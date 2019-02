Türkiye'nin dört bir yanından keyifli festivaller

1- Uludağ Bilyoner Winterfest / 30 Ocak - 14 Şubat 2019



Kış turizminin nabzını tutan Uludağ her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlencenin ve kış festivallerinin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Sadece kış sporlarını yapmakla kalmayıp ziyaretçilerinin sabahın ilk ışıklarına kadar da eğlenceye devam ettiği Winterfest 2019 yılı takvimi üç bölümden oluşuyor. 2019 Bilyoner Winterfest tarihleri şu şekilde; 30 Ocak-3 Şubat 2019, 03-07 Şubat 2019 ve 10-14 Şubat 2019.









2- Datça Badem Çiçeği Festivali / 08 - 10 Şubat 2019

Binlerce kişinin katılımıyla geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festival, bu yıl da geniş bir programla karşımıza çıkıyor. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayacak olan festival, bu yıl 3 gün olacak. 08-09-10 Şubat 2019’da Datça Yarımadası’nın doğasını, yerel kültürünü ve tarihini gelen misafirlerle birlikte paylaşmak için Datça’da tüm hazırlıklar son hız devam ediyor.









3- Bodrum Acı Ot Festivali / 09 – 10 Mart 2019



Ege’nin en sevilen tatil bölgelerinden biri olan Bodrum’da bir lezzet buluşması daha başlıyor. Bodrum mutfağının eşsiz yöresel lezzetlerini keşfetmek için şimdiden programınızı ayarlayın. Yerel tatlarda; Ege’nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel tatlar, Bodrumlu ellerden çıkan lezzetler misafirlere tanıtılıyor. Bu özel lezzet şöleni için tüm tarifler özenle seçiliyor. Yöresel lezzetlerin yanı sıra el emeği göz nuru yöresel tasarıma sahip ürünleri de festival kapsamında bulabilirsiniz. Her biri bölge insanının ellerinden çıkarak misafirlerle bir araya geliyor.





4- 14. İstanbul Lale Festivali / 01 - 30 Nisan 2019



Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan İstanbul Lale Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul sokakları ve parkları rengarenk lalelerle bezenecek. Tüm İstanbul sokaklarında renk cümbüşünün hakim olduğu festivalde, İstanbul'un parkları ve koruları da rengarenk lalelerle süslenecek. Festival süresince de Emirgan Korusu'nda, Göztepe 60. Yıl Parkı'nda, Sultanahmet Meydanı'nda farklı etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.



5) Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı / 03 – 07 Nisan 2019

Yarışmalar, eğlenceler, müzik ve her yıl sabırsızlıkla beklenen kostümlü kortej yürüyüşü. Bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Portakal Çiçeği Festivali her yıl on binlerin buluşma noktası oluyor. Adana mutfağının sınırsız lezzetlerinin eşlik edeceği festival programı dahilinde nisan ayında 1 hafta Adana’ya ayırabilirsiniz.







6- Alaçatı Ot Festivali / 05 – 08 Nisan 2019



İlk kez 2010 yılında 1 gün olarak düzenlenen festival, 2019 yılına gelindiğinde 9. kez yapılacak. İzmir’in incisi Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da klasik hale gelen Alaçatı Ot Festivali, 2019’da 05 Nisan’da başlayacak ve 08 Nisan’da sona erecek. Festival süresince Alaçatı sokaklarında kurulan standartlarda yerel üreticiler bölgede yetişen otlarını hem tanıtacak, hem de satışını yapacak. Ayrıca etkinliğin her günü farklı eğlence, farklı gösteri ve farklı lezzet seçenekleri ile gerçekleştirilecek.









7- Trakya Fest / 18 – 21 Temmuz 2019



Tüm müzikseverleri Edirne’nin Keşan ilçesi Erikli Belediye Plajı’nda buluşturan Trakya Fest, ilk kez 2017 yılında gerçekleştirildi. Bu sene 3. kez yapılacak olan Trakya Fest; ziyaretçilerini sınırsız müzik ve eğlence ile buluşturmak için çalışmalarına çoktan başladı.





8- Adana Lezzet Festivali / 4 – 6 Ekim 2019



Kebabın başkenti Adana’da uluslararası üne sahip isimlerin katılımlarıyla üç gün boyunca bir gastronomi şöleni olacak. ‘Gelenekselin Gücü Adına!’ temalı, enfes kokuların ve tatların havalarda uçuşacağı festival bu yıl 3. kez yapılacak. Festival, Adana’nın ‘En yerel’ ve ‘En geleneksel’ mutfak kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.









9- Kültür Sanat Bağbozumu Festivali / 7 – 9 Eylül 2019



Artık gelenekselleşen ve bu yıl 19. kez düzenlenecek olan Kültür Sanat Bağbozumu Festivali adanın en köklü festivallerinden biri olarak anılıyor. Bozcaada Kültür Sanat ve Bağbozumu Festivali, bu yıl da üzüm bağlarında gerçekleştirilen bağbozumu ile başlayacak. Festival kapsamında Bozcaada tüm ziyaretçilerine, konserlere, sergilere ve söyleşilere ev sahipliği yapacak olmanın heyecanına kendini kaptırdı bile.







10- Cappadox



Kapadokya'nın ilham veren coğrafyasında ilk defa 2015 yılında gerçekleşen Cappadox, birbiriyle iç içe geçen müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinlikleriyle misafirlerine bambaşka diyarların ve yepyeni deneyimlerin kapısını açmaya devam ediyor. 2018 yılında 4. kez yapılan Cappadox’un 2019 programı henüz açıklanmadı. Tam tarihler için takibi sürdürebilirsiniz.









11- Isparta Lavanta Hasadı Festivali



Son yıllarda mis kokulu Kuyucak ile öne çıkmaya başladı Isparta. Adını sürekli duymaya başladığımız ünlü lavanta tarlaları, Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde. Köyde gerçekleşen hasat zamanı, mayıs ayının sonunda başlıyor ve ağustos ayının başına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda mis kokulu bu bölgede ‘Lavanta Tarlalarını Dolaş’ isimli bir etkinlik düzenlenmişti. Bu yıl herhangi bir tarihi ya da etkinlik programı henüz açıklanmadı. Ancak siz takipte kalın ve bu mis kokulu festivali kaçırmayın.









12- Zeytinli Rock Festivali / 28 Ağustos – 01 Eylül 2019



Bu yıl 6. kez gerçekleştirilecek olan Zeytinli Rock Festivali müzikseverlere kapılarını 28 Ağustos’ta açıyor. Ülkemizin gelmiş geçmiş en büyük rock festivali olarak gösterilen bu organizasyon, Türk Rock müziğinin bir geçit töreni! Zeytinli Rock Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da Edremit Akçay Sahili’nde düzenlenecek.









13- KaçkarFest



Karadeniz’in hırçın doğasının kucağında yer alan Fırtına Vadisi'nde nefeslerinizi kesecek bir festival sizleri bekliyor. Çadırını kapanın geldiği festivalin tarihleri 2019 yılı için henüz açıklanmadığından dolayı takipte kalın. Eşsiz deneyimler sunan Kaçkarfest’te Karadeniz'in büyülü patikaları ve rotalarında birçok etkinlik gerçekleşmekte. Geçtiğimiz yıllarda festival süresince ziyaretçiler; rafting, zipline, oyunlar, horon öğretisi, sabah yogası ile tadına doyulmaz günler yaşadı. Kamp ateşini yeniden yakmak için, bu festivali kaçırmayın!









Kaynak: neredekal.com