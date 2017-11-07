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'Türkiye'nin çatısı' beyaza büründü

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı beyaza büründü. İşte detaylar...

AA
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"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Türkiyenin çatısı beyaza büründü

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan ve 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olması sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na kar yağdı.

Ağrı Dağının eteğindeki yeşil cennet
Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşil cennet!

Türkiyenin çatısı beyaza büründü

Yağış sebebiyle dağın yaklaşık 2 bin 500 rakımından zirveye kadar olan bölümü beyaza büründü.

Türkiyenin çatısı beyaza büründü

Ağrı Dağı, beyaz gelinliği ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.

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Fotoğraflar:  AA

Kaynak: AA

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