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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin böcekleri 82 yıldır İstanbul'daki müzede sergileniyor
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Türkiye'nin böcekleri 82 yıldır İstanbul'daki müzede sergileniyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
21.11.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Türkiye'nin böcekleri 82 yıldır İstanbul'daki müzede sergileniyor

Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak özel yöntemlerle korunan böcekler, 1937'den bu yana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinde bulunan Böcek Müzesi'nde sergileniyor.

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İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, İstanbul ve çeşitli illerde yaptığı arazi çalışmalarında topladığı böceklerle bilimsel birçok araştırmaya imza atıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak böcekleri toplayan Hızal, ekibiyle birlikte elde ettiği böcek örneklerini, laboratuvarda uygun koşullarda inceliyor ve biyolojik müze materyalleri haline getiriyor. Doç. Dr. Hızal, ormanlarda zarara neden olan böceklerin dağılımı, biyolojisi ve tabiata verdikleri zararlar üzerine yaptığı araştırma ve çalışmaları ise dünya genelinde iletişime geçtiği meslektaşları ve bilim insanlarıyla paylaşıyor.

Türkiyenin böcekleri 82 yıldır İstanbuldaki müzede sergileniyor



"Dünya üzerinde 1 milyon tanımlanmış böcek türü var"

Doç. Dr. Erdem Hızal, "Halktan birilerinin böcekleri toplaması kanunen yasaktır ve biyokaçakçılığa girmektedir. Bu kaçakçılık da ağır ceza ve yaptırımları olan bir ciddi suç" dedi. İzin kapsamında böcekleri birçok farklı teknikle topladıklarını belirten Hızal, şöyle konuştu: "Böceklerin teşhislerini yapabilmek için mikroskop altında detaylı bir şekilde inceleme yapıyoruz. Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyon tanımlanmış böcek türü var, hatta daha fazla böcek de tanımlanmayı bekliyor. Dolayısıyla böcek teşhis etmek çok kolay bir şey değil. Bir böceği elinize aldığınızda bildiğiniz bir böcek türü olduğunu düşünebilirsiniz ama inceleme sonucunda çok büyük farklılıklar olduğunu gözlemliyoruz."

Türkiyenin böcekleri 82 yıldır İstanbuldaki müzede sergileniyor


"İlk aşkım her zaman böcekler olmuştu"

Doç. Dr. Hızal böcekleri, laboratuvarda biyolojik müze materyali haline getirdiklerini belirterek, "Küçük böceklerde yapıştırma, büyük böceklerde iğneleme tekniğini kullanıyoruz. Bütün uzuvların tam ve net olması gerekiyor ve teşhis çalışmasından sonra bu örneklere, koleksiyonlara tarih vererek saklıyoruz" dedi. Çocukluğunun köylerde geçtiğini, doğa ile iç içe büyüdüğünü anlatan Hızal, şunları söyledi:

Türkiyenin böcekleri 82 yıldır İstanbuldaki müzede sergileniyor



"Çocukluğum böyle geçince doğaya sevgi duydum ve bu alanda çalışmalarda bulundum. Kuş, böcek besledim. Üniversite sınavına hazırlanırken rehber öğretmenim, Orman Mühendisi olabileceğimi söylemişti, ben de bu yola koyuldum. Fakülteyi bitirdikten sonra yüksek lisansa başladım ve kadro açılınca asistan oldum. İlk aşkım her zaman böcekler olmuştu. Şimdi özellikle Türkiye'deki orman ve tarım alanları için önemli etkileri olan istilacı türler üzerine çalışıyorum. Bu konularda da çalışmalarımı ilerletmeyi hedefliyorum." 

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