Türkiye’nin beyaz yüzü: Erciyes

Görkemli dağları keşfetmek ve karla kaplı tepelerde özgürce kayabilmek benim en büyük tutkularım arasında. Yaklaşık 15 yıldır Alpler’deki kayak merkezlerinde kayağın tadını çıkarıyorum. Bu yıl ilk defa gerçek anlamda tecrübe etme fırsatı bulduğum Erciyes’in hem ulaşım kolaylığı, hem pistlerin, tesislerin kalitesi bakımından Avrupa’yı aratmayacak standartlarda olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Sömestr boyunca doluluk oranı yüzde yüz olduğunu öğrendiğim Türkiye’nin ünlü kayak merkezlerinden Erciyes, uzun pistleri, sunduğu hizmetleri, kar kalitesiyle Avrupa’daki kayak merkezlerini aratmayacak kalitede.









Türkiye’nin Alpleri’ni keşfettim

Türkiye’nin Alplerini keşfetmek farklı bir zevk verdi. Geçen hafta başında iki gün boyunca durmadan yağan karın ardından muhteşem bir kayak ortamı oluşan tepelerde inanılmaz keyifli vakit geçirdim. Adeta gelin gibi süslenen pistlerde kaymak muhteşem bir duyguydu. Türkiye’de dünya standartlarında bir kış ve kar sporları merkezi yaratıldığını görmek ve burada kaymak güzel bir tecrübe oldu. Pistler geniş ve rahat, tesisler kaliteli.

Her seviyede kayakçıya hitap eden farklı zorluk derecesine göre 102 kilometre uzunluğunda birbiriyle bağlantılı 34 farklı pist var. Uluslararası standartlarda son teknoloji ile donatılmış 19 mekanik tesis ağı ile 25 kilometrelik alanda saatte 26 bin 750 kişi taşınabiliyor. Pistler kalabalık değil ve gün boyu değişik bir pistte kayabilme imkanı sunan yeni kayağa başlayanlar ve ileri seviyede kayak yapan son derece uzman sporcuların kayabileceği pistler de var. Hemen hemen eşit sayıda mavi, kırmız ve siyah zorluk derecesine sahip pistler mevcut.









Zirvede kaymak bir başka duygu

Yükseklerden kaymayı seviyorum. Kayak denilince ilk akla Avusturya, İsviçre ve Fransa geliyor. Buralarda 2 bin metrelerde kayak yapılıyor. Erciyes’te de 3 bin 400 metre yükseklikte bile kayabileceğimi öğrendim. Ben çok zevk aldığım Hacılar kapıdan çıkabileceğiniz Hitit tesisleri ve daha sonra Develi kapıya geçiş yaptığım çok zevkli bir rota oluşturdum. Hacılar kapı bölgesinde bulunan gondol ile çıkıyorsunuz oradan da Hitit lifti ile ulaşmanız mümkün. Zirvede kar yağışının ardından kimsenin kaymadığı bu pistlerde kaymak başka bir duygu. Kayak yaparken ulaştığım birçok noktadan muhteşem manzaraları seyretme şansına sahip oldum. Size de bu rotayı denemenizi tavsiye ederim. Erciyes’te en düşük kayak yapılabilen yükseklik 2 bin 200 metredeki Tekir bölgesi . En yükseği ise 3 bin 400 metreyle ’çanak’ olarak adlandırılan bölge ve son tesis burada bulunuyor.









Kask takmak zorunlu

Dünyada ilk defa bir merkezde kask kullanma zorunluluğu olduğunu gördüm ve bence bu çok önemli. Her şeyden önemlisi güvenlik, Erciyes bu konuda da bir ilke imza atmış. Dünyada bir ilk olan pistlerde kask takma zorunluluğu getirilmiş. Pistlerde her seviyede insan kaydığı için zaman zaman kazalar yaşanabiliyor ve kask kullanmak bu kazaları en az seviyeye indiriyor. Bence bütün merkezlerde kask takma bir zorunluluk olmalı.

Mayıs başına kadar kayak yapılabilecek

Sömestr tatili nedeniyle olsa gerek oluşan muhteşem atmosferde kalabalıkların arasında ama sakin ve özgürce kayabildiğim, unutamayacağım birkaç gün geçirdim. Üç günde 80cm’nin üzerinde kar yağdı ve müjdeli haber geldi, Erciyes’te mayıs başına kadar kayak yapabilmek mümkün olacakmış.









Ulaşım kolay yabancılar için fırsat



Erciyes’e ulaşım da kolay. İstanbul’dan Kayseri’ye her gün yaklaşık 20 uçuş ile ulaşılıyor. İzmir’den de direkt uçuşlar var. Ayrıca havalimanına vardıktan sonra 25 dakika içinde Erciyes’in muhteşem karlı dağlarında olabiliyorsunuz. Bu kayak meraklılarının en çok aradıkları özelliklerden biridir. Havalimanı ile kayak merkezinin arasının bu kadar kısa mesafe oluşu büyük avantaj. İstanbul'dan sadece bir saatlik uçuşla Kayseri'ye varabiliyorsunuz. Yaklaşık 25 dakikalık yolculuk sonrası kayak merkezine ulaşabiliyor. Tabii bu da Erciyes Kayak Merkezi'ni yerli ve yabancı turistler açısından oldukça cazip kılıyor.

