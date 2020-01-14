Türkiye'nin kış cenneti! Dünya basınında manşet oldu...

Munzur Dağları arasında kurulu olan 1500 rakımlı Ovacık'ta, kış mevsimi, zorluklarının yanı sıra güzellikleriyle de yaşanıyor. Kar yağışının ardından ilçede etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Tunceli'de hava sıcaklıkları eksi değerde seyrederken, bölgenin manzarası adeta ünlü ressamların çizdiği portrelere benzedi.







Bembeyaz zemin üzerinde yükselen kırağı ile kaplı ağaçlar, masalsı görüntüler oluşturdu. Bu muhteşem manzara oluşturduğu doğal güzelliği yanı sıra bölge halkını da mutlu etti. Ovacık ilçesinde kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi'nde ziyaretçiler kesintisiz kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.







İlçeye bağlı Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde, 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve yeni başlayan kayakçılar için 300 metre uzunluğunda babylift pisti, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi, 1 kar motoru ve lüks otel konforunu aratmayan 35 oda 70 yataklı konaklama tesisi hizmet veriyor.









Hizmete açıldığı günden bu yana hem turistik hem de sportif açıdan kent ekonomisine önemli katkı sağlayan kayak merkezi, 1500 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunduğu için Elazığ, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilden kayakseverin uğrak yeri oluyor. Hafta içi ve hafta sonları günübirlik kayak merkezine gelen ziyaretçiler, Munzur Dağları'nın eşsiz güzelliği karşısında ve çevresi meşe ormanlarıyla kaplı piste doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızak kayıyor.



Kayak merkezi sayesinde ilçedeki çocuklar da kayak yapmayı öğrenerek yarışmalara hazırlanıyor. Ovacık'ın bu muhteşem manzarası, dünya basınının manşetlerinde de yer aldı. Aralarında Guardian, The Telegraph gibi uluslararası basının önde önde gelen medya kuruluşları, bu doğal güzelliğe sayfalarında yer ayırdı.









