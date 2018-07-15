Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı
Vejetaryen ve vegan mutfak kültürüne sahip ancak damak tadınıza uygun restoran ve kafeleri bulamıyorsanız listemiz tam size göre! Raw beslenme anlayışı, vegan, vejetaryen, glütensiz ve paleo gibi mutfak arayışları için Türkiye’de seçenekler kısıtlı ancak biz en iyilerini seçtik. Beş jüri üyesinin ilk tercihi Zencefil restoran oldu.
JÜRİ
Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı, gurme
Sahrap Soysal –Hürriyet yemek yazarı
Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı
Dilara Koçak – Beslenme uzmanı
Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci
Aylin Öney Tan – Gazeteci
Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com kurucusu
Nilay Örnek – Gazeteci
Sinan Hamamsarılar - Tatdedektifi.com kurucusu
Burak Kan – Yemek ve seyahat yazarı
25 yıllık tecrübe
ZENCEFİL / İSTANBUL
Vegan ve vejetaryenler için Taksim’de çeyrek asırdır hizmet veriyor. Veganlar için mönüde mercimek köfte, Halep dolma, nohutlu pırasa, sebzeli firik pilavı gibi lezzetlerin yanı sıra vejetaryenler içinse pazılı köfte, sebzeli lazanya ve balkabaklı mücver gibi 21 çeşit ana yemek var. Müge Akgün, “25 yıl önce Beyoğlu’nun ara sokaklarından birinde açıldığında henüz çok az insan vejetaryen ya da veganlık hakkında bir şeyler biliyordu. Tahıllar, baklagiller, sebzeler ve taze otlarla yüzlerce farklı ve birbirinden lezzetli ve yaratıcı yemek yapılabileceğini Zencefil sayesinde öğrendik. Büyük bir eksikliği doldurdu ve bugün bir İstanbul klasiği” yorumunu yapıyor. Beyoğlu, (0212) 243 82 34
Akla gelmeyen lezzetler
Bİ NEVİ DELİ / İSTANBUL
Özge Şen ve Belkıs Boyacıgiller’in mutfağında birçok beslenme tarzına yönelik eşsiz seçenekler var. İşlenmemiş ürünler, bitkisel bazlı beslenme, çiğ, glütensiz, paleo diyeti, vegan ve vejetaryen lezzetleri büyük bir yaratıcılıkla hazırlıyorlar.
Nilay Örnek , “Hiç akla gelmeyecek ürünlerden harika lezzetler çıkarıyorlar. Mekânda çeşit çeşit hamburger de bulabilirsiniz, peynir de, spagetti de, pizza ya da cheesecake de” diyor. Etiler, (0212) 358 60 32
Mevsim sebzeleri
MAHATMA / İSTANBUL
Renkli sandalyeleriyle Yeldeğirmeni’ne renk katan Mahatma Vegan mönüsüyle öne çıkıyor. Mevsim sebzeleriyle sürekli arayış içerisinde oldukları için her gidişinizde yepyeni bir lezzetle karşılaşmanız mümkün. Salih Seçkin Sevinç’in favori lezzetiyse kıvamında pişen sıcacık falafel. Tatlı olarak özel tariflerle hazırlanan tiramisu ve limonlu turtayı da mutlaka tatmalısınız. Kadıköy, (0535) 608 32 80
Her gün farklı
VEGANKA /ANKARA
“Sadece vegan” diyorsanız doğru adres burası. Mönüde hayvansal hiçbir ürün kullanılmıyor.
Her güne özel hazırlanan çorba, salata ve ana yemekten oluşan ‘Günün mönüsü’nün yanı sıra kahvaltı tabağından vegan burgere hatta lahmacuna kadar zengin bir vegan mutfağı var. Doğum günleriniz için vegan pasta siparişi de verebilirsiniz. Çankaya, (0312) 969 83 08
Glutensiz ve sütsüz dondurma
YAYARAW / İZMİR
Son yılların trend sağlıklı beslenme akımı olan ‘raw’ın İzmir temsilcisi burası. Mönüde ateşe, glutene, una, işlenmiş ve hayvansal gıdalara yer yok. Smoothi kaseleri, cold press juicelar, raw atıştırmalıklar ve tatlılar… İzmir’in kavurucu sıcağında glutensiz, şekersiz ve süt ürünü içermeyen dondurmaları lezzetli olduğu kadar serinletici. Alaçatı’da da şubesi var. Alsancak, (0544) 929 27 29
Vegan döner, kokoreç…
YAŞAM CAFE / İZMİR
Aynur Tartan, “Yüzde yüz vegan mönülü İzmir’in ilk vegan kafesi. Lahmacun, döner, mantı, kokoreç ve sütlaçla veganlığı bambaşka bir noktaya taşıyor. Vegan damak tadına dair ne varsa hepsi burada” yorumlarını yapıyor.
Türkiye’nin her yerine kargoyla döner, sucuk, yoğurt ve mayonez gibi vegan ürünleri gönderiyorlar. Alsancak, (0534) 033 03 72
Çiğ mutfak
CHI FINE FOOD / ANTALYA
Çiğ mutfak akımıyla meyve, sebze, yeşillikler ve çekirdeklerle tatlarını hazırlıyorlar. Bitkisel, şekersiz ve üstelik glütensiz… Probiyotik turşular, vegan peynirleri, sebze suları ve lezzetli smoothie’leri mutlaka tadın. Vegan tepsi kebabı bile var. Raw beslenme üzerine sık sık atölye çalışmaları da düzenliyorlar. Muratpaşa, (0532) 471 53 46
Şarkılı lezzetler
VEGALİNİ / MUĞLA
Sanatçı Zeynep Casali’nin açtığı vegan cafede hem kendisiyle tanışabilir hem de çeşit çeşit lezzetle midenize bayram ettirebilirsiniz. Şeflalili ve glutensiz turta, vegan hamburger ve buz gibi limonata… Bodrum’a gelmişken mutlaka uğrayın derim. Bodrum, (0537) 792 43 08
Geç kalmayın
OBURUS MOMUS / ANTALYA
Yaz tatilinde Kaş’a gelip de vejetaryen ve vegan mutfak arayanlar için ilaç gibi bir mekân. Falafel, mantarlı makarna, humus, ayranaşı çorbası ve cheesecake’leri lezzetleriyle öne çıkıyor. Personelleri oldukça ilgili ancak öğle saatlerinde yoğunluktan biraz bekleyebilirsiniz. Kaş, (0507) 704 20 32
12 çeşit zeytinyağlı
VEGAN İSTANBUL / İSTANBUL
Vegan pizzalar, börekler, döner, köfte ve buritto gibi lezzetlerin yanında 12 çeşit zeytinyağlı lezzet var. Restoran Türk mutfağının sunduğu zengin seçenekleri vegan anlayışıyla harmanlayarak ortaya zengin bir mönü çıkarmış. Market bölümünde peynir, makarna, bitkisel sütler ve glutensiz ürünleri satın alabilirsiniz. Cihangir, (0212) 249 00 08
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