TÃ¼rkiye'nin en modern kÃ¼lliyesi: BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii

Ä°Ã§ine girildiÄŸi andan itibaren selatin camilerinin devamÄ± hissini uyandÄ±ran BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii, bÃ¼yÃ¼k bir ibadethane olmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda sanat galerisi, kÃ¼tÃ¼phane, konferans salonu ve sanat atÃ¶lyesiyle 24 saat hayatÄ±n devam ettiÄŸi bir yaÅŸam merkezi konumunda.Â KÃ¼lliyenin alt katÄ±ndaki 10 bin 600 metrekarelik kapalÄ± alanda inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden Ä°slam Medeniyetleri MÃ¼zesi de aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda, nadir eserlerin sergilendiÄŸi eÅŸsiz bir mÃ¼ze olacak.

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BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii, her bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde en ince ayrÄ±ntÄ±sÄ±na kadar dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len detaylarÄ±yla ilgi Ã§ekerken, heybetli yapÄ±sÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r anlamda bazÄ± rakamsal bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri de kapsÄ±yor. 6 minareli olmasÄ±yla imanÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± temsil ediyor. Ä°manÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± temsilen 6 minareli inÅŸa edilen BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii`nin 3 ÅŸerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi`ne ithafen 107,1 metre, 2 ÅŸerefeli 2 minaresi ise 90 metre yÃ¼ksekliÄŸinde.

Caminin 72 metre yÃ¼kseklikteki ana kubbesi Ä°stanbul`da yaÅŸayan 72 milleti, 34 metre Ã§apÄ±ndaki kubbesi Ä°stanbul`u simgeliyor. Caminin ana kubbesinin Ã¼zerinde 3 metre 12 santimetre geniÅŸliÄŸinde, 7 metre 77 santimetre yÃ¼ksekliÄŸinde, 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda alem var.

Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parÃ§adan oluÅŸan alem, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k alemi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor. BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii, 5 metre geniÅŸliÄŸinde, 6,5 metre yÃ¼ksekliÄŸinde ve 6 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ana kapÄ±sÄ±yla dÃ¼nyadaki en bÃ¼yÃ¼k ibadethane kapÄ±larÄ±ndan birine de sahip.

BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kÃ¼tÃ¼phane, bin 71 kiÅŸilik konferans salonu, 8 sanat atÃ¶lyesi, 3 bin 500 araÃ§lÄ±k kapalÄ± otoparkÄ± bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Cami, ses, Ä±ÅŸÄ±k, Ä±sÄ±tma, havalandÄ±rma ve gÃ¼venlik sistemleriyle de farkÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

7 ayda 5 milyon ziyaretÃ§i

Ä°stanbul Cami ve KÃ¼ltÃ¼r Hizmet Birimleri YaptÄ±rma ve YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ergin KÃ¼lÃ¼nk, BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii`ni 7 Mart`taki Regaip Kandili`nde sabah namazÄ±nda 50 bin kiÅŸi ile buluÅŸturduklarÄ±nÄ±, bu kadar sayÄ±daki kiÅŸiyle de 3 MayÄ±s`ta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan`Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sadece bir cami deÄŸil, aynÄ± zamanda bir kÃ¼lliye konumunda

BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii`nin sadece bir cami deÄŸil, modern anlamda bir kompleks, geleneksel manada da kÃ¼lliye olarak tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KÃ¼lÃ¼nk, kÃ¼lliyenin mÃ¼ze dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼n unsurlarÄ±nÄ±n faaliyete geÃ§tiÄŸini belirtti.

KÃ¼lÃ¼nk, kÃ¼lliyede iyi bir ses dÃ¼zenine sahip bin 71 kiÅŸilik konferans salonu, sanat galerisi, kÃ¼tÃ¼phane, yapÄ±mÄ± devam mÃ¼ze, sanat atÃ¶lyeleri ve otoparkÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, bunlarla birlikte BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii`nde kesintisiz bir yaÅŸamÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. BoÄŸazÄ± iyi gÃ¶ren bir konumda olmasÄ± nedeniyle, Ã¶zellikle yaz aylarÄ±nda gece 01.00`e kadar yoÄŸun bir ziyaretÃ§i ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren KÃ¼lÃ¼nk, "7 Mart`tan bugÃ¼ne yaklaÅŸÄ±k 5 milyon insan kÃ¼lliyemize geldi" dedi.

Engelliler iÃ§in teknolojinin yeniliklerinden yararlanÄ±ldÄ±

KÃ¼lÃ¼nk, proje aÅŸamasÄ±ndan itibaren kÃ¼lliyeyi kullanacak engelli vatandaÅŸlar iÃ§in teknolojinin getirdiÄŸi yeniliklerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± kullanmaya gayret ettiklerini aktardÄ±.Yaya yÃ¼rÃ¼me kabartma iÅŸaretlerinden, iÅŸitme engelli bir vatandaÅŸÄ±n cami iÃ§indeki sesi Ã§ok daha iyi duyabilmesi iÃ§in bir frekans organizasyonuna, imam Ã¶nderliÄŸinde kÄ±lÄ±nan farz namazlarÄ±nda, namazÄ±n ritÃ¼ellerini takip etmede kolaylÄ±k olmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ä±ÅŸÄ±klÄ± uyarÄ± sistemlerine kadar birÃ§ok detayÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸan KÃ¼lÃ¼nk, caminin iÃ§inde ayrÄ±ca tekerlekli sandalyelerin yer aldÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶revliler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla engelli vatandaÅŸlarÄ±n ibadet etmeleri iÃ§in zemin hazÄ±rladÄ±klarÄ±na dikkat Ã§ekti.

Depremde 100 bin kiÅŸi barÄ±nabilecek

KÃ¼lÃ¼nk, BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii`nin, yapÄ±mÄ±nda modern araÃ§ gereÃ§lerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± klasik bir proje olduÄŸu, Ã§aÄŸÄ±n en ileri tekniklerini kullanmaya gayret ettiklerine atÄ±fla, "Bu yapÄ±nÄ±n projesi hesaplanÄ±rken, deprem aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼venlik kat sayÄ±sÄ± olarak Ä°stanbul iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len deprem katsayÄ±sÄ± Ã¼zerinde bir katsayÄ±yÄ± dikkate alarak projelendirdik. Bu yÃ¼zdendir ki yaklaÅŸÄ±k 100 bin insanÄ± deprem anÄ±nda barÄ±ndÄ±rabilecek durumdayÄ±z. BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii, deprem konusunda Ã§ok saÄŸlam binalardan biridir" diye konuÅŸtu.

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