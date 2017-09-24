‘Türkiye’nin en iyileri’ne büyük ilgi

İki yıl boyunca pazar günleri Hürriyet Seyahat ekinde ‘En iyiler’ bölümünde yayımlanan 50 yazı seçilip bu kitapta toplandı. Selim Onat’ın hazırladığı yazıların editörlüğünü Serkan Ocak, Yücel Sönmez ve İsmail Sarı yaptı.



Dört mevsim farklı tatil ihtiyaçlarına yönelik önerilerin yanı sıra detaylı tavsiyeler ve ipuçlarının sunulduğu kitapta en iyi oteller, plajlar, mimari eserler, lezzetiyle baş döndüren restoranlar, fotoğraf çekilecek yerler, adrenalin dolu aktiviteler, romantik adresler gibi 50 konuda en iyi seçenekler okuyucuya sunuluyor.





Mavi tur ilk kez buradan başladı ve en güzel mavi tur duraklarının başında Bodrum Gökova Körfezi yer alıyor.



166 kişilik dev jüri



Her biri Türkiye’nin yakından tanıdığı alanında uzman olan jüri üyeleri arasında Hürriyet Seyahat yazarları Mehmet Yaşin, Ayhan Sicimoğlu, Mehmet Y. Yılmaz, Saffet Emre Tonguç, Erdal İpekeşen, Fatih Çekirge, Murat Köksal ve Sahrap Soysal’ın yanı sıra Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da bulunuyor. Konuların içerisinde bu isimlerin önerileriyle ilgili yapmış oldukları çok önemli tavsiye, değerlendirme ve yorumlarla detaylı bilgilere ulaşmak mümkün.





Jürinin Türkiye’nin en huzurlu yerleri listesinde başa koyduğu eşsiz bir coğrafya.

Sonbahara özel tavsiyeler



Kitapta içerisinde olduğumuz sonbahara özel dört farklı kategoride seyahat konusu da bulunuyor. Mevsim şartları göz önüne alınarak belirlenen konular arasında sonbaharın en romantik kasabaları, demir atılacak en güzel koylar, sonbaharda yapılacak aktiviteler, mevsimin en lezzetli yemek adresleriyle kış öncesi unutulmaz bir seyahate çıkabilirsiniz.2 bin yıllık geçmişi, cumbalı taş evleri, ağlarını onaran balıkçıları ve lezzetli mutfağıyla Ege’nin kıyısında uzanan Eski Foça en romantik kasaba seçilirken, Fethiye’nin turkuvaz suları ve ormanla çevrili eşsiz güzellikteki Kabak Koyu, yelkenliyle mavi yolculuğa çıkacaklar için en iyi adres olarak belirlendi.



Türkiye’nin dışında yurt dışında gidilecek tatil destinasyonları, Yunan adaları, vizesiz gidebileceğiniz ülkeler, Kuzey Kıbrıs’ta görülecekler, Balkanların en güzel yerleri ve en fotojenik ülkelerin de olduğu yurt dışı konuları da kitapta mevcut. Hürriyet Kitap yayınlarından çıkan ‘10’lar Türkiye’nin en iyileri’, D&R’larda ve tüm seçkin kitapçılarda. Fiyatı 29 TL, 304 sayfa.