Dağ otellerini tercih ediyorum

Kayak düşkünleri bilir kayak tatili, merkezin teknik kapasitesi, konakladığınız yer ve eğlencesiyle bir bütündür. Tam bir kayak keyfi yaşamak için ben dağ otellerinde konaklamayı tercih ediyorum. Avrupa’daki lüks konaklamaları aratmayacak otellere sahip Erciyes’te en popüler olanları arasında inanılmaz manzarası ve kusursuz hizmetiyle başta Magna olmak üzere, Ramada, Mirada ve Amelia otelleri yer alıyor. Tipik bir dağ oteli havasında Erciyes dağı’nın eteklerinde 2 bin 200 metre yükseklikte olan Magna, profesyonel kayakçılar, bu spora yeni başlayanlar ve çocuklu aileler için en popüler otellerden biri. Avrupa’da bile göremeyeceğiniz hizmet kalitesi ve sunumuna sahip. Erciyes Dağı’nın hemen her köşesine ulaşan 110 km uzunluğundaki pistlerde unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Pistler hemen otellin önünde başlıyor. Mutfağında ünlü ahçılar pişiriyor. Birbirinden lezzetli geleneksel yemekler günün yorgunluğunu unutturuyor. Mutfağıyla ünlü olan Magna’da yöresel kayseri lezzetlerini de tatma şansı bulabiliyorsunuz.









Şehir otellerinden ulaşım çok kolay ve ücretsiz

Erciyes, her seviyeden ve bütçeden kayakçıya hitap ediyor. Dağ otellerinde doluluk yaşandığında kalınabilecek güzel şehir otelleri de var. Hemen hemen her otelin kayak merkezine sabah ücretsiz servisleri bulunuyor. Şehir otelleri arasında Raddison Blue en iyi hizmet veren Avrupa’nın 3. en iyi oteli seçilmiş. Bölgenin en popüler otelinden biri olan Raddison Blue’da zaman zaman promosyonlar oluyor, takip etmenizi tavsiye ederim. Tabii 4 ve 3 yıldızlı bütçeye uygun birçok otel de var.

Uluslararası kalitesi tescillendi

Erciyes Türkiye’de uluslararası tanınırlık belgesi alan ilk kayak merkezi olmuş. Erciyes Dağı'nın 26 milyon metrekare üzerine inşa edilen yatırımların mekanik tesislerin çalıştırılması ve bakımı, idari tesislerin ve birimlerin düzenli bir şekilde çalışmasını, dağ genelinde mevcut pistleri hazır hale getirerek hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlayan Erciyes A.Ş, TSE’nin denetimleri sonucu tam puanla Kalite Yönetim Sistemi’ni başarıyla uyguladığını ISO 9001-2015 belgesi ile ispatlayıp, IQNET sertifikası ile de kalitesini global olarak onaylatmış. Tabii bu da yabancı turistler için önemli. Tercih ettikleri merkezin dünya standalartlarında olduğunu bilmeleri ayrı bir rahatlık sağlıyor.











Dünyada tanınıyor olmak gurur verici

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyesin dünya standatlarına ulaşması için büyük emek vermiş. Cıngı’nın adını yurtdışında birkaç kez duymuştum. Uluslararsı vizyona sahip olan Cıngı, bu zamana kadar Erciyes’e 200 milyon avrodan fazla yatırım yapılıdığını söyledi. Yabancı turistlerin de çok memnun ayrıldıklarını vurgulayan Cıngı, özellikle İsviçre, Avusturya, İngiltere ve Fransa gibi kış turizminde söz sahibi ülkelerde kayak yapan turistlerin de Erciyes’i keşfettiğini söyledi. Gelecek sene charter ucak seferleri için de Iskandinav ve Baltik ulkelerindeki bazi tur operatorleriyle gorusmeleri olduğunu hatırlatan Cıngı, dünyada tanınan ve tercih edilen merkezler arasında hızla yerlerini almaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Haftada 1500 yabancı turist geliyor

Erciyes’in bu standartlarla Türkiye’nin yurt dışında beyaz yüzü olmayı başardığını söyleyebilirim. Son yıllarda Almanya, Fransa, Malezya, Dubai, Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan da konuklar ağırlayan Erciyes kayak merkezine özellikle Rusya, Ukrayna ve Polonya’dan her hafta charter seferler direkt uçuşla Kayseri’ye iniyor. Haftalık yaklaşık 1500 yabancı turist Erciyes’e kayağa geliyor. Dünyadaki birçok uluslararası spor müsabakasına Erciyes evsahipliği yapıyor.,Türkiye’de üçüncü kez gerçekleşen Snowboard Dünya Kupası ve 3 yıldır Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası'na’na ev sahipliği yapıyor. 40 ülkede canlı yayınlarla yaklaşık 3 milyar insan ulaşıyor.

Uçurtma kayağını deneyeceğim

Erciyes’e her sene gelmek için kendime söz verdim. Hatta yurtdışından gazeteci arkadaşlarımla birlikte grup oluşturup geleceğim. Ülkemizde de böyle tesirler ve hizmetin olduğunu daha fazla kişinin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca kış boyunca düzenli bir rüzgara sahip olan Erciyes'in uçurtma kayağı olarak da bilinen snowkite için çok uygun bir yer olduğunu ve burada deneyebileceğimi öğrendim. Bu spor için Türkiye'deki en uygun noktaların başında geliyormuş Erciyes. Ayrıca macera duygusuna sahip olduğum için mutlaka bu sporu denemek için geri geleceğim.







