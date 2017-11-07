'Türkiye'nin çatısı' beyaza büründü

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.
Iğdır ile Ağrı arasında yer alan ve 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olması sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na kar yağdı.
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Yağış sebebiyle dağın yaklaşık 2 bin 500 rakımından zirveye kadar olan bölümü beyaza büründü.
Ağrı Dağı, beyaz gelinliği ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.
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Fotoğraflar: AA
Kaynak: AA