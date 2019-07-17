TÃ¼rkiye'nin en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor
Seyahat
DHA
17.07.2019 - 15:05, Son GÃ¼ncelleme:

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

TÃ¼rkiye'nin YaÅŸlanma AtlasÄ±'na gÃ¶re, en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 10 yer arasÄ±nda gÃ¶sterilen Ordu'nun GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esinde bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

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Akdeniz Ãœniversitesi Gerontoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan 'TÃ¼rkiye'nin YaÅŸlanma AtlasÄ±'nda, Ordu'nun GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esi, TÃ¼rkiyeâ€™de en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ ve saÄŸlÄ±klÄ± insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 10 yer arasÄ±nda gÃ¶sterildi.Â GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esinde ortalama yaÅŸam sÃ¼resi 82 yÄ±l olarak belirlenirken, ilÃ§ede bilimsel araÅŸtÄ±rmalar da baÅŸlatÄ±ldÄ±. Akademisyenler, insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± izliyor, yeme iÃ§me alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan uyku saatlerine kadar titiz bir araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Sanayi tesisi olmayan ilÃ§ede ahÅŸap evlerde yaÅŸayanlar, kendi Ã¼rettikleri organik Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketiyor.Â SaÄŸlÄ±klÄ± ve uzun yaÅŸamÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± anlatan GÃ¶lkÃ¶ylÃ¼ler, sÃ¼t, yoÄŸurt, yumurta, turÅŸu gibi besinlerle beslendiklerini, organik Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiklerini sÃ¶ylÃ¼yor.

TÃ¼rkiyenin en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Ortalama yaÅŸam sÃ¼resi 82 yÄ±l

GÃ¶lkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Fikri UludaÄŸ, ilÃ§enin keÅŸfedilmesiyle dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±ndan bilim insanlarÄ±nÄ±n burada araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÃ¶rede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n doÄŸal Ã¼rÃ¼nlerle beslendiÄŸini belirten UludaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda ortalama yaÅŸam sÃ¼resi 82 yÄ±l olarak belirlendi. Bu nedenle buraya yoÄŸun ziyaretÃ§i akÄ±nÄ± var. Ä°lÃ§emizi ziyaret edenler, yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±zdan uzun yaÅŸamÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniyor. Tamamen organik olan yoÄŸurt, sÃ¼t, yumurta, bal, fÄ±ndÄ±k, ceviz, kara lahana, turÅŸu gibi Ã¼rÃ¼nler yoÄŸun olarak tÃ¼ketiliyor. AyrÄ±ca bunlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ± da yapÄ±lÄ±yor. Yaylalarla iÃ§ iÃ§e olan ilÃ§emize ilginin bÃ¼yÃ¼k olmasÄ± bizleri de mutlu ediyor."

TÃ¼rkiyenin en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Organik Ã¼rÃ¼n tÃ¼ketiyorlar

GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esinde UlugÃ¶l'Ã¼n, baÅŸta Araplar olmak Ã¼zere, yerli ve yabancÄ± turistler tarafÄ±ndan ziyaret edildiÄŸini belirten BaÅŸkan UludaÄŸ, "Sanayi yok, 30 mahallemizin hepsinde bitkisel Ã¼rÃ¼nler var. DoÄŸada yetiÅŸen Ã¼rÃ¼nleri piÅŸirip yiyorlar. Ä°lÃ§emizde bulunan UlugÃ¶l tamamen doÄŸasÄ±yla duruyor, betonlaÅŸma yok. BurayÄ± da bozmayacaÄŸÄ±z. Bu doÄŸayÄ± koruyacaÄŸÄ±z. Evsel Ã§Ã¶p atÄ±klarÄ±na da dikkat ediyoruz. Ã‡evre kirliliÄŸi olmamasÄ±na da Ã¶zen gÃ¶steriyoruz" dedi.

TÃ¼rkiyenin en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

"TurÅŸu bizim milli yiyeceÄŸimiz"

Yedikleri doÄŸal Ã¼rÃ¼nleri kendilerinin yetiÅŸtirdiÄŸini anlatan 80 yaÅŸÄ±ndaki Salih AkdoÄŸan ise, "KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼kten beri hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in yoÄŸurt, sÃ¼te alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±z, bunla devam ediyoruz. Kendimiz Ã¼rettiÄŸimiz sebzeyi Ã§ok tÃ¼ketiyoruz. KÃ¶yle iÃ§ iÃ§e olduÄŸumuz iÃ§in yiyeceklerimizi kendimiz hazÄ±rlÄ±yoruz. Misafirlerimiz gelince onlara da aynÄ± ÅŸekilde ikram ediyoruz" dedi.

YÃ¶resel organik turÅŸu hazÄ±rlayan Bircan Akkaya da, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z turÅŸularda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸey organik. Hem tÃ¼retiyoruz, hem satÄ±yoruz. TurÅŸu bizim milli yiyeceÄŸimiz. TurÅŸunun yanÄ± sÄ±ra fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, cevizimiz, patatesimiz, fasulyemiz, peynirlerimiz, meyvelerimiz var. TurÅŸumuzun Ã¶zelliÄŸi ise her ÅŸeyinin doÄŸal olmasÄ±, suyunun da yayla suyu olmasÄ±" diye konuÅŸtu.

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TÃ¼rkiyenin en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

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