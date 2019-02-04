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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin ilk gastronomi müzesi
Seyahat
İHA
04.02.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk gastronomi müzesi

Gastronomi kenti Gaziantep'te geçmişten günümüze kadar uzanan yemek kültürü Türkiye’deki ilk gastronomi müzesi olma özelliği taşıyan Emine Göğüş Mutfak Müzesinde yaşatılıyor.

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Gaziantep'te Göğüş Konağı olarak bilinen eski bir Antep Evinde yapılan ve 2008 yılında faaliyete geçen Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Unesco Geliştirici Şehirler Ağı (UCCN) tarafından Türkiye'nin ilk gastronomi şehri olarak belirlenen Gaziantep’in yemek tarihini ziyaretçilerine aktarıyor.

Türkiyenin ilk gastronomi müzesi

Türkiye'nin ilk mutfak müzesi olma özelliği taşıyan müzede Gaziantep'te eski mutfak ürünleri sergilenirken, müzede şehrin geleneksel mutfak kültürü anlatılıp, şehrin önde gelen yemeklerinin yapılışı bir televizyon vasıtasıyla ziyaretçilere gösteriliyor.

Türkiyenin ilk gastronomi müzesi

Gaziantep’teki tarihi kültür yolu üzerinde bulunan Mutfak Müzesi, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yerli, yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İçerisinde eski ocak sistemin canlandırıldığı, yemek yapan bal mumu heykellerin bulunduğu müzede, eski büyük yemek kazanları, bakır sahanlar ile eski kiler odası da dikkat çekiyor.

Türkiyenin ilk gastronomi müzesi

Kahramanmaraş’tan gelen ve müzeyi görünce hem şaşırdığını hem de çok beğendiğini vurgulayan Harun Karaaslan, "Gaziantep’in bir gastronomi şehri olduğunu biliyorduk ama bu müzeyi bilmiyorduk.

Türkiyenin ilk gastronomi müzesi

Böyle bir şey yapılmış. Biz de görünce hemen geldik ziyaret ettik. Böyle bir müzenin yapılmış olması çok hoşumuza gitti.

Türkiyenin ilk gastronomi müzesi

Türkiye’de de ilk olma özelliğini taşıyormuş. Şuan başka yerde var mı böyle bir müze bilmiyorum ama yapanların ellerine sağlık, teşekkür ederiz kendilerine" diye konuştu.

Türkiyenin ilk gastronomi müzesi

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