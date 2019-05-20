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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin Çatısı’nda görsel şölen
Seyahat
Anadolu Ajansı
20.05.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Çatısı’nda görsel şölen

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, eteklerindeki kırmızı renkli gelincik çiçekleri ve zirvesindeki kar ile adeta görsel şölen sunuyor.

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Sahip olduğu 5137 metre yüksekliğiyle ‘Türkiye'nin Çatısı’ olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, zirvesinden yarısına kadar uzanan kar ve eteklerinde açan çiçeklerin manzarasının bir araya gelmesiyle bambaşka güzellikler ortaya çıkartıyor. Eteklerinde onlarca bitki türünü barındıran Ağrı Dağı, hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle açan gelincik çiçekleriyle adeta görsel şölen oluşturuyor.

Türkiyenin Çatısı’nda görsel şölen

Kentten ve çevre illerden ziyaretçilerin geldiği bölge, doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerden Mustafa Utlu, yaptığı açıklamada, yaşanan doğa olayının mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiyenin Çatısı’nda görsel şölen

Arkadaşlarının tavsiyesiyle Bingöl'den bölgeye geldiğini aktaran Utlu, "Benzer yerlere gitmiştik fakat bu tarz güzellikte, doğa harikası yerler görmemiştik.

Türkiyenin Çatısı’nda görsel şölen

Manzara harika, Ağrı Dağı eteklerinde böyle bir güzelliği görmek bizim için müthiş. Ağrı Dağı bölgesinin uzun yıllar ulaşılamamış olması, bölgedeki saklı kalmış güzellikleri hala korumakta, özelliklerini yitirmemekte. Burası adeta cennet haline gelmiş." diye konuştu.

Türkiyenin Çatısı’nda görsel şölen

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