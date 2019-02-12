Türkiye’nin en iyi kayak merkezleri

Uludağ Kayak Merkezi (Bursa)

Kış ve kar tatili deyince akıllara gelen ilk durak Uludağ. 14 Aralık'ta açılış yapan kayak merkezi Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birini oluşturuyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka olan Uludağ Kayak Merkezi, İstanbul'a yakınlığından dolayı en fazla İstanbullular tarafından tercih edilse de tüm dünyadan ziyaretçileri var.

Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu)

20 Aralık'ta sezonu açan Kartalkaya'yı 20 Mart'a kadar tercih edebilirsiniz. Konaklama için de Kartalkaya'yı tercih edecek olanların tarihlerini iyi seçmeleri ve kesinlikle rezervasyon yaptırmaları gerekiyor çünkü oldukça yoğun olan bir kayak merkezi burası.

Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu)

Kastamonu ile Çankırı illeri arasındaki kayak merkezine gitmek için diğer kayak merkezlerine olduğu gibi günübirlik ve konaklamalı turlar bulmak mümkün. Aralık ayında açılışını yapan kayak merkezine nisana kadar gitme şansınız var. Bulunduğu alan ve çevresi Göknar Ormanları ile kaplı olan kayak merkezini eğer tur olmadan gitmek isterseniz oraya kadar gitmişken Ilgaz Milli Parkı'nı ziyaret etmeyi unutmayın.

Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli)

Kartepe İstanbul, Sakarya ve Yalova'ya yakınlığından dolayı bu şehirlerden çokça ziyaretçi alıyor. Kayak merkezi, kayak ve snowboard yapmak isteyenlerin yanı sıra doğa aşıklarını da doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler yapmaya çağırıyor. Aralık ayında sezon açılışını yapan kayak merkezine gitmek için en güzel zamanın şubat ayları olduğu söyleniyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi (Kars)

2018- 2019 sezonunun açılışını 8 Aralık'ta yapan kayak merkezi, Kars il merkezine 54, havalimanına ise 50 km uzaklıkta. Şehre Doğu Ekspresi ile harika manzaraları izleyerek ulaşabileceğiniz gibi uçakla ulaşmanız da mümkün.

Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum)

Türkiye'nin en önemli kış turizm duraklarından biri olan Palandöken, 6 ay boyunca kayak yapılabilen bir yer. Bu sebeple listemizdeki kayak merkezleri arasından ilk açılan olduğuna şaşırmamak gerek. 1 Aralık'ta açılış yapan kayak merkezi, bu açılışı havai fişekler ve meşaleli kayak gösterileri ile muhteşem bir şekilde yaptı. Geçtiğimiz sene içerisinde yapılan otopark, özel ring araçları, kafeterya, bungalov evler, sıcak ve soğuk içecek istasyonları gibi sosyal tesislerin inşası ve pistlerin geliştirilmesi gibi yenilemeler ile 1 milyon turist hedefleniyor.

Davraz Kayak Merkezi (Isparta)

Özellikle Akdeniz'den olmak üzere tüm Türkiye'den ziyaretçisi olan ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında sayılan Davraz, normalde Ocak ayında açılırken bu sene yoğun kar yağışı sonucu Aralık ayında açıldı.

Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri)

Erciyes ise 2018'de kayak sezonuna 16 Aralık'ta başladı. Yaz boyunca yapılan çalışmalar ile kayak merkezi tesislerinin bakımlarını tamamlamıştı. Açılış, kar yağışı ve suni kar makineleri desteğiyle yapılan çalışmalar ile 45 cm kar kalınlığına ulaşıldıktan sonra yapıldı.

Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya)

Antalya gibi sıcak bir şehirde bulunduğu için geç açılıp erken kapanan bu kayak merkezi Aralık ayı sonunda açılış yapıyor ve Mart ayında kapanıyor. Ayrıca diğer merkezlerde olduğu gibi Davraz'da da zorluk derecelerine göre farklı pistler bulunuyor ve hem acemilere hem de profesyonellere hitap ediyor.

Zigana Kayak Merkezi (Gümüşhane)

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaşması ile 15 Aralık'ta açılışı yapan kayak merkezi özellikle hafta sonları bölgede yaşayanların akımına uğruyor.