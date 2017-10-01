 Türkiye’nin en iyi 10 motosiklet rotası

JÜRİ

Serkan Ocak – Hürriyet Seyahat Yayın Yönetmeni

Cem Batırbaygil – Motoron Dergisi Editörü

İlker İyicik - Yamaha Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

Tankut Güzel – Motosikletli gezgin

Berna Canyoran - Motosiklet Endüstrisi Derneği eski başkanı

Nadiye Çağlar – Motosikletli gezgin

Sevgi Hekimoğlu- Motosikletli gezgin

Atilla Aydemir - Motosikletli gezgin

Sezi Toprakçı - Motosiklet tutkunu

Turgan Gurmen - Motosikletli gezgin





1- Doğal güzellikler eşliğinde : ARTVİN – ARDAHAN / 210 KM.



Nefes kesen virajlar, dereler, göller ve yemyeşil bir doğa… Artvin Hopa’dan başlayan rota Borçka, Şavşat ve Karagöl üzerinden geçerek Ardahan’da son buluyor. Beş jüri üyesinin ilk tercihi olan rota için Sezi Toprakçı, “Sahra Milli Parkı’na uzanan yol sadece sürüş keyfi için değil doğal güzellikleriyle de tercih edilebilecek bir güzergâh” yorumunu yapıyor.





Fotoğraf: Sevgi Hekimoğlu

2- Kızıllıklar içinde KARABURUN YARIMADASI / 120 KM.



Gülbahçe’den başlayıp Balıklıova, Mordoğan, Karaburun’dan devam edip Haseki, Salman Köprü’nden geçip yarımadayı tamamlıyorsunuz. Sevgi Hekimoğlu, bu rota için “Sürprizli doğası, nefes kesen gün batımı ve değerli ıssızlığı yüzünden bu rota benim favorim. Özellikle akşam saatlerinde ortama muhteşem bir kızıllık yayılıyor” diyor.





Fotoğraf: Sevgi Hekimoğlu

3- Cesaret gerek: SOĞANLI GEÇİDİ / 106 KM.



Rusların Trabzon’u işgali sırasında Bayburt’a ulaşmak için 1916’da yaptıkları yol macera ve adrenalin tutkunları için ideal bir rota. Soğanlı Dağı eteklerinde 2035’metre yükseklikteki yol 29 keskin viraja sahip. Yağmurlu ve sisli havanın da eklenmesiyle cesaret gereken rota dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor.







4- Ada sürüşleri: GÖKÇEADA - BOZCAADA / 900 KM.



İzmir yönünden geliyorsanız Ezine’deki Geyikli Limanı’ndan, İstanbul’dan geliyorsanız da Eceabat Kabatepe Limanı’ndan adalara feribotla ulaşabilirsiniz. Ada etrafındaki virajlı, engebeli ve doğal güzelliklerle dolu yollar sizi bekliyor. Gökçeada’da Rum köyleri Zeytinli, Tepeköy, Dereköy ve Bademli’ye de direksiyonunuzu kırın.





Fotoğraf: Atilla Aydemir

5- Kente yakın: İSTANBUL - KIRKLARELİ / 200 KM.



İstanbul’un kuzeyindeki Karaburun’dan başlayan yolculuk Kıyıköy, İğneada’dan geçerek Kırklareli Limanköy’de son buluyor. Nadiye Çağlar, İğneada Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası, Cehennem Şelaleler ve Çilingöz Tabiat Parkı’nı rota üzerinde uğranılabilecek duraklar olarak tavsiye ediyor.









6- Tarihin içinde: MARDİN - BİTLİS / 320 KM.



Mimarisi, kültürel zenginliklere sahip Midyat’tan gaz kolunu çevirip yola çıkılan rota Hasankeyf, Kurtalan, Ziyaret’t, Bitlis Tatvan’dan geçerek Ahlat’ta sona eriyor. Tankut Güzel, “Mezopotamya’nın bereketli hilalinin dinlerinden Ahlat’ın Selçuklu geçmişine tarihte yolculuğa çıkacaksınız” diyor.







7- Duracak çok yer var: ANTALYA – MUĞLA / 560 KM.



Güney sahillerindeki güzergâh Antalya Kemer’den başlayıp Kaş, Kalkan, Demre, Muğla Fethiye, Gökova’dan geçerek Bodrum’da son buluyor. Berna Canyoran, “Kaputaş Plajı gibi yolda durup fotoğraflanacak onlarca doğal güzellik var. Virajları ve manzaralarıyla sürerken keyif alacaksınız” diyor.









8- Beyazlığa doğru: ANKARA - TUZ GÖLÜ / 180 KM.



İç Anadolu’nun bozkırları ve sapsarı tarlaların arasından geçerek bir doğa harikası olan bembeyaz Tuz Gölü’ne uzanan rotayı kış gelmeden önce tamamlayın. Köprüköy, Bayramözü, Hirfanlı Barajı, Acıkuyu ve Tuz Gölü yol zerindeki destinasyonlar.









9- Toprak yollar: KARADENİZ YAYLALARI / 130 KM.



Offroad tarzı olan rota asfalt olmayan yollarda Karadeniz’in yeşillikler içerisindeki yaylalarına doğru uzanıyor. Rize merkezden başlayan rota Ardeşen’e kadar sahil yolundan gidilip ardından Çamlıhemşin üzerinden Hazindak, Pokut ve Sal yaylalarına ulaşılıyor. Bu rota için ise deneyim ve araziye uygun motosiklet şart.









10- Günü birlik: KUMBAĞ - ŞARKÖY / 72 KM.



İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıktaki rotaya günü birlik olarak gidilebilir. Tekirdağ Kumbağ’dan start alıp Ganos Dağları, Uçmakdere Köyü ve üzüm bağları görülerek Şarköy’e ulaşılıyor. Özellikle Uçmakdere yamaç paraşütü tepesine çıkılan yol manzarası ve virajlarıyla eşsiz.