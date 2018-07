Türkiye’nin ilk ve tek yüzen festivali: More Than Sail

Yedi gün altı gece süren More Than Sail boyunca, katılımcılar gündüzleri denize açılarak, yelkenli eğitimi alırken, Türkiye’de ilk defa yapılan waterblob aktivitesi, DJ performansları eşliğindeki happy hourlarla Göcek’in en güzel koylarının keyfini çıkardılar.









Akşamları ise demirlenen koylarda her geceye özel konsept yemekler ve etkinliklerde sosyalleşirken, Jabbar ve Can Gox gibi ünlü sanatçıların konserleri ile unutulmaz anlar yaşadılar.