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HürriyetSeyahatTürkiye'nin en gizemli yeri: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri
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Türkiye'nin en gizemli yeri: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde Aziz Mercurius Yeraltı Şehri görenleri şaşırtıyor. Özellikle yeraltı şehri, içten sürgülü, dışarıdan gelenlerin anlayamayacakları şekilde yontulmuş değirmen taşlarından yapılmış emniyet kapılarıyla dikkat çekiyor.

Hürriyet Haber
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Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, kilisesi, toplu mezarı ve sürgü taşlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Yedi katlı yeraltı şehrinin ilk üç katı turizme açık. En önemli ise özelliği içindeki mezarlarla bir gizem taşıması...

Türkiyenin en gizemli yeri: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

Yeraltı şehri içerisinde bulunan mekanların birbirine bağlantısı dışında kapatılmış veya duvar ile örülmüş gezilemeyen çok sayıda bölümünün var olabileceğini gösteren kısımlar oldukça dikkat çekici...

Türkiyenin en gizemli yeri: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

Özellikle kilisenin tabanında kaya oyma toplu mezar bulunuyor. Yeraltı şehrinde iç kısımlarına dar ve engebeli koridorla ulaşılmakta...

Türkiyenin en gizemli yeri: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

İç kısımlardaki odalar ve su ihtiyacını karşılamak için açılmış. Kayaya oyulmuş, görünen kısmı sekiz metre derinliğinde olan kuyu ise oldukça ilginç... En ilginci ise bu yaşam alanında tuvalet, banyo, kiler ve toplam 40 oda ve havalandırma sistemleri de mevcut.

Türkiyenin en gizemli yeri: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

Kaynak: Hürriyet Haber

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