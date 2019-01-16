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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
16.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Türkiye'de ilk kez yaban hayvanlarının doğal ortamda tanıtılması amacıyla Çorum'da oluşturulan fauna tanıtım alanı, karın yağmasıyla farklı güzelliğe büründü.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca 2012'de Çorum kent merkezine 5 kilometre uzaktaki Sıklık Tabiat Parkı'nda kurulan fauna tanıtım alanı, hem yaban hayvanlarını doğal ortamında görmek hem de botanik bahçesindeki bitki türlerini incelemek isteyenlere fırsat sunuyor.

Türkiyenin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Kızıl geyik, karaca, yaban keçisi, ceylan ve yaban tavşanı olmak üzere farklı türlerden 50'ye yakın hayvana ev sahipliği yapan yaklaşık 450 dönümlük alan, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Toplumda hayvan sevgisini artırmak, tabiatta yaralı bulunan yaban hayvanlarının tedavisinin ardından rehabilitasyon sürecine yardımcı olmak gibi birçok fonksiyonu yerine getiren alan, karın yağmasıyla farklı güzelliğe büründü.

Türkiyenin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkını ziyaret eden vatandaşlar hem piknik yapıyor hem de fauna tanıtım alanındaki yaban hayvanlarını seyrediyor.

Türkiyenin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Hayvanlar doğal ortamlarında havadan görüntülendi

Beslenme ihtiyaçları Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğünce karşılanan hayvanlar, doğal ortamlarında drone ile havadan görüntülendi. Gruplar halinde gezen hayvanlar, karla kaplı alanda güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiyenin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Belediye Başkanı Zeki Gül, yaptığı açıklamada, sokaktakilerin yanı sıra fauna tanıtım alanındaki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiyenin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

"Herkesin hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz"

Belediyenin işlettiği Sıklık Tabiat Parkı'ndaki alanın, kentin özel yerlerinden olduğunu belirten Gül, "Veteriner İşleri Müdürlüğü kontrolünde buradaki geyik, karaca, keçi, tavşan gibi hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Karapürçek ve Çomar Barajı mevkilerine başta kuşlar olmak üzere tilki, sansar gibi hayvanlar için yiyecek bırakıyoruz" dedi.

Türkiyenin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Gül, hayvanlara sahip çıkmanın sadece belediyenin görevi olmadığını vurgulayarak, "Ne kadar canlı varsa hepsine saygımız var ve hepsini korumak adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan hem katkı hem anlayış hem de yardım bekliyoruz. Vicdanı olan herkesin hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiyenin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

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