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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin en özel yerinde rüya gibi tatil...
Seyahat
Hürriyet Seyahat
03.12.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en özel yerinde rüya gibi tatil...

Dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya Kapadokya... Binlerce yıl öncesine uzanan geçmiş, peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri, yılkı atları, vadileri, müzeleri, konakları, unutulmaz gün batımı ve balon turlarıyla uyanmak istemeyeceğiniz bir rüya gibi! Sizin için otelleri, etkinlikleri ve turlarıyla indirimli fırsatları derledik. Şimdi tam zamanı...

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Kapadokya’da rengârenk balonlarla dolu bir gökyüzü hayal edin; gerçekleşmesini istediğiniz bir rüyadan bile daha güzel… O diyarları görmeye gitmek için daha fazla beklemeyin. İndirimli fırsatlar burada...

Bu bir ilandır

Peri bacaları, Avanos, Ürgüp, Uçhisar Kalesi, Ihlara Vadisi, Göreme ve Derinkuyu, bütün dünya akın akın bu eşsiz güzellikleri görmeye geliyor. Muhteşem bir keşif gezisiyle; yeraltı şehirlerini, doğanın gücünü en heybetli haliyle ortaya koyan vadilerini, şarap fabrikalarını, çanak çömlek atölyelerini, size özel indirimli fiyatlarla görmek için hazırlanın. Kapadokya bölgesindeki en heyecan verici aktivite şüphesiz ki balon turu. Bu efsanevi güzelliğe bir de metrelerce yükseklikten bakmak, hayatınız boyunca yaşayacağınız en güzel deneyimlerden biri olacak.

Türkiyenin en özel yerinde rüya gibi tatil...


Peki başka ne yapabilirsiniz bu muhteşem tatilde? Elbette ki safari. Katılacağınız safari turunda bölgeyi en güzel noktalarıyla; yorulmadan, keyifle keşfedebilirsiniz. İsterseniz ATV ile isterseniz de develer eşliğinde… Bölge güzel, atmosfer şahane, peki ya hangi otelde kalmalısınız? Kapadokya’nın en güzel konaklama noktalarını size özel indirimlerle keşfetmek için buraya tıklamanız yeterli.

Bütün odaları modern tesislerin konforu ve lüksüyle, geleneksel ve büyüleyici bir mimariyle inşa edilmiş olan Gamirasu Junior Mağara Otel; Kapadokya’nın sevilen konaklama noktalarından biri. Bu muhteşem otelde yerinizi ayırtmak için buraya tıklayın.

Türkiyenin en özel yerinde rüya gibi tatil...


Ürgüp merkezde yer alan Ürgüp Cappadocia Palace Hotel’de unutulmaz bir konaklama deneyimi sizi bekliyor. Otel, Kapadokya içinde günlük geziler ve alışveriş için çok iyi bir noktada bulunan otel; mimari yapısı ve modernlikle harmanlanmış gelenekselliğiyle oldukça ilgi çekiyor. İndirimli fiyatları incelemek için buraya bakabilirsiniz.

Türkiyenin en özel yerinde rüya gibi tatil...


Manzarasıyla gönüllere taht kuran Kemal Stone House Hotel de, dünyanın her yerinden gelen misafirleri Türkiye’ye yakışır bir şekilde ağırlamakta önde gelen otellerden biri. Uçhisar Kalesi’ne ve şehir merkezine sadece birkaç adım mesafedeki muhteşem konumda indirimli fiyatlarla, konforla konaklayın.

Türkiyenin en özel yerinde rüya gibi tatil...


Güzeller güzeli Kapadokya’yı keşfetmek, unutulmaz bir tatil yaşamak için rotanızı bir an önce hazırlayın. Size özel indirimlerle sunulan fırsatları kaçırmayın. Kapadokya’da rüya gibi bir tatil zamanı.

Türkiyenin en özel yerinde rüya gibi tatil...



Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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