Türkiye'nin en tehlikesi: Derebaşı virajları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin en tehlikesi: Derebaşı virajları
GeriSeyahat Türkiye'nin en tehlikesi: Derebaşı virajları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Türkiye'nin en tehlikesi: Derebaşı virajları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
23.07.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en tehlikesi: Derebaşı virajları

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağındaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yolunda, adrenalin tutkunları tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağındaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yolunda, adrenalin tutkunları tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için doğa tutkunları Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi Derebaşı mevkiinde buluştu. Doğa tutkunları, Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağındaki 29 keskin virajlı Derebaşı virajları olarak bilinen D- 915 yoluna doğru yürüyüşe geçti.

Türkiyenin en tehlikesi: Derebaşı virajları

Yağmur ve sisli havada yapılan yürüyüşe Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sami Ayan ile doğa severler katıldı. Yürüyüşe katılanlar zorlu yolda heyecanlı anlar yaşadı.

Türkiyenin en tehlikesi: Derebaşı virajları

AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, tarihte dünyanın en tehlikeli yolu diye de isimlendirilen, aynı zamanda, sarp, insanlara heyecan veren ve geçişi zor olan bir noktada yer alan yolun 1916-1918 yılları arasında yapıldığını söyledi. Ayvazoğlu, "Hatta İpek Yolu geçiş güzergahı üzerinde bir noktada bulunuyoruz.

Türkiyenin en tehlikesi: Derebaşı virajları

Amacımız farkındalık oluşturmak. Karadeniz'in kendisine has doğasını, kültürünü yaşatmak ve aynı zamanda dünyada da en tehlikeli viraj olarak nitelendirilen bu virajda doğa yürüyüşçülerimizle yürüyüş yaparak bu alanımızı turizme kazandırmak istiyoruz. Dağcılar, trekking tutkunları ve off-road yapmak isteyenler için uygun bir ortam.

Tüm dağcılarımızı, yürüyüşçülerimizi, macera ve heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.

Türkiyenin en tehlikesi: Derebaşı virajları

Tüm dağcılarımızı, yürüyüşçülerimizi, macera ve heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.

KONTROLÜMÜZ DIŞINDA ARAÇ GİRİŞİNE İZİN VERMİYORUZ

Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı da zaman içinde bölgeye ilgi arttıkça tedbirlerin daha da genişleyeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

Türkiyenin en tehlikesi: Derebaşı virajları

"Burası dünyanın en tehlikeli yolu olarak literatürdeki yerini aldı. Buraya bizim kontrolümüz dışında araç girişine izin vermiyoruz. Yürüyüş için tedbirlerimizi aldık. Araç geçişine izin vermiyoruz. Zaman içerisinde bu bölgeye ilgi arttıkça, güvenlik tedbirlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı da çalışmalarımız sürüyor."

Bölgede taşımacılık yaptığını anlatan Çetin Öner ise her virajda bir anısı olduğunu söyledi. Öner, "Buranın en eski şoförlerinden, yaşayan canlı efsanelerinden biriyim. 1952 model kamyonlarla biz buralarda çalıştık. Buranın her virajında bir anımız var. Bölgenin turizm sit alanı olarak turizme kazandırılmasını değerli devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Ben 72 yaşındayım. Yağmurlu bir havada bu yürüyüşe katılmamın nedeni de bu bölgenin turizme kazandırılmasına destek içindir" dedi. 

Türkiyenin en tehlikesi: Derebaşı virajları

DEREBAŞI VİRAJLARI

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri, 29 keskin virajlı D- 915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor.

Türkiyenin en tehlikesi: Derebaşı virajları

'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5- 6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karacabey Longozu'nun asırlık misafirleri

Türkiye'nin en tehlikesi: Derebaşı virajları

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarihi eserler! İçlerinde koca tapınak bile var...

Dünyanın pek fazla bilinmeyen ilginç yerleri! Buralara gitmek cesaret istiyor...