Türkiye'nin en özel yerinde rüya gibi tatil...

Kapadokya’da rengârenk balonlarla dolu bir gökyüzü hayal edin; gerçekleşmesini istediğiniz bir rüyadan bile daha güzel… O diyarları görmeye gitmek için daha fazla beklemeyin. İndirimli fırsatlar burada...



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Peri bacaları, Avanos, Ürgüp, Uçhisar Kalesi, Ihlara Vadisi, Göreme ve Derinkuyu, bütün dünya akın akın bu eşsiz güzellikleri görmeye geliyor. Muhteşem bir keşif gezisiyle; yeraltı şehirlerini, doğanın gücünü en heybetli haliyle ortaya koyan vadilerini, şarap fabrikalarını, çanak çömlek atölyelerini, size özel indirimli fiyatlarla görmek için hazırlanın. Kapadokya bölgesindeki en heyecan verici aktivite şüphesiz ki balon turu. Bu efsanevi güzelliğe bir de metrelerce yükseklikten bakmak, hayatınız boyunca yaşayacağınız en güzel deneyimlerden biri olacak.









Peki başka ne yapabilirsiniz bu muhteşem tatilde? Elbette ki safari. Katılacağınız safari turunda bölgeyi en güzel noktalarıyla; yorulmadan, keyifle keşfedebilirsiniz. İsterseniz ATV ile isterseniz de develer eşliğinde… Bölge güzel, atmosfer şahane, peki ya hangi otelde kalmalısınız? Kapadokya’nın en güzel konaklama noktalarını size özel indirimlerle keşfetmek için buraya tıklamanız yeterli.



Bütün odaları modern tesislerin konforu ve lüksüyle, geleneksel ve büyüleyici bir mimariyle inşa edilmiş olan Gamirasu Junior Mağara Otel; Kapadokya’nın sevilen konaklama noktalarından biri. Bu muhteşem otelde yerinizi ayırtmak için buraya tıklayın.







Ürgüp merkezde yer alan Ürgüp Cappadocia Palace Hotel’de unutulmaz bir konaklama deneyimi sizi bekliyor. Otel, Kapadokya içinde günlük geziler ve alışveriş için çok iyi bir noktada bulunan otel; mimari yapısı ve modernlikle harmanlanmış gelenekselliğiyle oldukça ilgi çekiyor. İndirimli fiyatları incelemek için buraya bakabilirsiniz.







Manzarasıyla gönüllere taht kuran Kemal Stone House Hotel de, dünyanın her yerinden gelen misafirleri Türkiye’ye yakışır bir şekilde ağırlamakta önde gelen otellerden biri. Uçhisar Kalesi’ne ve şehir merkezine sadece birkaç adım mesafedeki muhteşem konumda indirimli fiyatlarla, konforla konaklayın.







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