Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı
Seyahat
Selim ONAT
15.07.2018 - 05:38, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

Vejetaryen ve vegan mutfak kültürüne sahip ancak damak tadınıza uygun restoran ve kafeleri bulamıyorsanız listemiz tam size göre! Raw beslenme anlayışı, vegan, vejetaryen, glütensiz ve paleo gibi mutfak arayışları için Türkiye’de seçenekler kısıtlı ancak biz en iyilerini seçtik. Beş jüri üyesinin ilk tercihi Zencefil restoran oldu.

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JÜRİ
Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı, gurme
Sahrap Soysal –Hürriyet yemek yazarı
Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı
Dilara Koçak – Beslenme uzmanı
Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci
Aylin Öney Tan – Gazeteci
Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com kurucusu
Nilay Örnek – Gazeteci
Sinan Hamamsarılar - Tatdedektifi.com kurucusu
Burak Kan – Yemek ve seyahat yazarı


25 yıllık tecrübe
ZENCEFİL / İSTANBUL

Vegan ve vejetaryenler için Taksim’de çeyrek asırdır hizmet veriyor. Veganlar için mönüde mercimek köfte, Halep dolma, nohutlu pırasa, sebzeli firik pilavı gibi lezzetlerin yanı sıra vejetaryenler içinse pazılı köfte, sebzeli lazanya ve balkabaklı mücver gibi 21 çeşit ana yemek var. Müge Akgün, “25 yıl önce Beyoğlu’nun ara sokaklarından birinde açıldığında henüz çok az insan vejetaryen ya da veganlık hakkında bir şeyler biliyordu. Tahıllar, baklagiller, sebzeler ve taze otlarla yüzlerce farklı ve birbirinden lezzetli ve yaratıcı yemek yapılabileceğini Zencefil sayesinde öğrendik. Büyük bir eksikliği doldurdu ve bugün bir İstanbul klasiği” yorumunu yapıyor. Beyoğlu, (0212) 243 82 34

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Akla gelmeyen lezzetler
Bİ NEVİ DELİ / İSTANBUL

Özge Şen ve Belkıs Boyacıgiller’in mutfağında birçok beslenme tarzına yönelik eşsiz seçenekler var. İşlenmemiş ürünler, bitkisel bazlı beslenme, çiğ, glütensiz, paleo diyeti, vegan ve vejetaryen lezzetleri büyük bir yaratıcılıkla hazırlıyorlar.

Berrak suları, plajları, kaplıcaları ve mesire yerleriyle hafta sonu burada bir başka güzel...
Berrak suları, plajları, kaplıcaları ve mesire yerleriyle hafta sonu burada bir başka güzel...



Nilay Örnek , “Hiç akla gelmeyecek ürünlerden harika lezzetler çıkarıyorlar. Mekânda çeşit çeşit hamburger de bulabilirsiniz, peynir de, spagetti de, pizza ya da cheesecake de” diyor. Etiler, (0212) 358 60 32

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Mevsim sebzeleri
MAHATMA / İSTANBUL

Renkli sandalyeleriyle Yeldeğirmeni’ne renk katan Mahatma Vegan mönüsüyle öne çıkıyor. Mevsim sebzeleriyle sürekli arayış içerisinde oldukları için her gidişinizde yepyeni bir lezzetle karşılaşmanız mümkün. Salih Seçkin Sevinç’in favori lezzetiyse kıvamında pişen sıcacık falafel. Tatlı olarak özel tariflerle hazırlanan tiramisu ve limonlu turtayı da mutlaka tatmalısınız. Kadıköy, (0535) 608 32 80

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Her gün farklı
VEGANKA /ANKARA

“Sadece vegan” diyorsanız doğru adres burası. Mönüde hayvansal hiçbir ürün kullanılmıyor.

Türkiyenin ikinci büyük adasında hafta sonu tatili
Türkiye'nin ikinci büyük adasında hafta sonu tatili

Her güne özel hazırlanan çorba, salata ve ana yemekten oluşan ‘Günün mönüsü’nün yanı sıra kahvaltı tabağından vegan burgere hatta lahmacuna kadar zengin bir vegan mutfağı var. Doğum günleriniz için vegan pasta siparişi de verebilirsiniz. Çankaya, (0312) 969 83 08

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Glutensiz ve sütsüz dondurma
YAYARAW / İZMİR

Son yılların trend sağlıklı beslenme akımı olan ‘raw’ın İzmir temsilcisi burası. Mönüde ateşe, glutene, una, işlenmiş ve hayvansal gıdalara yer yok. Smoothi kaseleri, cold press juicelar, raw atıştırmalıklar ve tatlılar… İzmir’in kavurucu sıcağında glutensiz, şekersiz ve süt ürünü içermeyen dondurmaları lezzetli olduğu kadar serinletici. Alaçatı’da da şubesi var. Alsancak, (0544) 929 27 29

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Vegan döner, kokoreç…
YAŞAM CAFE / İZMİR

Aynur Tartan, “Yüzde yüz vegan mönülü İzmir’in ilk vegan kafesi. Lahmacun, döner, mantı, kokoreç ve sütlaçla veganlığı bambaşka bir noktaya taşıyor. Vegan damak tadına dair ne varsa hepsi burada” yorumlarını yapıyor.

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Hafta sonunun en sakin yerleri 130 TLye hafta sonu tatili...
Hafta sonunun en sakin yerleri! 130 TL'ye hafta sonu tatili...



Türkiye’nin her yerine kargoyla döner, sucuk, yoğurt ve mayonez gibi vegan ürünleri gönderiyorlar. Alsancak, (0534) 033 03 72

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Çiğ mutfak
CHI FINE FOOD / ANTALYA

Çiğ mutfak akımıyla meyve, sebze, yeşillikler ve çekirdeklerle tatlarını hazırlıyorlar. Bitkisel, şekersiz ve üstelik glütensiz… Probiyotik turşular, vegan peynirleri, sebze suları ve lezzetli smoothie’leri mutlaka tadın. Vegan tepsi kebabı bile var. Raw beslenme üzerine sık sık atölye çalışmaları da düzenliyorlar. Muratpaşa, (0532) 471 53 46

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Şarkılı lezzetler
VEGALİNİ / MUĞLA

Sanatçı Zeynep Casali’nin açtığı vegan cafede hem kendisiyle tanışabilir hem de çeşit çeşit lezzetle midenize bayram ettirebilirsiniz. Şeflalili ve glutensiz turta, vegan hamburger ve buz gibi limonata… Bodrum’a gelmişken mutlaka uğrayın derim. Bodrum, (0537) 792 43 08

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


Geç kalmayın
OBURUS MOMUS / ANTALYA

Yaz tatilinde Kaş’a gelip de vejetaryen ve vegan mutfak arayanlar için ilaç gibi bir mekân. Falafel, mantarlı makarna, humus, ayranaşı çorbası ve cheesecake’leri lezzetleriyle öne çıkıyor. Personelleri oldukça ilgili ancak öğle saatlerinde yoğunluktan biraz bekleyebilirsiniz. Kaş, (0507) 704 20 32

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


12 çeşit zeytinyağlı
VEGAN İSTANBUL / İSTANBUL

Vegan pizzalar, börekler, döner, köfte ve buritto gibi lezzetlerin yanında 12 çeşit zeytinyağlı lezzet var. Restoran Türk mutfağının sunduğu zengin seçenekleri vegan anlayışıyla harmanlayarak ortaya zengin bir mönü çıkarmış. Market bölümünde peynir, makarna, bitkisel sütler ve glutensiz ürünleri satın alabilirsiniz. Cihangir, (0212) 249 00 08

Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı


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