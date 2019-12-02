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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin ilk sağlık müzesi, ziyaretçilerini yüzlerce yıl öncesine götürüyor
Seyahat
DHA
02.12.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk sağlık müzesi, ziyaretçilerini yüzlerce yıl öncesine götürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1906 yılında kurulan Devlet Hastanesi bünyesinde, 2016 yılında açılan Türkiye’nin ilk sağlık müzesi, büyük ilgi çekiyor. Hastanenin içerisinde bulunan müze, ziyaretçileri ve hastaları, yüzlerce yıl öncesine götürüyor.

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Dünyada 2'nci, Türkiye'de ise ilk olan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sağlık müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan ve 2016 yılında ziyarete açılan müzede, yüzyıllık belgelerin yanı sıra enjeksiyondan ameliyat malzemelerine, hastane araç ve gereçlerinden eski ilaçlara, antika ambulanslara kadar yüzlerce obje sergileniyor. Konuya ilişkin konuşan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hayrettin Göçmen, "1-7 Aralık tarihleri arasını, Acil Sağlık Hizmetleri haftası olarak kutluyoruz. Sağlık Bakanlığımızda bu senenin konseptini ‘eski Ambulanslar’ olarak belirledi. Bu konseptin belirlenmesiyle hastanemiz ön plana çıktı. Türkiye’de ambulans tarihi müzesine sahip olan ve ambulans koleksiyonu olan tek hastaneyiz. 7 farklı antika ambulansımızı burada sergiliyoruz" dedi.

Türkiyenin ilk sağlık müzesi, ziyaretçilerini yüzlerce yıl öncesine götürüyor

'Dünyada bilinen müzelerden olmak istiyoruz'

Müzede sergilenen ambulanslar hakkında konuşan Göçmen, "1973 yılında, ilçemizdeki hastaneye, vatandaşlar arasında toplanan parayla alınan ambulansımız burada sergileniyor. Bir vatandaşta, kendine ait olan eski ambulansı bize hibe etti. Bir başka ambulansımız ise bisiklet ambulans. 1. Dünya savaşında kullanılan bisiklet ambulansımız var. 1950 yılında Kore savaşında kullanılan cip ambulansımız var. Gün içerisinde 100’lerce vatandaş, müzemizi ziyaret ediyor. Biz elimizden geldiğince, dünyada bu sayıyı artırarak dünyada bilinen müzelerden biri olmak istiyoruz" diye konuştu.

 

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