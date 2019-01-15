TÃ¼rkiye'nin 'Ä°kinci Efes'i Aizanoi Antik Kenti karlar altÄ±nda

Türkiye'nin 'Ä°kinci Efes'i Aizanoi Antik Kenti karlar altÄ±nda
Anadolu'daki en iyi korunmuÅŸ Zeus TapÄ±naÄŸÄ±'na ev sahipliÄŸi yapan ve â€˜Ä°kinci Efesâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan Aizanoi Antik Kenti, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼â€¦
BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Kurumu (UNESCO) DÃ¼nya Miras GeÃ§ici Listesi'ne 2012 yÄ±lÄ±nda dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuÅŸ Zeus TapÄ±naÄŸÄ±'na ev sahipliÄŸi yapan ve â€˜Ä°kinci Efesâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan Aizanoi Antik Kenti, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan beyaz Ã¶rtÃ¼sÃ¼yle farklÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸtu.
KÃ¼tahya'nÄ±n Ã‡avdarhisar ilÃ§esinde bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklÄ±ktaki antik kent, her yÄ±l 60 bin yerli ve yabancÄ± turist aÄŸÄ±rlÄ±yor.
Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile Ã§aÄŸdaÅŸ olan Aizanoi Antik Kenti, â€˜Ä°kinci Efesâ€™ olarak da adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.
BÃ¶lgedeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle antik kentteki Zeus TapÄ±naÄŸÄ±, 15 bin kiÅŸi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitiÅŸik nizamda yapÄ±lmÄ±ÅŸ 13 bin 500 kiÅŸilik stadyum beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±. 20 santimetre karÄ±n bulunduÄŸu antik kent, her mevsim olduÄŸu gibi ziyaretÃ§ilerin ilgisini gÃ¶rÃ¼yor.
Aizanoi Antik Kenti
Anadolu'daki en iyi korunmuÅŸ Zeus TapÄ±naÄŸÄ±, 15 bin kiÅŸi kapasiteli amfiteatr, tiyatroya bitiÅŸik nizamda yapÄ±lmÄ±ÅŸ 13 bin 500 kiÅŸilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dÃ¼nyanÄ±n ilk ticaret borsa yapÄ±sÄ±, sÃ¼tunlu cadde, Koca Ã‡ay Ã¼zerinde ikisi ayakta kalmÄ±ÅŸ beÅŸ antik kÃ¶prÃ¼, iki agora, Meter Steunene kutsal alanÄ±, nekropoller, antik bir bent baraj, su yollarÄ±, kapÄ± yapÄ±larÄ± bulunuyor.
Roma dÃ¶neminde antik kentte 80-100 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.
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