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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
27.12.2017 - 11:13| Son Güncelleme:

Türkiye’nin en güzel manzaraları

Her köşesinin ayrı bir güzel olduğu ülkemiz hem tarihi hem de doğal pek çok güzel manzaraya sahip. Ruhunuzu dinlendirebileceğiniz birbirinden güzel manzaraları sizler için sıraladık. İşte size Türkiye’nin güzel manzaraları…
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 Kız Kulesi / İstanbul

Üsküdar açıklarında yer alan kız kulesinin tarihi Bizans dönemine kadar dayanıyor. İstanbul denilince akla ilk gelen eserlerden biri olan kız kulesini gün batımında izlemeye doyamayacaksınız.

Türkiye’nin en güzel manzaraları

Eğer kız kulesini yakından izlemek gibi bir niyetiniz varsa Salacak ve Kabataş’tan kalkan teknelerle kız kulesine gidebilirsiniz. Yolunuz İstanbul’a düşerse burada bir günbatımı izlemeden İstanbul’dan ayrılmayın.

 Nemrut Dağı/ Adıyaman

Adıyaman’ın Katha ilçesinde yer alır. Yüksekliği 2150 metreye ulaşır. Bu dağın eteklerinde kurulan bir imparatorluğun kralı olan I. Antiochus tanrılara minnettarlığını ifade etmek için birbirinden güzel anıt ve heykeller diktirmiştir. Helenistik döneme ait olan bu kalıntılar doğu, batı ve kuzey cephelerine yayılmışlardır.

Türkiye’nin en güzel manzaraları

İyi korunmuş durumda olan bu heykeller günümüzde eşsiz bir manzara oluşturmuştur. Zaman zaman 5 – 10 metre yüksekliğine ulaşan bu heykeller UNESCO tarafından da korunmaktadır. Yolunuz güneydoğuya düşerse, ziyaret edebileceğiniz yerler listesine ekleyiniz. Burada günbatımı izlediğinizde bu dağı tırmandığınız için hiç pişmanlık yaşamayacak, aksine arkadaşlarınıza tavsiye edeceksiniz.

 Gelibolu / Çanakkale

 1. Dünya Savaşı’nın yoğun olarak geçtiği Gelibolu Yarımadası yerli ve yabancı pek çok turistin gözdesi. Şehrin yüksek gürültüsünden rahatsız olanların tercih edebileceği güzide yerlerden biri olan bu yerde, güneşin batışını izlerken tatlı bir hüzün yaşayacaksınız. İçinde şehitlik ve pek çok savaş unsuru bulunan bu yer UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır.

Çanakkalede gelin-görümce destanı yazılıyor
Çanakkale'de 'gelin-görümce' destanı yazılıyor

Eğer içinizde maziyi hatırlayacak bir his var ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız, Gelibolu’ya uğramaya ne dersiniz? Güneşin denize vurduğu o muhteşem anın tadını çıkarmak ve tarihi solumak için, tam da aradığınız türden bir manzara.

 Sümela Manastırı/ Trabzon

Trabzon’un kayalıklarına kurulan bu manastır Hristiyanlar için kutsal sayılmaktadır. Dünyanın en eski manastırlarından biri olduğu biliniyor. Maçka’ya yolu düşen herkes sarp kayalıklar üzerinde bulunan ve yeşilliklerle uyumlu bir bütün oluşturan Sümela Manastırı’ndan gözünü alamıyor.

Türkiye’nin en güzel manzaraları

Günümüzde de pek çok filme konu olan Sümela Manastırı yerli yabancı pek çok turistin uğrak yeri. 1150 metre yükseklikte bulunan Sümela Manastırı, sizlerin de gezip görmeniz gereken en güzel Türkiye manzaraları listesinde yer almalı.

  Kral Kaya Mezarları/ Amasya

 

Helenistik dönemde Pontus Rum İmparatorluğu’na ait kaya mezarları Harşena Dağı’nın güney eteklerine kalker oyularak yapılmıştır. Dar Hatuniye sokaklarında yürüyerek tren yolunu geçtikten sonra kayalar arasına oyulmuş yollar ve merdivenler aracılığıyla ulaşılan kral kaya mezarları, kente hâkim bir noktada yer alıyor. Burada mezarlardan çok mezarların arkasındaki tüneller dikkat çekiyor. Buram buram tarih kokan bir şehir arayışındaysanız, mutlaka Amasya’ya gitmeli ve Kral Kaya Mezarlarını ziyaret etmelisiniz.

