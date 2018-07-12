Türkiye’nin ilk ve tek yüzen festivali: More Than Sail
Dünyanın birçok farklı destinasyonuna deneyim odaklı geziler düzenleyen Patika Travel, 14 tekne, 120’den fazla kişi ve sosyal medya fenomenlerinin katılımı ile Türkiye’nin ilk ve en büyük yelken festivalini gerçekleştirdi.
Yedi gün altı gece süren More Than Sail boyunca, katılımcılar gündüzleri denize açılarak, yelkenli eğitimi alırken, Türkiye’de ilk defa yapılan waterblob aktivitesi, DJ performansları eşliğindeki happy hourlarla Göcek’in en güzel koylarının keyfini çıkardılar.
Akşamları ise demirlenen koylarda her geceye özel konsept yemekler ve etkinliklerde sosyalleşirken, Jabbar ve Can Gox gibi ünlü sanatçıların konserleri ile unutulmaz anlar yaşadılar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle