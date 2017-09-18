Türkiye'nin en gizemli yeri: Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, kilisesi, toplu mezarı ve sürgü taşlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Yedi katlı yeraltı şehrinin ilk üç katı turizme açık. En önemli ise özelliği içindeki mezarlarla bir gizem taşıması...







Yeraltı şehri içerisinde bulunan mekanların birbirine bağlantısı dışında kapatılmış veya duvar ile örülmüş gezilemeyen çok sayıda bölümünün var olabileceğini gösteren kısımlar oldukça dikkat çekici...









Özellikle kilisenin tabanında kaya oyma toplu mezar bulunuyor. Yeraltı şehrinde iç kısımlarına dar ve engebeli koridorla ulaşılmakta...







İç kısımlardaki odalar ve su ihtiyacını karşılamak için açılmış. Kayaya oyulmuş, görünen kısmı sekiz metre derinliğinde olan kuyu ise oldukça ilginç... En ilginci ise bu yaşam alanında tuvalet, banyo, kiler ve toplam 40 oda ve havalandırma sistemleri de mevcut.







