Türkiye’nin en iyi 10 vegan mekânı

JÜRİ

Mehmet Yaşin – Hürriyet Seyahat yazarı, gurme

Sahrap Soysal –Hürriyet yemek yazarı

Müge Akgün – Yeme-içme kültürü yazarı

Dilara Koçak – Beslenme uzmanı

Aynur Tartan – TV programcısı, gazeteci

Aylin Öney Tan – Gazeteci

Salih Seçkin Sevinç – Harbiyiyorum.com kurucusu

Nilay Örnek – Gazeteci

Sinan Hamamsarılar - Tatdedektifi.com kurucusu

Burak Kan – Yemek ve seyahat yazarı





25 yıllık tecrübe

ZENCEFİL / İSTANBUL



Vegan ve vejetaryenler için Taksim’de çeyrek asırdır hizmet veriyor. Veganlar için mönüde mercimek köfte, Halep dolma, nohutlu pırasa, sebzeli firik pilavı gibi lezzetlerin yanı sıra vejetaryenler içinse pazılı köfte, sebzeli lazanya ve balkabaklı mücver gibi 21 çeşit ana yemek var. Müge Akgün, “25 yıl önce Beyoğlu’nun ara sokaklarından birinde açıldığında henüz çok az insan vejetaryen ya da veganlık hakkında bir şeyler biliyordu. Tahıllar, baklagiller, sebzeler ve taze otlarla yüzlerce farklı ve birbirinden lezzetli ve yaratıcı yemek yapılabileceğini Zencefil sayesinde öğrendik. Büyük bir eksikliği doldurdu ve bugün bir İstanbul klasiği” yorumunu yapıyor. Beyoğlu, (0212) 243 82 34









Akla gelmeyen lezzetler

Bİ NEVİ DELİ / İSTANBUL



Özge Şen ve Belkıs Boyacıgiller’in mutfağında birçok beslenme tarzına yönelik eşsiz seçenekler var. İşlenmemiş ürünler, bitkisel bazlı beslenme, çiğ, glütensiz, paleo diyeti, vegan ve vejetaryen lezzetleri büyük bir yaratıcılıkla hazırlıyorlar.









Nilay Örnek , “Hiç akla gelmeyecek ürünlerden harika lezzetler çıkarıyorlar. Mekânda çeşit çeşit hamburger de bulabilirsiniz, peynir de, spagetti de, pizza ya da cheesecake de” diyor. Etiler, (0212) 358 60 32









Mevsim sebzeleri

MAHATMA / İSTANBUL



Renkli sandalyeleriyle Yeldeğirmeni’ne renk katan Mahatma Vegan mönüsüyle öne çıkıyor. Mevsim sebzeleriyle sürekli arayış içerisinde oldukları için her gidişinizde yepyeni bir lezzetle karşılaşmanız mümkün. Salih Seçkin Sevinç’in favori lezzetiyse kıvamında pişen sıcacık falafel. Tatlı olarak özel tariflerle hazırlanan tiramisu ve limonlu turtayı da mutlaka tatmalısınız. Kadıköy, (0535) 608 32 80









Her gün farklı

VEGANKA /ANKARA



“Sadece vegan” diyorsanız doğru adres burası. Mönüde hayvansal hiçbir ürün kullanılmıyor.





Her güne özel hazırlanan çorba, salata ve ana yemekten oluşan ‘Günün mönüsü’nün yanı sıra kahvaltı tabağından vegan burgere hatta lahmacuna kadar zengin bir vegan mutfağı var. Doğum günleriniz için vegan pasta siparişi de verebilirsiniz. Çankaya, (0312) 969 83 08











Glutensiz ve sütsüz dondurma

YAYARAW / İZMİR



Son yılların trend sağlıklı beslenme akımı olan ‘raw’ın İzmir temsilcisi burası. Mönüde ateşe, glutene, una, işlenmiş ve hayvansal gıdalara yer yok. Smoothi kaseleri, cold press juicelar, raw atıştırmalıklar ve tatlılar… İzmir’in kavurucu sıcağında glutensiz, şekersiz ve süt ürünü içermeyen dondurmaları lezzetli olduğu kadar serinletici. Alaçatı’da da şubesi var. Alsancak, (0544) 929 27 29









Vegan döner, kokoreç…

YAŞAM CAFE / İZMİR



Aynur Tartan, “Yüzde yüz vegan mönülü İzmir’in ilk vegan kafesi. Lahmacun, döner, mantı, kokoreç ve sütlaçla veganlığı bambaşka bir noktaya taşıyor. Vegan damak tadına dair ne varsa hepsi burada” yorumlarını yapıyor.









Türkiye’nin her yerine kargoyla döner, sucuk, yoğurt ve mayonez gibi vegan ürünleri gönderiyorlar. Alsancak, (0534) 033 03 72











Çiğ mutfak

CHI FINE FOOD / ANTALYA



Çiğ mutfak akımıyla meyve, sebze, yeşillikler ve çekirdeklerle tatlarını hazırlıyorlar. Bitkisel, şekersiz ve üstelik glütensiz… Probiyotik turşular, vegan peynirleri, sebze suları ve lezzetli smoothie’leri mutlaka tadın. Vegan tepsi kebabı bile var. Raw beslenme üzerine sık sık atölye çalışmaları da düzenliyorlar. Muratpaşa, (0532) 471 53 46











Şarkılı lezzetler

VEGALİNİ / MUĞLA



Sanatçı Zeynep Casali’nin açtığı vegan cafede hem kendisiyle tanışabilir hem de çeşit çeşit lezzetle midenize bayram ettirebilirsiniz. Şeflalili ve glutensiz turta, vegan hamburger ve buz gibi limonata… Bodrum’a gelmişken mutlaka uğrayın derim. Bodrum, (0537) 792 43 08











Geç kalmayın

OBURUS MOMUS / ANTALYA



Yaz tatilinde Kaş’a gelip de vejetaryen ve vegan mutfak arayanlar için ilaç gibi bir mekân. Falafel, mantarlı makarna, humus, ayranaşı çorbası ve cheesecake’leri lezzetleriyle öne çıkıyor. Personelleri oldukça ilgili ancak öğle saatlerinde yoğunluktan biraz bekleyebilirsiniz. Kaş, (0507) 704 20 32









12 çeşit zeytinyağlı

VEGAN İSTANBUL / İSTANBUL



Vegan pizzalar, börekler, döner, köfte ve buritto gibi lezzetlerin yanında 12 çeşit zeytinyağlı lezzet var. Restoran Türk mutfağının sunduğu zengin seçenekleri vegan anlayışıyla harmanlayarak ortaya zengin bir mönü çıkarmış. Market bölümünde peynir, makarna, bitkisel sütler ve glutensiz ürünleri satın alabilirsiniz. Cihangir, (0212) 249 00 08







