TÃ¼rkiye'nin en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ insanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam sÄ±rrÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor

Akdeniz Ãœniversitesi Gerontoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan 'TÃ¼rkiye'nin YaÅŸlanma AtlasÄ±'nda, Ordu'nun GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esi, TÃ¼rkiyeâ€™de en uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ ve saÄŸlÄ±klÄ± insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 10 yer arasÄ±nda gÃ¶sterildi.Â GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esinde ortalama yaÅŸam sÃ¼resi 82 yÄ±l olarak belirlenirken, ilÃ§ede bilimsel araÅŸtÄ±rmalar da baÅŸlatÄ±ldÄ±. Akademisyenler, insanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± izliyor, yeme iÃ§me alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan uyku saatlerine kadar titiz bir araÅŸtÄ±rma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Sanayi tesisi olmayan ilÃ§ede ahÅŸap evlerde yaÅŸayanlar, kendi Ã¼rettikleri organik Ã¼rÃ¼nleri tÃ¼ketiyor.Â SaÄŸlÄ±klÄ± ve uzun yaÅŸamÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± anlatan GÃ¶lkÃ¶ylÃ¼ler, sÃ¼t, yoÄŸurt, yumurta, turÅŸu gibi besinlerle beslendiklerini, organik Ã¼rÃ¼nleri tercih ettiklerini sÃ¶ylÃ¼yor.

Ortalama yaÅŸam sÃ¼resi 82 yÄ±l

GÃ¶lkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Fikri UludaÄŸ, ilÃ§enin keÅŸfedilmesiyle dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±ndan bilim insanlarÄ±nÄ±n burada araÅŸtÄ±rma yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÃ¶rede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n doÄŸal Ã¼rÃ¼nlerle beslendiÄŸini belirten UludaÄŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda ortalama yaÅŸam sÃ¼resi 82 yÄ±l olarak belirlendi. Bu nedenle buraya yoÄŸun ziyaretÃ§i akÄ±nÄ± var. Ä°lÃ§emizi ziyaret edenler, yaÅŸlÄ±larÄ±mÄ±zdan uzun yaÅŸamÄ±n sÄ±rlarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸreniyor. Tamamen organik olan yoÄŸurt, sÃ¼t, yumurta, bal, fÄ±ndÄ±k, ceviz, kara lahana, turÅŸu gibi Ã¼rÃ¼nler yoÄŸun olarak tÃ¼ketiliyor. AyrÄ±ca bunlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ± da yapÄ±lÄ±yor. Yaylalarla iÃ§ iÃ§e olan ilÃ§emize ilginin bÃ¼yÃ¼k olmasÄ± bizleri de mutlu ediyor."

Organik Ã¼rÃ¼n tÃ¼ketiyorlar

GÃ¶lkÃ¶y ilÃ§esinde UlugÃ¶l'Ã¼n, baÅŸta Araplar olmak Ã¼zere, yerli ve yabancÄ± turistler tarafÄ±ndan ziyaret edildiÄŸini belirten BaÅŸkan UludaÄŸ, "Sanayi yok, 30 mahallemizin hepsinde bitkisel Ã¼rÃ¼nler var. DoÄŸada yetiÅŸen Ã¼rÃ¼nleri piÅŸirip yiyorlar. Ä°lÃ§emizde bulunan UlugÃ¶l tamamen doÄŸasÄ±yla duruyor, betonlaÅŸma yok. BurayÄ± da bozmayacaÄŸÄ±z. Bu doÄŸayÄ± koruyacaÄŸÄ±z. Evsel Ã§Ã¶p atÄ±klarÄ±na da dikkat ediyoruz. Ã‡evre kirliliÄŸi olmamasÄ±na da Ã¶zen gÃ¶steriyoruz" dedi.

"TurÅŸu bizim milli yiyeceÄŸimiz"

Yedikleri doÄŸal Ã¼rÃ¼nleri kendilerinin yetiÅŸtirdiÄŸini anlatan 80 yaÅŸÄ±ndaki Salih AkdoÄŸan ise, "KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼kten beri hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in yoÄŸurt, sÃ¼te alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±z, bunla devam ediyoruz. Kendimiz Ã¼rettiÄŸimiz sebzeyi Ã§ok tÃ¼ketiyoruz. KÃ¶yle iÃ§ iÃ§e olduÄŸumuz iÃ§in yiyeceklerimizi kendimiz hazÄ±rlÄ±yoruz. Misafirlerimiz gelince onlara da aynÄ± ÅŸekilde ikram ediyoruz" dedi.

YÃ¶resel organik turÅŸu hazÄ±rlayan Bircan Akkaya da, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z turÅŸularda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸey organik. Hem tÃ¼retiyoruz, hem satÄ±yoruz. TurÅŸu bizim milli yiyeceÄŸimiz. TurÅŸunun yanÄ± sÄ±ra fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, cevizimiz, patatesimiz, fasulyemiz, peynirlerimiz, meyvelerimiz var. TurÅŸumuzun Ã¶zelliÄŸi ise her ÅŸeyinin doÄŸal olmasÄ±, suyunun da yayla suyu olmasÄ±" diye konuÅŸtu.

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