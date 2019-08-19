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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
19.08.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) "sakin şehirler" ağına dahil edilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü karşısına yapılan, 12,3 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan cam terasa (fiyortpark) gelen yerli ve yabancı turistler, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere'de tarihi yapıları görmenin yanı sıra doğal güzellikleriyle dört tarafı yüksek tepelerle çevrilmiş Tortum Gölü'nü izleme fırsatı buluyor

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Kent merkezine 87 kilometre mesafede olan ilçe, buz tırmanışı, trekking, kuş gözlemi ve rafting gibi birçok sportif faaliyetlerin yanı sıra paraşütle atlama (base jumping), iple atlama (rope jumping) ve yarasa adam (wingsuit) sporcularının da son zamanlardaki gözde merkezleri arasında yer alıyor. 

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteklediği proje ile Tortum Gölü karşısındaki tepeye yapılan cam teras, ziyaretçilerine boşlukta yürüyor hissi vererek doyumsuz manzara imkanı sağlıyor.

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Gölü yüksekten izleme fırsatının yanında yine göl çevresinde yapılacak kafeterya, bahçe, otopark, yürüyüş ve bisiklet yolu ile yerli ve yabancı turist sayısının artırılması hedefleniyor.

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam terasın Türkiye'nin nadir tesislerinden olduğunu belirterek, "Tesisimiz insanların ilgisini çok çekiyor çünkü Türkiye'de nadir bulunan terasa gelen her vatandaşımız burayı merak ediyor ve meraklarında da haklılar." dedi.

Aktoprak, insanların terasın içine girdiklerinde büyük heyecan yaşadıklarını ifade ederek, "İnsanlar cam terasın içine girince adrenalin yaşıyor çünkü insanda boşlukta yürüyor hissi uyandırıyor. Bu yüzden gelen insanlar yoğun rağbet gösteriyor." diye konuştu.

 

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

"İlçemizin turizm potansiyelini artıracağını düşünüyorum"

Cam terasın ilçenin turistik değerlerine artı değer kattığını anlatan Aktoprak, teras yanına yapılacak yeni projelerle söz konusu alanın daha ilgi çekeceğini aktardı.

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Aktoprak, şöyle konuştu:

"Cam terasın ilçemize müthiş bir değer katacağını ve turizm potansiyelini artıracağını düşünüyorum. Bisiklet yolunun temelleri atıldı ve çalışmalar devam ediyor. İlçenin girişinde başlayan 3 kilometrelik bir parkur olacak ve imkan dahilinde bunu Tortum Şelalesi'ne kadar uzatmak istiyoruz çünkü insanlar artık alternatif turizm ve spor yapmak istiyor. Gelen ziyaretçilere raftingin yanı sıra bisikletlere atlayıp şelaleye kadar güzel bir parkurda seyahat imkanı sunmak istiyoruz."

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Söz konusu bu projeler için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aktoprak, bunları kısa sürede hayata geçirerek gelenlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamak istediklerini ifade etti.

Türkiyenin en uzun cam terası adrenalin tutkunlarını cezbediyor

Aktoprak, cam terasta bir takım eksiklerin olduğunu ve buna yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cam teras tam anlamıyla faaliyete geçmiş değil, bir kaç eksiğimiz var, onları da çok kısa sürede tamamlayarak tam kapasiteyle faaliyete geçireceğiz. Burası insanlara farklı bir adrenalin sunacak. İnsanların çay, kahve içebileceği bir alan ve farklı bir heyecan veriyor. Herkesi buraya bekliyoruz."

"Çok güzel bir proje olmuş"

Ziyaretçilerden Numan Karaca da ailesiyle terasa geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Çok güzel bir proje olmuş ve çok hoşumuza gitti. İçeri girerken özellikle bayanlar biraz tereddüt yaşadı ve korkuları vardı. Yapanların eline sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha uzun olsaymış daha güzel olurdu ama bu da çok güzel. Bu alanın biraz daha tanıtılması lazım. Bunun sonraki yıllarda muhakkak faydası olacaktır."

 

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