanta tarlaları mor renge büründü. İnsanların eşsiz manzarayı görmek için akın ettiği köye, bu yıl 150 bin dolayında ziyaretçi bekleniyor.

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Kuyucak köyünde, 1975 yılında Fransa’dan getirilen 30 kök fideyle üretimine başlanan ve son 4 yıla kadar sadece aromatik bitki olarak değerlendirilen lavanta, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla 2014’te turizm açısından popüler hale geldi. Sadece Fransa’nın Provence bölgesinde görülebilen bu doğal güzelliğin Isparta’da da olduğunu duyan fotoğraf sanatçıları, doğaseverler köye akın etmeye başladı. Gün geçtikçe adını duyuran Kuyucak köyündeki lavanta tarlaları, evlenecek çiftlerin de düğün fotoğrafı çektirdiği mekan oldu.

Türkiyenin lavanta diyarına ziyaretçi akını

Türkiyenin lavanta diyarına ziyaretçi akını


Lavantaya yönelik ziyaretçi akınını değerlendiren köy halkı, lavantadan üretilen bal, gelin tacı, kurutulmuş lavanta çiçeği, sabun, parfüm çeşitleri ve lavanta yağı gibi birçok ürünün yer aldığı stantlarını sabah erken saatte açarak hava kararıncaya kadar satış yapıyor.

Türkiyenin lavanta diyarına ziyaretçi akını



HEDEF 150 BİN ZİYARETÇİ

Kafeterya tarzı işletmelerin de açıldığı köyde en ilgi çeken yer ise lavanta bahçeleri. Fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerden ücret alınmıyor. Ağaç malzemeden yapılmış seyir terasından lavanta bahçesini izlemek, bahçe içerisinde gezinti yapmak serbest. Burada uyulması gereken tek şart ise çiçek koparmamak. Bahçe içerisinde küçük bir alan dinlenme yeri ve çay bahçesi olarak ayrılmış. Buz gibi yayık ayranı, gözleme, lavanta çayı ve dondurmasıyla diğer soğuk içecekler servis ediliyor. Geçen yıl 140 bin turist ağırlayan Kuyucak köyünde bu yıl rakamın 150 bin dolayında olması bekleniyor.

Türkiyenin lavanta diyarına ziyaretçi akını


Lavanta bahçelerine düğün çekimi için gelen çiftlerden Saadet ve Nuh Köse, en mutlu günlerini bu güzel manzarada ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi. Çift, herkesin bu güzelliği görmesini arzu ettiklerini anlattı.

Türkiyenin lavanta diyarına ziyaretçi akını

Türkiyenin lavanta diyarına ziyaretçi akını


’KÖYLERİN BOŞALMAMASI İÇİN BU TÜR DEĞERLERİ KORUMALIYIZ’

Yeni evlenecek Aslı Bozdoğan ile Yusuf Yerli çifti de Karaman’dan geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını aktardı. Karaman Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Yusuf Yerli, "Üniversitede turizmle ilgili bir bölümde görev yapıyorum. Turizmci olarak alternatif turizmin geliştiğini görmek beni mutlu etti. Köylerin boşalmaması için bu tür değerleri korumalıyız" diye konuştu.

Türkiyenin lavanta diyarına ziyaretçi akını



Aslı Bozdoğan da "Gördüğüm en güzel manzara iyi ki gelmişiz" dedi. Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayan Kuyucak’a gelen ikizler Eda ve Seda Mert de "Geldik şimdi de gidesimiz gelmiyor" dedi.

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