Türkiye’nin en güzel manzaraları

Üstelik dönüş yolunda da tarihi Kızlar Sarayı’nda küçük bir mola verebilirsiniz. Çayınızı yudumlarken tepeden Amasya’yı seyre dalmak, ruhunuza iyi gelecektir. Irmak boyunca dizilen yalı boyu evleri de kral kaya mezarları manzarası ile bir bütün oluşturuyor. Eğer o kadar yükseğe çıkamayacaklardansanız, Şehzadeler Gezi Yolu üzerinden de bu muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Kazdağı / Balıkesir

Edremit körfezinin kuzeyinde yer alan bu yer, Çanakkale ve Balıkesir sınırları arasında. Dağın etrafı akarsular ve ormanlarla çevrili.

Peru’nun yabancı doğası
Peru’nun yabancı doğası

Kaz dağının yemyeşil manzarası insanların ruhunu dinlendiriyor. Sizler de baktıkça huzuru hissedecek bir manzarayla karşı karşıya kalacaksınız.

 Pamukkale Travertenleri / Denizli 

Eşiz bir manzaraya sahip olan Pamukkale travertenlerinin tarihi 14 bin yıl öncesine kadar dayandığı söylenmektedir. Dünya mirası listesinde yer alan bu güzel yerde travertenlerin yanında bulunan onlarca su kaynağı ve küçük havuzlardan oluşuyor.

Türkiye’nin en güzel manzaraları

Başlangıçta imara açılan bu yer travertenlerin zarar görmeye başlamasıyla imara kapatılmış ve çevresinde yer alan otel ve işletmeler kaldırılmış. Girmek yasak değil ancak travertenlerin yıpranmaması için ayakkabı ile girilmez. Yolunuzun Denizli’ye düşme ihtimali varsa, yanınıza mutlaka fotoğraf makinenizi almalısınız. Kar gibi bembeyaz bir doğal oluşumun manzarasına sadece ordayken değil fotoğrafta anılarınızı tazelerken de doyamayacaksınız.

 Mardin Evleri / Mardin

Mardin evlerinin en büyük özelliği kolay şekillenen sarı kalkerlerle yapılmış olmasıdır. Bu evler gelenekseldir. Evleri diğer sokaklardan ayıran 4 metre yüksekliğinde duvarlar mevcuttur. Bu duvarlar evleri soğuk iklimlerden koruyor. Buradaki evlerde kapı, pencere ve asma kat gibi zorunlu işlemeler dışında ahşaba yer verilmemiştir.

Türkiye’nin en güzel manzaraları

Evlerin asıl kısmı olarak nitelendirilen ve ev hayatının büyük bölümünün geçtiği yere eyvan denilmekte. Sokaklar birbirine bağlı. Mardin’e yolunuzun düştüğü vakit hayatınıza biraz mola vererek, bu kültürü biraz daha yakından tanıyabilirsiniz. Ayrıca tatil her yıl aynı mekânlara gitmek demek değildir. Zaman zaman yapılacak küçük farklı mekânlar size iyi gelecektir. Manzaralar listenize şimdiden Mardin evlerini eklemelisiniz.

 Uludağ / Bursa

Marmara bölgesinde yer alan Uludağ, Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olarak biliniyor.

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Bilinen yerlerdeki bilinmeyen güzellikler
Bilinen yerlerdeki bilinmeyen güzellikler

Buradan İstanbul ve Marmara denizi gibi yakın merkezlerin görünmesi, buranın manzarasını eşsiz kılmakta. Özellikle teleferik ile gezdiğinizde ayaklarınız altındaki uçsuz bucaksız bembeyaz örtünün tadını çıkaracaksınız.

 Uç Hisar Kalesi / Kapadokya

Uç Hisar Kalesi Kapadokya’nın en uç noktası olmakla birlikte eşsiz bir manzaraya sahip. Bin yıldan daha uzun bir sürede oyulan bu kayaların oyulma işlemleri 1950’li yıllara kadar devam etmiştir. Hatta bu süreçte bu kayalıklar içinde yer alan odalarda, insanlar yaşamlarını sürdürmüşler. En önemli özelliği civarın en yüksek tepesi olması, stratejik olarak da önem arz etmekte.

Türkiye’nin en güzel manzaraları

Hasan ve Erciyes dağlarının izlenebildiği bu noktada manzaranın tadına doyum olmuyor. Merdivenleri tırmandıkça daha fazla egemen olduğunuz Uç Hisar vadisinin manzarası, hafızanızda önemli bir yer edinecek ve size özel bu anı özleyeceksiniz. Sizde bu güzel manzaranın tadını çıkarmak için hemen Kapadokya yollarına düşün. 

Fotoğraflar: Alamy, Youramazingplaces



Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!

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